Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

El presidente Nasry Asfura participó en una celebración eucarística en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, participó en una celebración religiosa en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, como parte de su agenda en Italia.

La jornada incluyó un encuentro con compatriotas residentes en ese país europeo y estuvo marcada por mensajes de fe, reflexión y cercanía con la comunidad hondureña en el extranjero.

PUBLICIDAD

El mandatario estuvo acompañado por Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Juan Carlos García, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia, y la embajadora hondureña ante la Santa Sede.

La Basílica de Santa María la Mayor alberga los restos del papa Francisco y es uno de los templos más emblemáticos de Roma. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La misa se celebró en uno de los templos más emblemáticos del catolicismo, donde reposan los restos del papa Francisco. Durante la actividad, la delegación hondureña dedicó un espacio a la oración por el país, sus ciudadanos y los compatriotas que viven fuera de las fronteras nacionales.

La presencia del presidente hondureño en Roma coincidió con el 22 de octubre, fecha en la que la Iglesia católica celebra a San Juan Pablo II, en conmemoración del inicio de su pontificado en 1978.

PUBLICIDAD

La jornada tiene un significado particular para Honduras, debido a que el pontífice polaco fue el último papa en visitar el territorio hondureño mientras ejercía su ministerio. Su viaje apostólico ocurrió el 8 de marzo de 1983, cuando llegó al país como parte de una gira por Centroamérica.

Nasry Asfura compartió con miembros de la comunidad hondureña que residen en Italia tras participar en la misa. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Durante aquella visita, San Juan Pablo II estuvo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reunió con miles de fieles católicos. Su presencia quedó registrada como uno de los acontecimientos más importantes de la historia religiosa hondureña y continúa siendo recordada por la comunidad católica nacional.

La coincidencia entre la agenda del mandatario y esta fecha religiosa añadió un componente histórico a las actividades desarrolladas en Roma, donde la delegación hondureña participó en una jornada centrada en la fe y la reflexión espiritual.

PUBLICIDAD

Después de la celebración eucarística, Nasry Asfura sostuvo un encuentro con miembros de la comunidad hondureña residente en Italia, con quienes compartió muestras de cercanía y fraternidad.

La delegación hondureña dedicó un momento de oración por Honduras y los ciudadanos que viven dentro y fuera del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La reunión permitió al mandatario encontrarse con compatriotas que viven fuera del país y mantienen vínculos con sus comunidades de origen, sus tradiciones y su identidad nacional.

El acercamiento con los hondureños en el extranjero también destacó la importancia de la diáspora para el país, tanto por sus lazos familiares y culturales como por su relación permanente con Honduras pese a la distancia geográfica.

Los encuentros entre representantes del Gobierno y las comunidades migrantes constituyen espacios para mantener la comunicación con los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional y fortalecer sus vínculos con las instituciones hondureñas.

PUBLICIDAD

El 22 de octubre, la Iglesia católica recuerda a San Juan Pablo II por el inicio de su pontificado en 1978. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Con la misa y el encuentro con compatriotas, el presidente Asfura dio por concluida su agenda en Roma, en una jornada que combinó actividades religiosas y acercamientos con la comunidad hondureña residente en Italia.

La visita tuvo como escenario la Basílica de Santa María la Mayor, un templo de gran relevancia para la Iglesia católica, y coincidió con una fecha dedicada a recordar el legado de San Juan Pablo II, cuya visita a Honduras en 1983 permanece como un referente histórico para los fieles del país.

La reunión con los compatriotas permitió al mandatario acercarse a hondureños que conservan sus raíces culturales lejos de su país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La actividad cerró con un componente espiritual y de identidad nacional, al reunir a la delegación oficial hondureña en un espacio de oración por el país y propiciar un encuentro con ciudadanos que mantienen sus raíces hondureñas desde el extranjero.

PUBLICIDAD