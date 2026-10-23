Crimen y Justicia

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

Una vecina escuchó gritos provenientes de la vivienda y alertó a la Policía. Dos de los delincuentes fueron detenidos y otro aún permanece prófugo

Arco de acceso con las letras Santa Clara del Mar, dos patrulleros policiales, conos naranjas y automóviles sobre la calle
Dos delincuentes encapuchados ataron y golpearon a tres adolescentes durante un asalto en Santa Clara del Mar. (Google Maps)
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Tres adolescentes, de 15, 16 y 17 años, fueron atacados durante una entradera en una vivienda de Santa Clara del Mar, donde dos hombres encapuchados irrumpieron tras violentar una ventana. Las víctimas fueron reducidas, atadas con cordones que había en la casa y golpeadas antes de que los agresores escaparan con sus teléfonos celulares. Por el caso, hay dos detenidos y un prófugo.

El caso derivó en detención de un joven de 22 años y en la aprehensión de otro de 19. Un tercer sospechoso, de 21 años, no fue encontrado durante los procedimientos y sigue prófugo, según la investigación judicial.

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La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del fiscal Ramiro Anchou. En los operativos se secuestró un Chevrolet Celta gris que habría sido usado para el traslado de los sospechosos, además de prendas que podrían haber sido utilizadas para ocultar sus identidades y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el robo se registró el 8 de octubre cerca de las 9.30. En ese momento, una vecina oyó gritos provenientes de la vivienda y se comunicó con el 911. Personal de la comisaría de Santa Clara del Mar acudió al domicilio y tomó contacto con los tres adolescentes.

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De acuerdo con el relato de las víctimas, los dos autores ingresaron luego de forzar una abertura de la propiedad. Ambos llevaban el rostro cubierto. Uno de ellos portaba un objeto metálico terminado en punta, de fabricación casera y con características similares a las de un arma tumbera.

Una vez dentro, los atacantes sometieron a los jóvenes y utilizaron cordones de la vivienda para inmovilizarlos. Antes de retirarse, les aplicaron golpes en el rostro y se llevaron tres teléfonos celulares, indicaron las actuaciones incorporadas a la causa.

Los delincuentes huyeron al concretar el robo. La intervención de la vecina permitió que los efectivos llegaran poco después de que se produjera el asalto y relevaran los primeros elementos del hecho.

La pesquisa fue desarrollada por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que reunió información a partir de las declaraciones iniciales y del análisis de registros de cámaras de seguridad. Ese trabajo permitió establecer la posible participación de tres personas y detectar un vehículo que habría estado vinculado con la maniobra.

La Policía detuvo a un joven de 22 años y secuestró un Chevrolet Celta en Mar del Plata. (Noticias XFN)
La Policía detuvo a un joven de 22 años y secuestró un Chevrolet Celta en Mar del Plata. (Noticias XFN)

Los investigadores ubicaron un Chevrolet Celta gris en la avenida Tettamanti al 3000, en la ciudad de Mar del Plata.

En ese lugar, los detectives interceptaron al propietario y conductor habitual del vehículo, un joven de 22 años sobre quien ya pesaba una orden de detención. El auto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.

En uno de los domicilios allanados, la Policía aprehendió a un joven de 19 años que había sido señalado por presuntamente ofrecer a la venta los celulares sustraídos después de la entradera. La hipótesis sobre la comercialización de los dispositivos forma parte de las líneas que busca corroborar la fiscalía.

Por disposición del fiscal, el joven recuperó la libertad bajo los alcances del artículo 161 del Código Procesal Penal. Esa medida no implica que haya quedado desvinculado del expediente: la investigación continúa respecto de su posible participación.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron un pasamontañas negro, un cuello de tela del mismo color y dos celulares. Entre estos últimos figura un iPhone 8 Plus, que será analizado junto con los demás elementos secuestrados para determinar si guarda relación con el robo denunciado el 8 de octubre.

El tercer investigado, de 21 años, no fue localizado en los operativos y permanece prófugo. La Fiscalía de Mar Chiquita y la DDI mantienen las medidas para dar con su paradero y esclarecer el grado de intervención de cada uno de los sospechosos en el ingreso a la vivienda.

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