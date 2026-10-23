Cultura

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

El libro ‘Alguien en el mundo’ reúne el archivo de Maxi Vernazza, cronista gráfico privilegiado durante los años de la era Say No More, entre piletas, aviones, escenarios y habitaciones

Imagen AFXDNADIORAPFCQ57DE2BH3H4U
Guardar

Alguien en el mundo, el nuevo libro del fotógrafo Maxi Vernazza, reconstruye diez años de la vida de Charly García a través de un archivo que supera las dos mil imágenes, entre tomas analógicas y digitales. El vínculo entre ambos comenzó en julio de 1998, cuando Vernazza ingresó por primera vez al departamento del músico en Coronel Díaz y Santa Fe para cumplir un encargo periodístico, sin saber que ese encuentro inauguraría una década de registro constante. El libro documenta el período 1998-2008, los años en que García desarrolló el concepto Say No More, la propuesta estética que definió tanto su música como su imagen pública en esa etapa.

Las fotografías de Vernazza siguen al músico en escenarios tan dispares como el Teatro Colón, el Luna Park y el estadio de Obras Sanitarias, pero también en espacios íntimos como su estudio en Palermo Viejo o un hotel en Nueva York, y en situaciones singulares, como un vuelo en avioneta hacia el Cosquín Rock o un cruce televisivo con Diego Maradona. El propio García reflexionó sobre ese período al referirse al material: “en aquel momento mi locura se volvió arte”. El libro se presenta este sábado 24 de octubre a las 16 en Disquería RGS (Avenida Corrientes 5233), con entrada libre y gratuita. Maxi Vernazza firmará ejemplares y habrá un show especial García (Leo) plays García.

PUBLICIDAD

A continuación, Infobae Cultura presenta quince fotografías extraídas de Alguien en el mundo, cada una acompañada por un texto evocativo de su autor.

Julio de 1998

Imagen BRO7S7DUZZD4BLGELCXHYP7JMU

La primera foto que le hice a Charly García. Este es el primer click. Rodolfo Braceli lo había entrevistado en su habitación para Gente. Era una entrevista difícil porque Charly estaba medio enojado con la revista y esta era una “nota reconciliación” y me mandaron a mí a hacer las fotos, no había otro fotógrafo disponible. Yo recién empezaba a hacer algunas colaboraciones en la editorial. Llegué solo a Coronel Díaz y me quedé esperando en el living mientras Charly conversaba con Braceli. Terminaron y Charly me dice “Hagamos las fotos”. Y se pone a ver la película Purple Rain, de Prince. Cuando escuchó el click, se levantó y se puso en otro lugar del departamento. Así durante 10 o 15 minutos. Hasta que dijo “me cansé” y terminamos. Se ve que le caí bien porque en la próxima nota ya pidieron que me mandaran a mí a hacer las fotos. Gracias Charly.

PUBLICIDAD

Marzo de 2000

Imagen B4RCQBY4LNBP3M6UUWGT2FW3AU

Esta foto concentra varios de los aspectos característicos de Charly en aquella época. Su habitación, la ventana abierta hacia Coronel Díaz (se escucha el ruido constante del tránsito y especialmente el del colectivo 92), las paredes tipo Jackson Pollock, una foto de Los Beatles (atrás), la cama inundada de objetos como si fuese su mesa de trabajo: un teclado, cables, CDs, mini discs, una lata de Coca Cola, todo el imaginario de Say No More en 2 metros cuadrados.

10 de febrero de 2002 (Coronel Díaz)

Imagen BERZFRIQ7JCBRKQPV4IDXCCZ5Y

Lo pasé a buscar para viajar a Cosquín Rock y me encontré con sus teclados en la puerta. Un Roland Fantom (izquierda) y un órgano Hammond (derecha). El Fantom tiene anotaciones en liquid paper sobre el mismo instrumento: tonalidades, sonidos para cada tema, secuencia de acordes, etc. Nunca vi algo parecido.

10 de febrero de 2002 (volando)

Imagen ALIGTCILMJANZBNK5CA5YW4TGY

Viajamos a un charter, una avioneta a hélice, María Gabriela Epumer, Mario Serra, Gabriel Ganem (mano derecha de Charly) y yo. Un ruido infernal. Charly se llevó un libro de Sara Facio que intervino con sus marcadores durante todo el viaje. En un momento se quedó dormido y el libro quedó de frente, como si estuviese haciendo una publicidad.

