Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció avances en el proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón, una obra esperada durante más de 30 años. Cortesía: BCIE

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Después de más de tres décadas de espera y cinco intentos fallidos, Costa Rica dio un nuevo paso hacia la ampliación de la carretera San José-San Ramón, uno de los proyectos de infraestructura más esperados por miles de conductores que diariamente utilizan esta importante vía de comunicación.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció que el Gobierno publicó el cartel de licitación internacional para desarrollar las obras, cuya inversión se estima en aproximadamente ₡350,000 millones (USD 764 millones).

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La mandataria y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, explicaron que la contratación contempla el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del corredor vial.

El proyecto abarcará 55,6 kilómetros de la Ruta Nacional 1, desde las cercanías de La Sabana hasta San Ramón, además de 4,45 kilómetros correspondientes a la radial de Río Segundo.

La iniciativa busca ampliar la capacidad de circulación, reducir los congestionamientos y mejorar las condiciones de seguridad para los conductores que se desplazan entre la Gran Área Metropolitana y la región de Occidente.

Gobierno espera iniciar las obras en 2027

El ministro Efraín Zeledón informó que las autoridades proyectan completar el proceso de adjudicación en julio de 2027, para posteriormente iniciar las etapas de diseño y construcción.

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“Estamos proyectando para julio ya tener adjudicación y posterior de eso arrancaríamos con diseño y construcción”, explicó el jerarca.

Según detalló, las primeras intervenciones se concentrarían en el sector comprendido entre La Sabana y el Hospital México, donde se espera observar maquinaria durante el segundo semestre del próximo año.

“Para segundo semestre del próximo año estaríamos ya arrancando”, aseguró.

El funcionario explicó que se trata de una licitación internacional, abierta a empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de garantizar competencia y obtener las mejores condiciones para el desarrollo de las obras.

El cartel se encuentra disponible en el portal oficial del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), según indicó el Ministerio.

El Gobierno confirmó la publicación del cartel de licitación internacional para ampliar y mejorar 55,6 kilómetros de la Ruta Nacional 1 y 4,45 kilómetros de la radial de Río Segundo. Cortesía: Delfino

Inversión supera los ₡349,000 millones (USD 764 millones)

La ampliación será financiada mediante recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, cuyos préstamos fueron aprobados en abril.

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El financiamiento anunciado supera los ₡349,000 millones, mientras que el ministro estimó la inversión total en aproximadamente ₡350,000 millones.

“Es la obra de infraestructura vial más grande en la historia de Costa Rica”, afirmó Zeledón, quien comparó su magnitud con los proyectos de Barranca-Limonal y la carretera a San Carlos.

El funcionario recordó que los intentos anteriores estuvieron marcados por dificultades contractuales, entre ellas la fallida concesión con la empresa brasileña OAS.

Según explicó, el Estado costarricense pagó más de 35 millones de dólares en indemnizaciones tras la rescisión del contrato durante la administración de Laura Chinchilla, sin que se concretaran las obras previstas.

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la inversión alcanzará aproximadamente ₡350,000 millones, convirtiéndola, según el Gobierno, en la mayor obra vial de la historia del país. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Laura Fernández ordena estudios para ampliar tramo Barranca-San Ramón

La presidenta también planteó la necesidad de intervenir otro segmento estratégico de la Ruta Nacional 1, ubicado entre Barranca y San Ramón, que atraviesa sectores como Esparza y Cambronero.

“¿Qué le parece si arrancamos los estudios técnicos, los estudios de preinversión para el tramo que se nos está quedando por fuera, que va de Barranca a San Ramón?”, preguntó Fernández al ministro durante la conferencia de prensa semanal.

Zeledón aceptó la instrucción y confirmó que comenzarán los estudios correspondientes para determinar las características de una eventual intervención.

La mandataria solicitó elaborar un cronograma que permita avanzar hacia una modernización más amplia de esta carretera.

Por ahora, la ampliación San José-San Ramón se encuentra en etapa de licitación, mientras que las fechas anunciadas para la adjudicación y el inicio de las obras corresponden a las proyecciones del Gobierno.

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De cumplirse el calendario, 2027 marcaría el comienzo de los trabajos en una infraestructura cuya modernización ha sido postergada durante décadas y que resulta fundamental para la movilidad y la actividad económica de Costa Rica.