Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

Cinco soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets (Foto archivo, cortesía FAES)

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El gobierno de El Salvador busca abrir un canal de contacto con las bandas criminales de Haití para obtener la liberación de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada, antes de ordenar una respuesta militar de mayor alcance, según informó en exclusiva el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

“El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele busca la manera de negociar la liberación de los hombres capturados antes de recurrir a una respuesta militar más severa, según una persona involucrada en las labores de rescate”, cita el medio.

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Los cuatro integrantes del equipo salvadoreño eran técnicos aeronáuticos y formaban parte de la Fuerza de Represión de Pandillas, una misión autorizada por las Naciones Unidas para asistir a las autoridades haitianas frente a la expansión territorial de las organizaciones armadas. Su paradero permanece bajo incertidumbre después del ataque contra su vehículo blindado, ocurrido a principios de esta semana en Croix-des-Bouquets, a unos 14 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe.

“Hasta el momento, las autoridades no han recibido respuesta a sus gestiones con las bandas haitianas. Estas han respondido con intensos disparos mientras las fuerzas de seguridad se acercan a su cuartel general, en una de las mayores operaciones de seguridad realizadas en Haití en los últimos años. Según fuentes cercanas a la situación, nadie ha exigido rescate por los hombres”, dice la publicación de WSJ.

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Funcionarios de El Salvador y Estados Unidos consideran que los hombres sobrevivieron a la emboscada, pese a que expertos en seguridad advirtieron que podrían haber muerto, agrega el medio.

(Foto archivo, cortesía FAES)

Disparos de las bandas contra las operaciones de rescate

Los militares fueron atacados cuando regresaban a su base después de comprar alimentos en Croix-des-Bouquets. Según las Fuerzas Armadas salvadoreñas, un tiroteo intenso entre pandillas provocó el incendio del vehículo blindado en el que se trasladaban.

El Ejército desplegó helicópteros militares para apoyar la operación y obligó a los atacantes a retroceder. Las bandas dispararon contra las aeronaves, mientras el humo de varios incendios dificultó el trabajo desde el aire, relata el medio estadounidense.

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En un comunicado, las fuerzas salvadoreñas señalaron que “la intensidad de los combates y las condiciones de seguridad en la zona” limitaron el intento inicial de rescate. Un video divulgado por Bukele mostró vehículos blindados que disparaban en una carretera con barricadas incendiadas, mientras una excavadora despejaba el paso.

William O’Neill, experto independiente de las Naciones Unidas en derechos humanos para Haití, afirmó que la emboscada ocurrió en un territorio bajo influencia de dos de los grupos criminales más poderosos del país: Chen Mechan, también conocida como Perro Malo, y 400 Mawozo.

Según O’Neill, Chen Mechan encabezó el ataque con respaldo de 400 Mawozo. Los integrantes de las bandas habrían provocado incendios para crear una cortina de humo que obstaculizara las tareas de los helicópteros. “Los intentos de rescate han encontrado una fuerte resistencia”, dijo el especialista, consultado por el medio estadounidense, quien indicó que todavía no estaba claro qué grupo retiene a los salvadoreños ni en qué lugar se encuentran.

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FOTO DE ARCHIVO: Miembros de las Fuerzas Armadas haitianas patrullan la zona mientras la gente huye de sus hogares tras la violencia de las bandas armadas durante el fin de semana. Muchos se agrupan en torno a una alianza conocida como Viv Ansanm, en el barrio de Poste Marchand, en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de diciembre de 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol/Foto de archivo

La amenaza de Bukele ante la falta de respuesta

Bukele sostuvo que los cuatro hombres cumplían funciones de apoyo aéreo y no participaban en tareas de combate. El mandatario difundió un mensaje en criollo haitiano dirigido a los jefes de las bandas, con una advertencia sobre las consecuencias de mantenerlos cautivos.

“Quiero que ustedes, los líderes de las pandillas, entiendan una cosa muy claramente: el ataque de hoy no es nada comparado con lo que se avecina si no recuperamos a los cuatro rehenes con vida”, escribió Bukele. El presidente añadió que El Salvador había logrado desarticular estructuras criminales dentro de su territorio y afirmó que también podía hacerlo en Haití.

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La prioridad inmediata, según la información recogida por el The Wall Street Journal, consiste en negociar la liberación de los cuatro militares antes de ampliar la respuesta militar. Las gestiones no han producido resultados y las fuerzas desplegadas han recibido disparos cuando se acercaron a las posiciones controladas por las bandas.

Estados Unidos expresó su respaldo a las tareas de búsqueda. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó el lunes que Washington ofrecía “el pleno apoyo del gobierno estadounidense” y aseguró que el país acompañaba a los salvadoreños “hombro con hombro”.

Mike Waltz embajador de EE.UU. ante la ONU, aseguró que la Fuerza de Supresión de Pandillas actuará contra los grupos criminales en Haití y afirmó que los cuatro elementos de la Fuerza Armada de El Salvador cuentan con el respaldo estadounidense para regresar a casa. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Shannon Stapleton)

La misión internacional ante bandas que dominan gran parte de Puerto Príncipe

El Salvador integra una fuerza multinacional autorizada a reunir hasta 5,500 efectivos. La misión está bajo el mando de un general de Mongolia y cuenta con cerca de 2,000 miembros procedentes de Chad, Sri Lanka, Guatemala, Bangladesh y otros países.

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Su objetivo es apoyar a la Policía Nacional de Haití y a las fuerzas armadas locales en su combate contra las bandas, que ampliaron su dominio tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El gobierno haitiano también recurrió al contratista de seguridad estadounidense Eric Prince, cuyo equipo utiliza drones en operaciones contra los grupos criminales.

María Fernanda Arocha, analista de Acled, organización de seguimiento de conflictos armados, afirmó a The Wall Street Journal que las pandillas haitianas muestran una capacidad creciente para enfrentar de forma directa a fuerzas internacionales. A su juicio, el ataque contra los salvadoreños refleja una adaptación de sus tácticas y profundiza la amenaza sobre la transición política haitiana.

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Armored personnel carriers of Haiti's UN-backed Gang Suppression Force (GSF) patrol an area after heavily armed gangs ambushed members of the force, attacking their armored vehicle with explosives, setting it ablaze and leaving four Salvadoran troops missing when they fled their burning vehicle, in Port-au-Prince, Haiti, October 19, 2026. REUTERS/Patrice Noel

Entre julio y comienzos de octubre, más de 1,100 personas murieron y alrededor de 400 resultaron heridas por violencia vinculada con bandas, según datos de las Naciones Unidas citadas por el medio. Esos grupos controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe y la crisis desplazó a cerca de 1.5 millones de personas.

Las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre fueron postergadas de forma indefinida. Haití no celebra comicios desde 2016.