10 de febrero de 2002 (Córdoba Capital)

Imagen KWNLJAQMH5CY7CVS6Y3LHFRV5A

Llegamos a Córdoba y estaba lloviendo. Nos esperaba una limusín en Pajas Blancas. Subimos y nos fuimos al hotel y de ahí al show en Cosquín, todavía se hacía en el mismo lugar que el festival de folklore. Entre Charly y María Gabriela siempre corrió una energía particular, Charly encontraba un cierto relax con ella, creo que eso se nota en esta foto.

5 de julio de 2002

Imagen 7MVXFOD65JCWXKWPYTLCUDRDG4

Luna Park, presentación del disco Influencia. El inicio de una nueva etapa en su carrera. Ese día debutó el trío chileno que lo acompañó hasta sus últimas presentaciones. Ese show fue el primero de cientos, nunca más volvió a tocar con un grupo que no incluyera a este trío. También estaba María Gabriela Epumer e Hilda Lizarazu en coros. El piano Yamaha rojo fue un préstamo de Fito Páez. Debajo del piano se alcanza a ver el muñeco de James Brown que le habían regalado Los Piojos en Miami.

9 de julio de 2004

Imagen KMNWNM6UBBDW5KMKYRMZAVU33A

Estadio Obras Sanitarias. Charly ya estaba a fondo con la idea de “Palermo Bagdad”, en total oposición al “Palermo Hollywood” que había nacido en esos años. Se vestía como un beduino y usaba auriculares como retorno, a un volumen bestial. En vivo es el mejor, por lejos. La entrega de García no la vi en ningún otro artista. No es fácil fotografiarlo en escena, está al comando de todo, hasta de los fotógrafos.

1° de mayo de 2005

Imagen PQ3OS4NRIBABFKBIFHWUXSMNU4

Lanzamiento del vodka Absolut Charly con la imagen de Clics modernos, en el Hotel Faena. Esa era la mesa de las más famosas: Nacha Guevara, Susana y Cecilia Roth. Creo que yo provoqué esa escena, Susana Giménez con la Rickenbacker. Le dije a Charly que le colgara la guitarra. Están todos y todas radiantes. Nacha Guevara contaba que Charly era una de las pocas personas que la llamaba por su nombre real: Clotilde. El capitán Say No More con el jet set local y con un pantalón con cables RCA como cinturón: Constant Concept en el Faena.

3 de junio de 2005

Imagen MC3NJURCRJC6BOKL4XJGDIHZEY

En Casa Rosada, pocos minutos antes del show en el Salón Blanco. Ofreció una conferencia de menos de 5 minutos en el mismo lugar donde hablaban los ministros con la prensa. Tiene un brazalete con el Say No More bordado con hilos dorados. Los hicieron especialmente para este show. Antes había saludado a Néstor Kircher y le había obsequiado uno igual.

5 de septiembre de 2005

Imagen 4A2PUWEKPNHA7O7DGKKDGGMS5E

Cuando Charly visitó a Diego en La noche del 10. Dos personas especiales para mí, por la admiración total que les tengo y porque los fotografié mucho a ambos. Los dos estaban divinos. Charly le había llevado un DVD de regalo (lo tiene en el bolsillo del saco). Justo fue un 5 de septiembre de 2005, el 30° aniversario del Adiós Sui Generis.

Enero de 2006

Imagen 5TKJBNYIXNE2LFWQRBLNT43GVY

En Pinamar. Casi una parodia del salto del noveno piso, pero también una recreación, según me contaba Charly, de cuando se tiraba al tanque australiano en la casa quinta de su tía, en Paso del Rey. Esta foto terminó convirtiéndose en una imagen icónica. Hace poco la hicieron mural en La Fábrica, en la calle Fitz Roy, el lugar que fue su sala de ensayo desde fines de los 80.

Septiembre de 2006

Imagen 7SGQURBVWRBFBAMGK2NBWGCJCM

Nueva York, Séptima Avenida, frente al Hotel Pennsylvania, donde paró Charly en aquellos días mientras terminaba de mezcla Kill gil con Andrew Oldham. Fueron tres o cuatro días encerrados en el estudio. Yo ya me volvía a Buenos Aires y quería tener una foto de Charly en la calle, que se observara la ciudad. Volvíamos al hotel y directamente le pedí que se pusiera en la calle, a la derecha estaba la vereda y la puerta del Pennsylvania. Saqué varias, pero esta tiene algo especial, la mirada, el taxi que pasa, el fondo desenfocado. Terminó siendo la tapa del libro.

