Investigan un violento operativo policial en Arrecifes que dejó a dos jóvenes heridas de bala

Las patrullas interceptaron el vehículo en el kilómetro 180 de la ruta nacional 8 con varios impactos de bala en su carrocería (Diario El Norte)

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Un grave episodio acontecido en la localidad de Arrecifes culminó con dos mujeres heridas de bala y dos agentes de seguridad demorados. El suceso se desencadenó durante la madrugada de este domingo, luego de que el automóvil en el cual se trasladaban seis ciudadanos evadiera un puesto de control vehicular, lo que motivó un seguimiento que finalizó sobre la ruta nacional 8. Las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el accionar de los uniformados involucrados.

De acuerdo con las precisiones suministradas por la Secretaría de Seguridad del municipio arrecifeño, el conflicto comenzó en la intersección de la avenida Merlassino y la calle Roque Sáenz Peña. En ese punto, los integrantes de la fuerza de seguridad intentaron detener la marcha de un Volkswagen Gol de color blanco para proceder a la identificación de sus ocupantes. En el interior del rodado viajaban seis personas, tres varones y tres mujeres, todos oriundos de Pergamino.

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Ante el requerimiento de los oficiales, el conductor del coche omitió la orden de detenerse y continuó su trayecto. Según el reporte de la administración local, el automóvil emprendió una huida caracterizada por maniobras sinuosas y la circulación en sentido contrario al tránsito. Esta conducta provocó el despliegue inmediato de un operativo de persecución en el que participaron de manera conjunta miembros de la Policía Comunal, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que las patrullas lograron interceptar el auto a la altura del kilómetro 180 de la ruta nacional 8. Al aproximarse al Volkswagen Gol, los uniformados constataron que la carrocería presentaba diversos impactos de bala. Asimismo, descubrieron que dos de las jóvenes que se encontraban en la parte trasera del habitáculo habían sufrido heridas causadas por los proyectiles disparados durante el procedimiento.

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Las pericias balísticas y las declaraciones testimoniales determinarán el origen de los proyectiles que impactaron contra el coche de los jóvenes de Pergamino (Fotos: Diario El Norte)

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia del personal de emergencias médicas. Una ambulancia perteneciente al servicio SAME arribó rápidamente al sitio del hallazgo para brindar las primeras curaciones a las afectadas. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas al hospital de la zona con el fin de recibir atención especializada. Hasta el momento de emitirse el último parte oficial por parte de la Municipalidad de Arrecifes, no se detalló el estado de salud actual ni la evolución clínica de las pacientes.

El desenlace del operativo motivó la inmediata intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 perteneciente al Departamento Judicial de San Nicolás. El fiscal Martín Mariezcurrena se constituyó personalmente en el lugar donde finalizó la persecución para coordinar las primeras directivas de la causa, la cual fue caratulada provisoriamente bajo la denominación de ”Averiguación de ilícito”.

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Entre las determinaciones iniciales adoptadas por el magistrado, se ordenó el secuestro inmediato de las armas reglamentarias provistas a los policías que intervinieron en la persecución. Estos elementos balísticos serán sometidos a peritajes científicos con el propósito de verificar si fueron accionados durante el suceso y si coinciden con los plomos alojados en la estructura del coche o con las lesiones de las damnificadas. En paralelo, los agentes involucrados quedaron demorados en la sede de la comisaría local a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Para reconstruir de manera fidedigna la secuencia temporal de los hechos, la fiscalía dispuso el análisis de los registros fílmicos de la zona. El Centro de Monitoreo Municipal de Arrecifes recopiló y entregó a las autoridades judiciales las grabaciones obtenidas por los dispositivos de videovigilancia urbana distribuidos en el trayecto. Estas imágenes resultarán fundamentales para corroborar el recorrido exacto del automóvil, el comportamiento de los ocupantes y la modalidad empleada por las fuerzas policiales para concretar la detención.

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La investigación judicial se centra ahora en esclarecer la mecánica de los disparos y el origen preciso de las balas que hirieron a las jóvenes pergaminenses. Hasta la fecha, las dependencias oficiales evitaron emitir conclusiones respecto a qué arma efectuó las detonaciones que impactaron en el vehículo. La reconstrucción de los hechos se apoyará en las declaraciones testimoniales de los involucrados, las pericias mecánicas sobre el rodado y las evidencias físicas recolectadas en la escena.