Economía

La Argentina integra el grupo de los 11 países con mejores cuentas públicas: cuál es el talón de Aquiles

Pese a sus sólidos resultados fiscales, existen dos factores que condicionan la confianza de los inversores

En septiembre, el superávit primario alcanzó los $1,4 billones y el financiero fue de $0,9 billones. REUTERS/Irina Dambrauskas
En septiembre, el superávit primario alcanzó los $1,4 billones y el financiero fue de $0,9 billones. REUTERS/Irina Dambrauskas
Guardar

Las cuentas públicas muestran una de las principales fortalezas de la economía, en contraste con las dificultades que todavía enfrenta la actividad. Con superávit primario y financiero, el país se ubica entre los que exhiben mejores resultados fiscales a nivel global. No obstante, los mercados continúan observando algunas debilidades en el esquema.

En septiembre, el superávit primario alcanzó los $1,4 billones y el financiero fue de $0,9 billones. Mientras que en los primeros nueve meses del año, los resultados acumulados representaron el 1,2% y el 0,3% del PBI, respectivamente.

PUBLICIDAD

Según un informe de GMA Capital, la continuidad de estos resultados también se observa desde el inicio de la actual gestión: 30 de los últimos 34 meses cerraron con superávit primario.

En la comparación internacional, la Argentina destaca: entre 98 países con un PBI superior a los USD 50.000 millones, el resultado fiscal consolidado promedio es deficitario en un 3,33% del producto, mientras que la mediana se ubica en -3,2%.

Para 2026, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubican a la Argentina con un superávit del 0,4% del PBI, en el percentil 87 de la distribución.

Gráfico de dispersión con puntos sobre ejes de resultado fiscal y deuda pública, con valores destacados para Argentina y notas al pie
Argentina frente a 98 países según la deuda y el balance fiscal proyectados para 2026

La posición es diferente cuando se considera la deuda pública. Los otros 97 países de la muestra registran una deuda promedio equivalente al 60% del PBI y una mediana del 54%, frente al 69% de Argentina, ubicada en el percentil 69.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al excluir los compromisos dentro del propio sector público, el indicador argentino se reduce al 42%. Al cruzar esa medida con el resultado financiero, el país integra el grupo de los 11 con mejores cuentas públicas.

Las reservas y el riesgo electoral, detrás de la percepción del mercado

Pese a los resultados fiscales, GMA plantea dos hipótesis para explicar por qué las valuaciones no reflejan plenamente ese desempeño.

La primera está vinculada con los antecedentes económicos del país. Los defaults soberanos, las rupturas de contratos y los episodios de inflación y licuación elevan las exigencias de los inversores sobre Argentina, que debe mostrar mejores resultados para recuperar su confianza.

“Bajo esa lectura, tampoco pasan por alto nuestro talón de Aquiles: el bajo nivel de reservas internacionales”, señaló GMA. Según el indicador ARA (Evaluación de la Adecuación de las Reservas) del FMI, que mide la adecuación de las reservas, Argentina se encuentra entre los emergentes con menor cobertura. Esto la deja más expuesta a shocks externos y a episodios de encarecimiento o racionamiento del crédito.

Gráfico de barras horizontales con montos en dólares de reservas internacionales de catorce países, con una barra diferenciada para Argentina
Nivel de reservas internacionales de Argentina y otros países según estimaciones del FMI

En ese contexto, cuanto mayores son el riesgo país y la tasa libre de riesgo, más relevante resulta el stock de divisas del Banco Central.

La segunda hipótesis apunta al escenario político. El informe señala que el riesgo electoral condiciona los análisis de sostenibilidad de la deuda, que dependen de cuatro variables: el stock de deuda, la tasa de interés real, el crecimiento del PBI y el resultado primario.

Con una continuidad de la actual administración y de sus políticas de superávit primario y orientación pro mercado, la deuda mostraría una trayectoria más sostenible. En cambio, un resultado electoral diferente podría arrojar proyecciones adversas si se toman como referencia las políticas económicas de gestiones anteriores.

El nivel de actividad

En lo que respecta a la actividad, en agosto, diez de los quince sectores relevados registraron caídas interanuales y apenas cinco lograron crecer. Si bien el acumulado de los primeros ocho meses del año todavía arroja una expansión del 1,2%, el desempeño más reciente refleja un escenario menos favorable para la actividad económica.

La evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) volvió a exponer una economía de dos velocidades, con un deterioro concentrado en los sectores más vinculados al mercado interno.

La industria manufacturera y el comercio retrocedieron un 3,2% y un 3,5% interanual, respectivamente, y restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales al indicador.

A estas bajas se sumaron las del transporte y las comunicaciones (-2,9%), la intermediación financiera (-3,8%) y la construcción (-2,5%), un sector que, además, podría enfrentar presiones adicionales en los próximos meses ante la posible llegada de un fenómeno de super Niño.

