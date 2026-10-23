Crimen y Justicia

Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

Según los estudios médicos, la víctima tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una concentración cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta laboralmente a ese metal

Tres personas de pie con el rostro difuminado, dos con chalecos de la Policía Federal Argentina y un hombre al centro con chaqueta beige
El dueño, de 84 años, se entregó a la Justicia este jueves (Foto: PFA)
Guardar

Este jueves, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo al propietario de la planta de reciclaje de baterías de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, donde trabajaba un joven misionero de 20 años que murió intoxicado con plomo. Junto con el dueño, también fueron arrestadas otras cuatro personas.

El dueño del establecimiento, un hombre de 84 años señalado como presunto líder de la organización, quedó bajo arresto después de que se presentara de manera espontánea ante el juzgado que interviene en el expediente. En ese momento, estaba acompañado por su abogado.

PUBLICIDAD

No obstante, las otras cuatro detenciones se produjeron durante una serie de procedimientos de la PFA, denominada “Operativo Plomo Letal”, en domicilios repartidos entre las localidades de Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. Entre los detenidos hay tres mujeres y un hombre, todos vinculados de forma directa con la planta investigada.

De acuerdo con la información oficial difundida, las cinco personas quedaron arrestadas en una causa por presunta trata de personas y homicidio culposo. Aunque no trascendieron sus identidades, confirmaron que son todos argentinos mayores de edad.

Tambores metálicos con polvo amarillo y oscuro frente a cajas metálicas y tarimas apiladas con bloques en un galpón
Nueve trabajadores de Misiones vivían y comían en el galpón entre residuos de óxido de plomo y ácido sin equipos de protección

La investigación comenzó a partir de la muerte del joven oriundo de Misiones, quien se desempeñaba en la planta de reciclaje ubicada en Tortuguitas. Según los estudios médicos, la víctima tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una concentración cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta laboralmente a ese metal.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, el viernes pasado, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires participó de un operativo en dos establecimientos: una planta clandestina dedicada al desarme de baterías de plomo y una fundición. Allí relevaron a 23 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 14 de ellos fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral.

De hecho, entre ese grupo había nueve misioneros que compartían tareas con el joven que murió por intoxicación con plomo. Según las autoridades, las personas rescatadas vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde cumplían jornadas laborales de hasta 12 horas.

También realizaban sus tareas sobre residuos de óxido de plomo y ácido, sin elementos de protección personal. “Era un desarmadero de baterías de autos y camiones y después estaba la fundición de plomo. Convivíamos con eso. Era una situación precaria, de abandono total”, relató uno de los misioneros.

Un agente de la Policía Federal Argentina y personal del Ministerio de Trabajo bonaerense frente a una puerta con el cartel Administración
La Policía Federal Argentina detuvo a cinco personas vinculadas a la planta de reciclaje de baterías de Tortuguitas por presunta trata y homicidio culposo

La intervención incluyó informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), de la aseguradora y el testimonio de un familiar de la víctima, cuya identidad no fue difundida. A partir de esos elementos, el Ministerio de Trabajo bonaerense detectó un segundo predio que no estaba declarado ante las autoridades.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores informaron el secuestro de un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.

Asimismo, el 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) por los presuntos delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

La tarea fue encabezada por la directora provincial de Inspección, María Pía Baccega, junto con inspectores de las direcciones de Inspección Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, participaron la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; dos brigadas del Departamento de Delitos Ambientales; la SRT; el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (Ceprotox).

Frente a esto, las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de forma confidencial al 0800-666-2187, mediante el correo inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o a través de la Plataforma de Denuncias Web del Ministerio de Trabajo bonaerense. La Línea 145 recibe denuncias por trata de personas durante las 24 horas.

Temas Relacionados

TortuguitasMalvinas ArgentinasMuerteHomicidio culposoIntoxicaciónTrata de personasExplotación laboralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Los operativos se desarrollaron en la localidad de Añelo. Los equipos especializados retiraron cocaína, cannabis, municiones y 32 rodados asociados a expedientes penales. Hubo 26 personas con medidas judiciales

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

Una vecina escuchó gritos provenientes de la vivienda y alertó a la Policía. Dos de los delincuentes fueron detenidos y otro aún permanece prófugo

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

Brutal homicidio en Mar del Plata: la secuencia quedó grabada y hay dos detenidos

La víctima fue encontrada sin vida en la calle con heridas punzantes. Las cámaras de seguridad permitieron recostruir la agresión previa y hay dos detenidos por el crimen

Brutal homicidio en Mar del Plata: la secuencia quedó grabada y hay dos detenidos

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

La investigación había comenzado en septiembre y derivó en 27 procedimientos en Santa Rosa y Bosques, con la participación de más de 800 policías. Hay 20 detenidos

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

Condenaron a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que se estrellaron con 364 kilos de cocaína en Salta

La aeronave había despegado en Bolivia y cayó en la localidad de Rosario de la Frontera, con un cargamento para producir cerca de 2 millones y medio de dosis

Condenaron a 10 años de prisión a dos pilotos bolivianos que se estrellaron con 364 kilos de cocaína en Salta

DEPORTES

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