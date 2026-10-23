Crimen y Justicia

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Los operativos se desarrollaron en la localidad de Añelo. Los equipos especializados retiraron cocaína, cannabis, municiones y 32 rodados asociados a expedientes penales. Hubo 26 personas con medidas judiciales

Agentes con pasamontañas posan frente a una vivienda detrás de mesas con bolsas, dinero en efectivo, teléfonos y una balanza
Agentes de la División Antinarcóticos exhiben estupefacientes, dinero y equipos secuestrados durante allanamientos en Añelo, Neuquén. (Río Negro)
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La Policía del Neuquén realizó 74 allanamientos por comercialización de drogas en Añelo. Los procedimientos dejaron como resultado el secuestro de estupefacientes, armas, municiones, vehículos y más de $ 57 millones en efectivo.

La información fue difundida por el Gobierno de Neuquén y corresponde al trabajo de la División Antinarcóticos local entre el 28 de febrero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El registro incluye operativos judiciales derivados de investigaciones, además de intervenciones realizadas por iniciativa propia con apoyo de canes especializados.

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El alcance de las actuaciones expone el volumen de recursos movilizados en una localidad atravesada por el crecimiento demográfico y la actividad vinculada a Vaca Muerta. Según el informe oficial, las investigaciones avanzaron sobre puntos de venta de estupefacientes y derivaron en medidas contra personas y bienes asociados a esas causas.

Durante el período relevado, según informó el portal Río Negro, los efectivos incautaron 10,576 kilos de cannabis y 4,651 kilos de cocaína, además de una cantidad menor de éxtasis. En conjunto, el material secuestrado superó los 15 kilos de sustancias ilícitas.

Las actuaciones fueron desarrolladas por la División Antinarcóticos de la Policía provincial en el marco de expedientes vinculados con la presunta venta de drogas. A los 74 allanamientos se sumaron cuatro procedimientos propios que tuvieron resultados positivos mediante la participación de perros entrenados para la detección de sustancias.

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Los procedimientos no se limitaron al secuestro de drogas. La División Antinarcóticos informó la incautación de 20 armas de fuego y 902 municiones, elementos que quedaron incorporados a las investigaciones judiciales correspondientes.

También fueron secuestrados 32 vehículos vinculados con las causas. El informe no especificó qué tipo de rodados fueron retenidos ni cuál era la relación atribuida a cada uno dentro de los expedientes, pero incluyó esos bienes entre los resultados obtenidos desde la puesta en marcha del nuevo esquema de persecución penal.

En el plano económico, las actuaciones permitieron decomisar $ 57.748.010 y 121 dólares. Las cifras fueron difundidas como parte del saldo de las investigaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes en la localidad.

Además, la Justicia dispuso la clausura de dos viviendas que, según la información oficial, eran utilizadas para la venta de drogas. Esa medida busca interrumpir el funcionamiento de inmuebles identificados en las causas como puntos destinados a la distribución de sustancias.

El relevamiento del Gobierno provincial consignó que 26 personas involucradas en las investigaciones se encontraban bajo distintas situaciones procesales al momento de la difusión de los datos.

Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
La División Antinarcóticos secuestró más de 15 kilos de sustancias ilícitas entre cannabis y cocaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos abarcan desde el 28 de febrero de 2025, fecha de entrada en vigencia de la Ley Provincial 3488, hasta el 30 de septiembre de 2026. La norma estableció la desfederalización del microtráfico, un mecanismo que habilitó a Neuquén a asumir la investigación y persecución de determinados delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, sostuvo que el despliegue policial debe acompañar la expansión económica y poblacional de la provincia. “La seguridad tiene que crecer al mismo ritmo que crece Neuquén”, afirmó en declaraciones incluidas en el informe del Gobierno provincial.

Nicolini también se refirió a las consecuencias de las causas sobre las estructuras dedicadas a la venta de drogas. “Hablamos de investigaciones que avanzan, allanamientos, droga que deja de circular, armas que retiramos de las calles y organizaciones delictivas a las que les quitamos recursos”, expresó, según el comunicado oficial.

El Gobierno de Neuquén indicó que la política de seguridad combina descentralización, equipamiento, tecnología y capacitación. En Añelo, las cifras difundidas reúnen los resultados acumulados durante los primeros 19 meses de aplicación de la Ley Provincial 3488.

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