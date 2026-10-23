Más de 80 intendentes sin reelección: sucesiones, internas y una ley que reordena el mapa político

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La falta de acuerdos para modificar la ley que restringe las reelecciones indefinidas ya empezó a reordenar la política municipal bonaerense. Más de 80 intendentes podrían quedar impedidos de competir por otro mandato en 2027, un escenario que aceleró la búsqueda de sucesores en el peronismo, el PRO y La Libertad Avanza.

La discusión abarca distritos decisivos del conurbano, como La Matanza, Avellaneda, Merlo, Moreno, Quilmes y Tigre, aunque también involucra a municipios del interior y a administraciones que no responden al oficialismo provincial. Junín, Tres de Febrero y Chascomús son ejemplos de que el límite legal atraviesa a distintos espacios políticos y no solo a Fuerza Patria.

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El gobernador Axel Kicillof respalda el proyecto presentado por la senadora bonaerense Ayelén Durán, dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), para restablecer las reelecciones sin límite de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La propuesta busca derogar las restricciones vigentes desde 2016, que permiten una sola reelección consecutiva.

La senadora provincial, Ayelén Durán, a la derecha de Kicillof

Sin embargo, el expediente no avanzó en la Legislatura. El Frente Renovador sostiene su rechazo a modificar una norma que impulsó junto con la administración de María Eugenia Vidal. La Cámpora pide discutir todo el paquete junto. Estas son vacantes de la Suprema Corte de Justicia, definición de las PASO en provincia de Buenos Aires; además de algunos proyectos de ley propios. Así, la discusión por las reelecciones quedó atada a una negociación mayor: la sucesión de Kicillof, las candidaturas legislativas y la distribución de poder dentro del peronismo bonaerense.

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La situación de La Matanza es una de las más relevantes. Fernando Espinoza no tendría habilitada otra postulación bajo el régimen actual y su futuro político se vincula con la carrera por la gobernación. Dentro del MDF, el intendente figura entre quienes buscan posicionarse para la sucesión de Kicillof.

En el municipio más poblado de la provincia, la alternativa de continuidad es Verónica Magario. La vicegobernadora fue intendenta entre 2015 y 2019 y no podría volver a integrar una fórmula para el Ejecutivo bonaerense. Su regreso a La Matanza le permitiría al sector que encabezan Espinoza y Magario retener una estructura central de la Tercera Sección Electoral.

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La definición también involucra a La Cámpora, que tiene presencia en el distrito a través del presidente del bloque de diputados bonaerenses de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli. Una eventual disputa entre esos sectores tendría impacto en la discusión provincial, en momentos en que el peronismo todavía no ha resuelto cómo definirá su candidatura a gobernador.

Kicillof junto a Magario y Espinoza en el acto por el Día de la Lealtad

En Avellaneda, Jorge Ferraresi ya ordenó el recambio. Magdalena Sierra, su esposa y exjefa de Gabinete, quedó al frente de la municipalidad y aparece como la candidata prevista para continuar el proyecto local. Ferraresi conserva influencia en el distrito mientras construye su proyección provincial dentro del MDF.

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La sucesión, de todos modos, no está cerrada. El senador provincial Emmanuel Santalla, ligado a La Cámpora, y la dirigente massista Mónica Litza podrían intervenir en una competencia que pondría en discusión el control del municipio. El caso expone una tensión que se replica en otros distritos: los intendentes buscan preservar sus estructuras mediante dirigentes propios, mientras los socios de Fuerza Patria intentan disputar lugares que hasta ahora quedaron bajo conducción local. Todo estará atado al acuerdo cerrado en la superestructura.

En Merlo, Gustavo Menéndez deberá definir quién lo sucederá si el proyecto de Durán no prospera. Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante y exintendenta interina, es una de las dirigentes anotadas. También tiene aspiraciones Gustavo “Lagarto” Soos, uno de los hombres con mayor peso en la estructura municipal.

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En Moreno, la intendenta Mariel Fernández impulsa a Emanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante, como eventual sucesor. La jefa comunal integra la Liga de Intendentes Peronistas y analiza una proyección provincial.

