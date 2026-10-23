Las inspecciones diarias al transporte de carga subieron de nueve a 88 durante octubre en El Salvador

Las inspecciones diarias al transporte de carga aumentaron de nueve a 88 durante octubre, según autoridades salvadoreñas. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

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El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que las inspecciones diarias a vehículos pesados pasaron de nueve a 88 en octubre. El funcionario indicó, durante una entrevista en Noticiero El Salvador, que el aumento responde a la aplicación escalonada de controles técnicos y operativos.

“Pasamos de llevar nueve inspecciones diarias. Hoy en octubre hemos logrado 88”, afirmó Aguirre. Según explicó, los talleres disponibles tienen capacidad para atender hasta 448 vehículos cada día, lo que equivale a una ocupación aproximada del 20%.

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Las revisiones técnicas forman parte de una disposición que fue publicada en abril de 2026 y que comenzó a aplicarse el 8 de agosto, luego de un plazo de 120 días concedido al sector para preparar las condiciones necesarias. La primera fase alcanzó a cabezales y remolques modelo 1999 o anteriores, además de unidades de volteo.

Los talleres habilitados cuentan con capacidad para revisar hasta 448 vehículos de carga por día. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

Desde noviembre, la revisión técnica vehicular alcanzará a cabezales y remolques

Aguirre recordó que a partir del 1 de noviembre la revisión técnica vehicular incluirá a todos los cabezales y remolques. La medida amplía el alcance de la primera etapa y establece nuevos controles para las unidades articuladas que circulan por la red vial.

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A su vez, señaló que las inspecciones se enfocaron primero en aspectos esenciales para la seguridad, como el estado de los neumáticos, el funcionamiento de los frenos y la operatividad de las luces. El nivel de exigencia aumentará de forma progresiva a medida que avance el proceso.

“Detectamos debilidades en temas muy generales. La prioridad es que las llantas estén en buenas condiciones y que los sistemas de frenos y luces funcionen correctamente”, sostuvo Aguirre.

A su vez, las autoridades también mantienen operativos permanentes en carretera. Estos controles incluyen la supervisión de la velocidad, pruebas antidopaje, pesajes en distintos puntos de la red vial nacional y verificaciones de las condiciones de los vehículos.

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La revisión técnica vehicular incluirá a todos los cabezales y remolques a partir del 1 de noviembre. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

Aguirre advirtió sobre los riesgos de la distracción al volante en las carreteras

El director general remarcó que la seguridad vial no depende únicamente del estado mecánico de las unidades. También involucra a las empresas de transporte, a los propietarios de vehículos particulares, a los motociclistas y, de forma directa, a quienes conducen camiones de carga.

Aguirre recomendó a los conductores respetar los límites de velocidad y utilizar el carril derecho cuando corresponda. “El objetivo principal de estas acciones es salvar vidas”, afirmó.

También mencionó que las autoridades desarrollan capacitaciones con empresas del sector. Para el viernes, se tiene prevista una jornada de refuerzo sobre seguridad vial para más de 300 conductores activos y futuros operadores que participarán en el período de zafra, la cual iniciará a mediados de noviembre.

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De igual manera, Aguirre vinculó estas acciones con la necesidad de reducir conductas de riesgo en las carreteras.

“Ya no es propiamente algo vinculado al vehículo de carga, también están la distracción al volante y el factor humano”, dijo. Las inspecciones técnicas y los controles en ruta continuarán como parte de la estrategia para elevar las condiciones de seguridad en las carreteras del país.