23 de octubre de 2006

Imagen VG7KD6B5VNG5XEVTD27TFD224E

El día de su cumpleaños 55, hace exactamente 20 años. La icónica puerta del departamento 15. Me da pena que no exista más. Debió conservarse en ese estado y ahora debería estar exhibida en el Museo Histórico Nacional junto al sable de San Martín. Era la entrada a otra dimensión. La entrada es gratis, la salida vemos… era totalmente así.

28 de agosto de 2007

Imagen PQLKROQUTFENVLIESY3P33DBSE

Creo que seré recordado como el fotógrafo de las manos de Charly García. En un momento me obsesioné con fotografiarlas, absolutamente únicas. Esta de su milagrosa mano derecha es de un show en La Trastienda, durante las presentaciones de Kill gil.

7 de octubre de 2007

Imagen 6XQJ3LF4KVD3PAHJJUBQM26OLI

Durante mucho tiempo esta foto fue la tapa de este libro. Le habré sacado más de dos mil fotos Charly. La única vez que me dijo que una foto le había gustado fue con esta. Se le ve el lunar que tiene debajo del labio, a la derecha. Parece mimetizado con la Gibson SG totalmente intervenida con sus pinturas.

Temas Relacionados

Charly GarcíaRock argentinoMúsica popular argentinaMúsicaUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué leer: lo nuevo de Rosa Montero, un libro que la Iglesia prohibió y poemas de viajes extraordinarios

Una novela sobre el acoso laboral a los 65 años, el clásico de Stendhal y una antología de Leopoldo “Teuco” Castilla proponen tres recorridos entre la supervivencia, el poder y el exilio

Qué leer: lo nuevo de Rosa Montero, un libro que la Iglesia prohibió y poemas de viajes extraordinarios

Edward Hopper, el pintor del silencio estadounidense: una nueva biografía revela el nacionalismo oculto detrás de sus imágenes

El historiador del arte Louis Shadwick sostiene que el artista absorbió el patriotismo y el aislacionismo surgidos tras la Primera Guerra Mundial, pese a negar un tono político o social en sus obras

Edward Hopper, el pintor del silencio estadounidense: una nueva biografía revela el nacionalismo oculto detrás de sus imágenes

Guía de Arte y Cultura: semana del 23 al 30 de octubre de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 23 al 30 de octubre de 2026

Jorge Volpi y una novela que imagina al sucesor de Trump: una IA todopoderosa, un candidato extremista y el mundo al borde del abismo

El escritor mexicano, que acaba de presentar "La república" —novela donde imagina el ascenso fulgurante de VM Lively, que toma el relevo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos—, cuestionó la creencia de que la inteligencia articial puede "resolver todos los problemas"

Jorge Volpi y una novela que imagina al sucesor de Trump: una IA todopoderosa, un candidato extremista y el mundo al borde del abismo

Bob Dylan, músico estadounidense: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo”

Una de las metáforas más desoladoras y brillantes del gran cantautor, oculta en sus discos de los años sesenta, desarma la ilusión de la emancipación absoluta. La poética del desencanto de un artista que siempre huyó de sus propias prisiones

Bob Dylan, músico estadounidense: “Nadie es libre; hasta los pájaros están encadenados al cielo”

DEPORTES

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

“Lo logré, papi”: la conmovedora decisión de Boca con el hijo de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros

TELESHOW

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

El insólito furcio de Edith Hermida sobre la China Suárez al aire al hablar de MasterChef: “Me tienen podrida”

Julieta Prandi apuntó contra Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia en su separación de Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

Las inspecciones diarias al transporte de carga subieron de nueve a 88 durante octubre en El Salvador

Capturan en Honduras a prófugo condenado a más de 121 años de prisión

ONU pide a Honduras respetar los derechos humanos en su lucha contra la criminalidad

Odio, tortura y encubrimiento: la historia del crimen contra una pareja gay que sacudió a Guatemala y terminó en condenas a expolicías