“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

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Alguien en el mundo, el nuevo libro del fotógrafo Maxi Vernazza, reconstruye diez años de la vida de Charly García a través de un archivo que supera las dos mil imágenes, entre tomas analógicas y digitales. El vínculo entre ambos comenzó en julio de 1998, cuando Vernazza ingresó por primera vez al departamento del músico en Coronel Díaz y Santa Fe para cumplir un encargo periodístico, sin saber que ese encuentro inauguraría una década de registro constante. El libro documenta el período 1998-2008, los años en que García desarrolló el concepto Say No More, la propuesta estética que definió tanto su música como su imagen pública en esa etapa.

Las fotografías de Vernazza siguen al músico en escenarios tan dispares como el Teatro Colón, el Luna Park y el estadio de Obras Sanitarias, pero también en espacios íntimos como su estudio en Palermo Viejo o un hotel en Nueva York, y en situaciones singulares, como un vuelo en avioneta hacia el Cosquín Rock o un cruce televisivo con Diego Maradona. El propio García reflexionó sobre ese período al referirse al material: “en aquel momento mi locura se volvió arte”. El libro se presenta este sábado 24 de octubre a las 16 en Disquería RGS (Avenida Corrientes 5233), con entrada libre y gratuita. Maxi Vernazza firmará ejemplares y habrá un show especial García (Leo) plays García.

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A continuación, Infobae Cultura presenta quince fotografías extraídas de Alguien en el mundo, cada una acompañada por un texto evocativo de su autor.

Julio de 1998

La primera foto que le hice a Charly García. Este es el primer click. Rodolfo Braceli lo había entrevistado en su habitación para Gente. Era una entrevista difícil porque Charly estaba medio enojado con la revista y esta era una “nota reconciliación” y me mandaron a mí a hacer las fotos, no había otro fotógrafo disponible. Yo recién empezaba a hacer algunas colaboraciones en la editorial. Llegué solo a Coronel Díaz y me quedé esperando en el living mientras Charly conversaba con Braceli. Terminaron y Charly me dice “Hagamos las fotos”. Y se pone a ver la película Purple Rain, de Prince. Cuando escuchó el click, se levantó y se puso en otro lugar del departamento. Así durante 10 o 15 minutos. Hasta que dijo “me cansé” y terminamos. Se ve que le caí bien porque en la próxima nota ya pidieron que me mandaran a mí a hacer las fotos. Gracias Charly.

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Marzo de 2000

Esta foto concentra varios de los aspectos característicos de Charly en aquella época. Su habitación, la ventana abierta hacia Coronel Díaz (se escucha el ruido constante del tránsito y especialmente el del colectivo 92), las paredes tipo Jackson Pollock, una foto de Los Beatles (atrás), la cama inundada de objetos como si fuese su mesa de trabajo: un teclado, cables, CDs, mini discs, una lata de Coca Cola, todo el imaginario de Say No More en 2 metros cuadrados.

10 de febrero de 2002 (Coronel Díaz)

Lo pasé a buscar para viajar a Cosquín Rock y me encontré con sus teclados en la puerta. Un Roland Fantom (izquierda) y un órgano Hammond (derecha). El Fantom tiene anotaciones en liquid paper sobre el mismo instrumento: tonalidades, sonidos para cada tema, secuencia de acordes, etc. Nunca vi algo parecido.

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10 de febrero de 2002 (volando)

Viajamos a un charter, una avioneta a hélice, María Gabriela Epumer, Mario Serra, Gabriel Ganem (mano derecha de Charly) y yo. Un ruido infernal. Charly se llevó un libro de Sara Facio que intervino con sus marcadores durante todo el viaje. En un momento se quedó dormido y el libro quedó de frente, como si estuviese haciendo una publicidad.

10 de febrero de 2002 (Córdoba Capital)

Llegamos a Córdoba y estaba lloviendo. Nos esperaba una limusín en Pajas Blancas. Subimos y nos fuimos al hotel y de ahí al show en Cosquín, todavía se hacía en el mismo lugar que el festival de folklore. Entre Charly y María Gabriela siempre corrió una energía particular, Charly encontraba un cierto relax con ella, creo que eso se nota en esta foto.

