Levantaron la medida judicial que le impedía a Facundo Moyano acercarse a Candela Arizaga

La palabra de Facundo Moyano tras declarar ante la Justicia

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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 resolvió este lunes levantar la medida perimetral por la cual el exdiputado nacional Facundo Moyano tenía prohibido acercarse a Candela Arizaga, quien la semana pasada también había solicitado el levantamiento de la medida dispuesta en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La decisión fue confirmada a Infobae por el entorno de Arizaga y, luego, por el propio Moyano, quien esta mañana se presentó a brindar la declaración que tenía pendiente desde la semana pasada.

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“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, explicó este mediodía Facundo, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su salida de la sede judicial ubicada sobre Suipacha al 150, en el Microcentro porteño.

A pesar de esta resolución, uno de los hijos del sindicalista Hugo Moyano confirmó que la investigación sigue su curso, en el marco de una causa en la cual se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

En este sentido, Moyano se mostró disconforme con su situación penal. “Tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden muchos periodistas... deberían tener más seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”, reclamó ante la atenta mirada de los cronistas que tomaban su testimonio.

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La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que tenía fiebre, por lo que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Horas después se acercó hasta el edificio judicial la joven, quien durante horas solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó la joven tras la audiencia.

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