En contraste, la explotación de minas y canteras volvió a liderar el crecimiento, con una expansión interanual del 11,1%. También mostraron variaciones positivas los sectores de electricidad, gas y agua (+4,3%) y hoteles y restaurantes (+3,1%).

Sin embargo, el aporte conjunto de estas tres actividades, equivalente a 0,6 puntos porcentuales, resultó insuficiente para compensar el efecto negativo de los sectores en retroceso.

“El deterioro de la actividad no solo complica las perspectivas de recuperación, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de sostener el respaldo político al programa económico. Con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca, la debilidad de la economía real empieza a pesar sobre las expectativas. En definitiva, los avances del frente externo conviven con dudas crecientes sobre su sostenibilidad en el tiempo”, apuntó GMA.

Temas Relacionados

cuentas públicassuperávitreservasactividadúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Brasil más barato?: qué gastos pueden bajar para los argentinos que viajen este verano

La moneda brasileña se derrumbó hasta 12% frente al dólar y los gastos cotidianos en destino se volverán más económicos para quienes planean cruzar la frontera este verano

¿Brasil más barato?: qué gastos pueden bajar para los argentinos que viajen este verano

ARCA reglamentó la postergación hasta diciembre del comienzo del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales

La medida responde a la necesidad de ampliar los plazos para completar las adecuaciones técnicas y garantizar el funcionamiento del sistema

ARCA reglamentó la postergación hasta diciembre del comienzo del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales

El Gobierno firma con empresarios un acuerdo contra el contrabando: qué controles incluye y cómo funcionarán

La iniciativa contempla herramientas tecnológicas, intercambio de información, fiscalización de plataformas digitales y coordinación con distintos organismos. Habrá acuerdos marco con distintas cámaras, incluidas la UIA, y otros específicos

El Gobierno firma con empresarios un acuerdo contra el contrabando: qué controles incluye y cómo funcionarán

Efecto Brasil: las acciones argentinas se desploman hasta 11% en Wall Street y suben el dólar y el riesgo país

El índice MSCI Merval cae un 5,2%, mientras que Mercado Libre y los bancos encabezan las amplias pérdidas en el exterior. El riesgo país avanza a 745 puntos, máximo en un año. El dólar sube diez pesos, a $1.560, en el Banco Nación

Efecto Brasil: las acciones argentinas se desploman hasta 11% en Wall Street y suben el dólar y el riesgo país

La Bolsa de San Pablo opera con fuertes bajas tras suspender las operaciones por una drástica caída en la apertura

El sorpresivo resultado electoral impacta en los mercados. El índice Bovespa cae el 15% luego del triunfo de Lula en el balotaje. Las acciones brasileñas en Wall Street se hunden hasta 30%

La Bolsa de San Pablo opera con fuertes bajas tras suspender las operaciones por una drástica caída en la apertura

DEPORTES

Una ex figura de la Premier League mostró cómo quedó su pierna tras el ataque de un perro: “Mi mascota evitó una situación horrible”

Una ex figura de la Premier League mostró cómo quedó su pierna tras el ataque de un perro: “Mi mascota evitó una situación horrible”

Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

El ranking de los deportistas mejores pagados en la historia: qué lugar ocupa Lionel Messi y las nuevas estrellas que se sumaron

El impactante accidente de 15 autos en una carrera de NASCAR: un coche voló y recorrió la pista con el techo

Tiene atrofia muscular espinal y encontró su pasión en el fútbol adaptado: “El powerchair me cambió la vida”

TELESHOW

Nancy Pazos explicó por qué no la dejaron entrar al cumpleaños de Charly García: “Me voy cabizbaja”

Nancy Pazos explicó por qué no la dejaron entrar al cumpleaños de Charly García: “Me voy cabizbaja”

Rocío Robles contó la divertida condición que le impuso a Adrián Suar mientras participa en MasterChef: “Está obligado”

Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres: cómo se le aparecen y qué le habrían dicho

Las lágrimas de La Joaqui al descubrir la fiesta sorpresa de Halloween que le organizó Tiago PZK por su cumpleaños

¿Amigo invisible o actividad paranormal? El desconcierto de Daniela Celis por lo que vieron sus hijas detrás de una puerta

INFOBAE AMÉRICA

Ollas, palos y telas detrás de la puerta: la alarma casera con la que una cubana intenta dormir tranquila ante la ola de robos

Ollas, palos y telas detrás de la puerta: la alarma casera con la que una cubana intenta dormir tranquila ante la ola de robos

La ONU denuncia que Rusia traficó civiles de 29 países, incluidos salvadoreños, hondureños y dominicanos, para la guerra con Ucrania

Vientos del norte mantendrán las madrugadas frescas, con temperaturas de hasta 11 °C en El Salvador

Médicos retoman la atención en Honduras tras 49 días de asambleas informativas y acuerdos preliminares con el gobierno

Capturan en Guatemala a alias Shoruco, acusado de conspirar para distribuir drogas hacia Estados Unidos