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5 de julio de 2002

Luna Park, presentación del disco Influencia. El inicio de una nueva etapa en su carrera. Ese día debutó el trío chileno que lo acompañó hasta sus últimas presentaciones. Ese show fue el primero de cientos, nunca más volvió a tocar con un grupo que no incluyera a este trío. También estaba María Gabriela Epumer e Hilda Lizarazu en coros. El piano Yamaha rojo fue un préstamo de Fito Páez. Debajo del piano se alcanza a ver el muñeco de James Brown que le habían regalado Los Piojos en Miami.

9 de julio de 2004

Estadio Obras Sanitarias. Charly ya estaba a fondo con la idea de “Palermo Bagdad”, en total oposición al “Palermo Hollywood” que había nacido en esos años. Se vestía como un beduino y usaba auriculares como retorno, a un volumen bestial. En vivo es el mejor, por lejos. La entrega de García no la vi en ningún otro artista. No es fácil fotografiarlo en escena, está al comando de todo, hasta de los fotógrafos.

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1° de mayo de 2005

Lanzamiento del vodka Absolut Charly con la imagen de Clics modernos, en el Hotel Faena. Esa era la mesa de las más famosas: Nacha Guevara, Susana y Cecilia Roth. Creo que yo provoqué esa escena, Susana Giménez con la Rickenbacker. Le dije a Charly que le colgara la guitarra. Están todos y todas radiantes. Nacha Guevara contaba que Charly era una de las pocas personas que la llamaba por su nombre real: Clotilde. El capitán Say No More con el jet set local y con un pantalón con cables RCA como cinturón: Constant Concept en el Faena.

3 de junio de 2005

En Casa Rosada, pocos minutos antes del show en el Salón Blanco. Ofreció una conferencia de menos de 5 minutos en el mismo lugar donde hablaban los ministros con la prensa. Tiene un brazalete con el Say No More bordado con hilos dorados. Los hicieron especialmente para este show. Antes había saludado a Néstor Kircher y le había obsequiado uno igual.

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5 de septiembre de 2005

Cuando Charly visitó a Diego en La noche del 10. Dos personas especiales para mí, por la admiración total que les tengo y porque los fotografié mucho a ambos. Los dos estaban divinos. Charly le había llevado un DVD de regalo (lo tiene en el bolsillo del saco). Justo fue un 5 de septiembre de 2005, el 30° aniversario del Adiós Sui Generis.

Enero de 2006

En Pinamar. Casi una parodia del salto del noveno piso, pero también una recreación, según me contaba Charly, de cuando se tiraba al tanque australiano en la casa quinta de su tía, en Paso del Rey. Esta foto terminó convirtiéndose en una imagen icónica. Hace poco la hicieron mural en La Fábrica, en la calle Fitz Roy, el lugar que fue su sala de ensayo desde fines de los 80.

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Septiembre de 2006

Nueva York, Séptima Avenida, frente al Hotel Pennsylvania, donde paró Charly en aquellos días mientras terminaba de mezcla Kill gil con Andrew Oldham. Fueron tres o cuatro días encerrados en el estudio. Yo ya me volvía a Buenos Aires y quería tener una foto de Charly en la calle, que se observara la ciudad. Volvíamos al hotel y directamente le pedí que se pusiera en la calle, a la derecha estaba la vereda y la puerta del Pennsylvania. Saqué varias, pero esta tiene algo especial, la mirada, el taxi que pasa, el fondo desenfocado. Terminó siendo la tapa del libro.

23 de octubre de 2006

El día de su cumpleaños 55, hace exactamente 20 años. La icónica puerta del departamento 15. Me da pena que no exista más. Debió conservarse en ese estado y ahora debería estar exhibida en el Museo Histórico Nacional junto al sable de San Martín. Era la entrada a otra dimensión. La entrada es gratis, la salida vemos… era totalmente así.

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28 de agosto de 2007

Creo que seré recordado como el fotógrafo de las manos de Charly García. En un momento me obsesioné con fotografiarlas, absolutamente únicas. Esta de su milagrosa mano derecha es de un show en La Trastienda, durante las presentaciones de Kill gil.

7 de octubre de 2007

Durante mucho tiempo esta foto fue la tapa de este libro. Le habré sacado más de dos mil fotos Charly. La única vez que me dijo que una foto le había gustado fue con esta. Se le ve el lunar que tiene debajo del labio, a la derecha. Parece mimetizado con la Gibson SG totalmente intervenida con sus pinturas.