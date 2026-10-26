Crimen y Justicia

Hallaron el cuerpo de una joven en Salta e investigan si fue asesinada: el revelador resultado de la autopsia

Roxana Guiravica tenía 28 años. Su cuerpo fue encontrado por personal de la Policía provincial en un descampado situado en la ciudad de San José de Metán

Retrato de una mujer junto a una escena en un terreno con maleza donde peritos con trajes protectores blancos caminan con civiles
Peritos forenses inspeccionan el descampado de Salta junto al retrato de la mujer hallada sin vida en el lugar.
Guardar

Efectivos de la Policía de Salta que este sábado encabezaban la búsqueda de un preso fugado en la ciudad de San José de Metán hallaron el cuerpo de Roxana Guiravica, una joven de 28 años cuyos restos aparecieron en un descampado tras permanecer desaparecida durante al menos una semana.

Si bien una de las primeras hipótesis que barajaba el fiscal Gonzalo Gómez Amado, de la Fiscalía Penal 2 departamental, apuntaba a un presunto suicidio, el resultado de la autopsia, difundido este domingo por el Ministerio Público Fiscal provincial, podría provocar un giro en la causa.

PUBLICIDAD

Según precisaron fuentes del caso a Infobae, el hallazgo del cuerpo de Roxana ocurrió en una zona descampada de la ciudad, durante un rastrillaje que personal de la División Caballería realizaba para dar con el paradero de un recluso que escapó de la comisaría de la localidad El Galpón. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue trasladado a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia.

El estudio forense estableció que la mujer encontrada sin vida murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.

Cuatro personas, una con traje protector blanco y mascarilla, caminan por un terreno empinado con barro y ramas
El cuerpo de Roxana Guiravica fue hallado en un descampado de la ciudad de San José de Metán.

De acuerdo con el informe preliminar del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el cuerpo presentaba una lesión única en el cuello, compatible con un surco de ahorcadura oblicuo ascendente de derecha a izquierda.

PUBLICIDAD

Además, los peritos constataron tres lesiones cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo, que, según el informe, no tenían entidad suficiente para causar la muerte.

El fiscal Gómez Amado indicó que la investigación continúa bajo el protocolo vigente para establecer las circunstancias del hecho. Al momento del hallazgo, familiares señalaron que la mujer se encontraba ausente de su hogar, aunque no se había presentado una denuncia por su desaparición.

Varias personas de espaldas, una con traje blanco de protección, recorren una zona con ramas y vegetación densa
Familiares de la joven reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo.

La actuación se rige por una resolución de la Procuración General de la Provincia que dispone aplicar la presunción de homicidio doloso ante toda muerte, incluso cuando inicialmente pudiera aparentar un accidente o un suicidio, hasta descartar de forma fundada la intervención de un delito.

Consumado el hallazgo, los familiares de Roxana realizaron la identificación formal y el cuerpo fue entregado para su inhumación.

La familia apunta a un presunto crimen

La hermana de Roxana, Cintia Rueda, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y pidió que la Justicia profundice la investigación.

“No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo”, sostuvo en declaraciones a El Tribuno.

Asimismo, la mujer explicó que Roxana atravesaba problemas de consumo de drogas y que, por esa situación, solía ausentarse de su hogar durante varios días. La familia había perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo, pero no había presentado una denuncia por desaparición porque esas ausencias eran habituales.

Uno de los principales cuestionamientos de sus allegados está relacionado con las condiciones en las que apareció el cuerpo, que fue encontrado en el suelo y llevaba varios días en el lugar.

Temas Relacionados

SaltaRoxana GuiravicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a un repartidor baleado durante el robo de su moto en Moreno

La policía recuperó la motocicleta y el celular de la víctima durante un allanamiento en el que también secuestró otros vehículos y teléfonos. En una causa distinta, hubo dos detenidos por entraderas en La Matanza.

Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a un repartidor baleado durante el robo de su moto en Moreno

Detuvieron a un quemacoches que aterrorizaba a los vecinos de San Martín: los videos de sus ataques

Cristian Antonio Castaño (36) fue identificado por cámaras de seguridad municipales y privadas que registraron los incendios de los vehículos. Las pruebas que lo complican

Detuvieron a un quemacoches que aterrorizaba a los vecinos de San Martín: los videos de sus ataques

Así identificaron a “Iván”, el presunto doble femicida de Córdoba y Retiro: las inquietantes similitudes entre ambos crímenes

Renato Iván Tavella, de 28 años, fue detenido en Hotel Centro de San Nicolás por la madrugada tras una investigación de la Policía de Córdoba, a cargo del fiscal Pablo Camacho. Cómo seguirá la causa

Así identificaron a “Iván”, el presunto doble femicida de Córdoba y Retiro: las inquietantes similitudes entre ambos crímenes

Violencia en Arrecifes: desafectaron a los policías que balearon e hirieron a dos jóvenes durante una persecución

La medida fue dispuesta por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y regirá mientras se desarrolle la investigación de lo sucedido. La denuncia de los familiares de una de las víctimas

Violencia en Arrecifes: desafectaron a los policías que balearon e hirieron a dos jóvenes durante una persecución

Detuvieron al sospechoso del crimen de Daniela Villalba: también lo acusan de la muerte de la trabajadora sexual en Retiro

El sospechoso fue capturado en un hotel de CABA por la Policía de la Ciudad. La pista que lo delató fue el número de teléfono que usó para acordar su cita con la víctima de la calle Libertad

Detuvieron al sospechoso del crimen de Daniela Villalba: también lo acusan de la muerte de la trabajadora sexual en Retiro

DEPORTES

Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

El impactante accidente de 15 autos en una carrera de NASCAR: un coche voló y recorrió la pista con el techo

Tiene atrofia muscular espinal y encontró su pasión en el fútbol adaptado: “El powerchair me cambió la vida”

La respuesta de Franco Colapinto tras la burla del presentador británico que invitó Alpine al Gran Premio de EEUU de la F1: "No tiene nada que ver"

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

TELESHOW

Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres: cómo se le aparecen y qué le habrían dicho

Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres: cómo se le aparecen y qué le habrían dicho

Las lágrimas de La Joaqui al descubrir la fiesta sorpresa de Halloween que le organizó Tiago PZK por su cumpleaños

¿Amigo invisible o actividad paranormal? El desconcierto de Daniela Celis por lo que vieron sus hijas detrás de una puerta

El desopilante video de Lali Espósito en Miami: quiso recrear a La Niñera y terminó en el piso

Wanda Nara y Nazareno Casero, cada vez más cerca en MasterChef: piropos, perfume y una propuesta laboral en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Del “Ejército de Lula” en WhatsApp a los “nueve dedos”: los momentos clave que dieron vuelta la elección en Brasil

Del “Ejército de Lula” en WhatsApp a los “nueve dedos”: los momentos clave que dieron vuelta la elección en Brasil

Concesiones mineras en Nicaragua entran en debate por el oro ilegal en Costa Rica

Mujer acusada de vender municiones policiales a haitianos recibe tres años de prisión, con posibilidad de reducir la pena

Policía abatió a tiros a sospechoso de homicidio tras una disputa por dinero ligado a drogas en República Dominicana

Bolivia envía a la cárcel a un exjefe policial investigado por el operativo contra Sebastián Marset