Hallaron el cuerpo de una joven en Salta e investigan si fue asesinada: el revelador resultado de la autopsia

Peritos forenses inspeccionan el descampado de Salta junto al retrato de la mujer hallada sin vida en el lugar.

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Efectivos de la Policía de Salta que este sábado encabezaban la búsqueda de un preso fugado en la ciudad de San José de Metán hallaron el cuerpo de Roxana Guiravica, una joven de 28 años cuyos restos aparecieron en un descampado tras permanecer desaparecida durante al menos una semana.

Si bien una de las primeras hipótesis que barajaba el fiscal Gonzalo Gómez Amado, de la Fiscalía Penal 2 departamental, apuntaba a un presunto suicidio, el resultado de la autopsia, difundido este domingo por el Ministerio Público Fiscal provincial, podría provocar un giro en la causa.

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Según precisaron fuentes del caso a Infobae, el hallazgo del cuerpo de Roxana ocurrió en una zona descampada de la ciudad, durante un rastrillaje que personal de la División Caballería realizaba para dar con el paradero de un recluso que escapó de la comisaría de la localidad El Galpón. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue trasladado a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia.

El estudio forense estableció que la mujer encontrada sin vida murió por asfixia mecánica por ahorcamiento.

El cuerpo de Roxana Guiravica fue hallado en un descampado de la ciudad de San José de Metán.

De acuerdo con el informe preliminar del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el cuerpo presentaba una lesión única en el cuello, compatible con un surco de ahorcadura oblicuo ascendente de derecha a izquierda.

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Además, los peritos constataron tres lesiones cortantes superficiales en el antebrazo izquierdo, que, según el informe, no tenían entidad suficiente para causar la muerte.

El fiscal Gómez Amado indicó que la investigación continúa bajo el protocolo vigente para establecer las circunstancias del hecho. Al momento del hallazgo, familiares señalaron que la mujer se encontraba ausente de su hogar, aunque no se había presentado una denuncia por su desaparición.

Familiares de la joven reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo.

La actuación se rige por una resolución de la Procuración General de la Provincia que dispone aplicar la presunción de homicidio doloso ante toda muerte, incluso cuando inicialmente pudiera aparentar un accidente o un suicidio, hasta descartar de forma fundada la intervención de un delito.

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Consumado el hallazgo, los familiares de Roxana realizaron la identificación formal y el cuerpo fue entregado para su inhumación.

La familia apunta a un presunto crimen

La hermana de Roxana, Cintia Rueda, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y pidió que la Justicia profundice la investigación.

“No creo que se haya quitado la vida, alguien le hizo algo”, sostuvo en declaraciones a El Tribuno.

Asimismo, la mujer explicó que Roxana atravesaba problemas de consumo de drogas y que, por esa situación, solía ausentarse de su hogar durante varios días. La familia había perdido contacto con ella aproximadamente una semana antes del hallazgo, pero no había presentado una denuncia por desaparición porque esas ausencias eran habituales.

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Uno de los principales cuestionamientos de sus allegados está relacionado con las condiciones en las que apareció el cuerpo, que fue encontrado en el suelo y llevaba varios días en el lugar.