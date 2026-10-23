Brutal homicidio en Mar del Plata: la secuencia quedó grabada y hay dos detenidos

Las cámaras de seguridad registraron el ataque contra David Omar Oliva Contreras antes de que fuera encontrado muerto en la calle (Gentileza)

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En el barrio Nueva Pompeya de Mar del Plata, un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada. El caso se inició a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de una persona tendida en la calle, en Olazábal entre Maipú y Libertad.

La víctima fue identificada como David Omar Oliva Contreras. La primera versión indicaba que podía tratarse de una persona atropellada. Sin embargo, cuando los agentes y el personal de SAME llegó al lugar, constataron heridas punzantes en el lado izquierdo del tórax y en el brazo izquierdo de la víctima. A partir de esas lesiones, la investigación se orientó hacia un homicido.

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Las cámaras de seguridad de la zona se convirtieron en una de las pruebas centrales para reconstruir la secuencia. En ese marco, detuvieron e imputaron a Claudio Maximiliano Pérez, de 41 años, y Jorge Alejandro Salcedo, de 44.

Los acusados tienen 41 y 44 años y permanecen a disposición de la fiscalía que investiga el crimen (Gentileza)

Las grabaciones incorporadas a la causa muestran que Oliva Contreras ingresó a una vivienda de la zona junto a otro hombre. Minutos después, salió del inmueble de espaldas mientras era sujetado por el cuello, según la secuencia que analizan los investigadores.

A continuación, lo empujaron contra un cantero, lo arrojaron a la calle y le dieron una patada. Uno de los involucrados llevaba un objeto que podría ser un cuchillo. La víctima logró ponerse de pie y se retiró caminando.

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Mientras tanto, los demás hombres volvieron a ingresar a la propiedad. Horas más tarde, Oliva Contreras fue encontrado sin vida a pocas cuadras de allí, con lesiones punzantes en el lado izquierdo del tórax y en el brazo izquierdo.

Con las imágenes y las primeras diligencias como sustento, la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, ordenó un allanamiento de urgencia en un inmueble de Olazábal al 900, señalado como un conventillo.

Los dos hombres detenidos quedaron imputados por el homicidio de David Omar Oliva Contreras (Gentileza)

Durante el procedimiento fueron detenidos Pérez y Salcedo. En el lugar, la Policía secuestró un cuchillo con aparentes manchas de sangre, prendas de vestir, un teléfono celular y dispositivos DVR utilizados para almacenar los registros de las cámaras de seguridad.

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Entre las pertenencias de la víctima, los investigadores encontraron 12 envoltorios con 4,55 gramos de cocaína. A partir de ese hallazgo, la pesquisa también busca determinar si Oliva Contreras había concurrido a la vivienda para adquirir estupefacientes y si el inmueble funcionaba como punto de venta. Por el momento, se trata de hipótesis bajo análisis.

Entre las pertenencias de la víctima encontraron 12 envoltorios con 4,55 gramos de cocaína (Gentileza)

Además, personal de Policía Científica levantó rastros en distintos sectores de la vivienda. Los estudios sobre el arma blanca, las prendas y las manchas halladas en el inmueble permitirán establecer si esos elementos se vinculan con las lesiones de la víctima y con la secuencia que quedó registrada por las cámaras.

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El procedimiento también dejó otro dato bajo análisis: uno de los acusados presentaba lesiones al momento de ser aprehendido. Tenía una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) antes de quedar a disposición de la Justicia.

Pérez fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán y optó por no prestar declaración ante la fiscal Mandagarán. Salcedo, por su parte, debía ser indagado luego de entrevistarse con otro defensor.

Ambos están imputados por homicidio. La causa deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los detenidos, si el ataque registrado por las cámaras se vincula de manera directa con las heridas mortales y qué ocurrió en el lapso entre la salida de Oliva Contreras de la vivienda y el hallazgo de su cuerpo.

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Con los dos acusados detenidos, la investigación continuará con las indagatorias, el resultado de las pericias y el examen de los registros de video secuestrados durante el allanamiento. Esos elementos serán centrales para reconstruir la secuencia completa del homicidio ocurrido en Nueva Pompeya.