La transición municipal pareciera estar en marcha en Quilmes. Mayra Mendoza asumió como diputada bonaerense y dejó el municipio bajo la administración de Eva Mieri, una de sus dirigentes de mayor confianza. Otro nombre de cercano para Mendoza es Cecilia Soler, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública del distrito. Ambas encabezaron las listas de concejales tanto en 2023 -Mieri- como en 2025 -Soler-.

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Mayra Mendoza deposita la sucesión en dos dirigentas de su confianza

En Almirante Brown, Mariano Cascallares siguió una estrategia similar. El actual diputado bonaerense dejó a Juan Fabiani al frente de la municipalidad. Fabiani aparece como una opción para encabezar la boleta de 2027, aunque la jefa de Gabinete, Paula Eichel, también reúne volumen político luego de haber liderado la lista de concejales del oficialismo en 2025.

Otro intendente cercano a Kicillof que ya trabaja en su sucesión, pues no tendrá reelección, es Gustavo Barrera de Villa Gesell. En ese esquema, promoverá a Pedro “Lale” Ianuzzi, que actualmente está a cargo del área de Obras Públicas del distrito.

La sucesión en San Vicente combina el límite legal con la interna de Fuerza Patria. Nicolás Mantegazza cumple su segundo mandato consecutivo y no podría buscar la reelección si no cambia la normativa. Dentro del oficialismo local, la jefa de Gabinete, Daniela Lasalle, era hasta ahora la dirigente señalada como posible continuidad del intendente.

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En las últimas semanas, el Frente Renovador movió fichas con la postulación del diputado bonaerense Roberto Vázquez, exfuncionario municipal. El armado massista cuenta con respaldo de la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y de su esposo, el dirigente sindical Carlos Acuña.

La situación no es exclusiva del peronismo. En Junín, Pablo Petrecca no podría volver a ser candidato a intendente. El senador provincial y jefe del bloque PRO tiene aspiraciones de proyectarse en la competencia bonaerense, mientras el municipio es conducido por Juan Fiorini, su cuñado y referente de la continuidad local.

Fiorini evita, por ahora, confirmar una candidatura para 2027. Su presencia al frente del Ejecutivo municipal, sin embargo, lo ubica como una referencia natural del oficialismo. La definición dependerá además de cómo se ordene el PRO bonaerense y de si habrá un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

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En Tres de Febrero, Diego Valenzuela tampoco podría aspirar a otro período. El dirigente de La Libertad Avanza fue elegido intendente en 2015, 2019 y 2023, y hoy se encuentra en uso de licencia mientras ocupa una banca en el Senado bonaerense. La conducción administrativa del municipio está en manos de Rodrigo Aybar.

La sucesión tiene, al menos, dos nombres dentro del oficialismo: Aybar y Daniela Reich, esposa de Valenzuela, ex senadora bonaerense y secretaria de Capital Humano municipal. No hay una candidatura formalizada, pero ambos aparecen como opciones para sostener un proyecto que lleva más de una década en el gobierno local. El desenlace también estará condicionado por la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia y por sus eventuales acuerdos con el PRO.

El senador e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero (Gustavo Gavotti)

En Chascomús, el intendente Javier “Chapa” Gastón tomó una decisión que lo diferencia de la mayoría de los jefes comunales alcanzados por el límite. El dirigente anticipó que no será candidato en 2027 incluso si la Legislatura modifica la normativa y vuelve a permitir reelecciones indefinidas.

Gastón gobierna el distrito desde 2015 y planteó que la continuidad de su espacio debe quedar en manos de nuevos liderazgos. Responde al Frente Renovador.

La demora en la resolución legislativa obliga a los intendentes a preparar alternativas. Jorge Ferraresi propuso que quienes no puedan competir por sus municipios ocupen lugares en las listas de diputados y senadores provinciales, además de aspirar a candidaturas nacionales.

El antecedente más cercano fue la elección bonaerense de 2025, cuando trece intendentes en ejercicio integraron boletas para la Legislatura. En el peronismo, esa experiencia es leída como una muestra de la capacidad de tracción territorial de los jefes comunales.

El proyecto de la senadora axelista Ayelén Durán, sigue sin tratamiento y la falta de consensos reduce el margen para una definición rápida. Si la ley no se modifica antes del cierre de candidaturas de 2027, la provincia atravesará una renovación obligada en decenas de municipios y cada sucesión pondrá en juego algo más que una intendencia: el poder territorial con el que cada sector llegará a la disputa por la gobernación.