Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

El dueño, de 84 años, se entregó a la Justicia este jueves (Foto: PFA)

Guardar

Este jueves, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo al propietario de la planta de reciclaje de baterías de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, donde trabajaba un joven misionero de 20 años que murió intoxicado con plomo. Junto con el dueño, también fueron arrestadas otras cuatro personas.

El dueño del establecimiento, un hombre de 84 años señalado como presunto líder de la organización, quedó bajo arresto después de que se presentara de manera espontánea ante el juzgado que interviene en el expediente. En ese momento, estaba acompañado por su abogado.

PUBLICIDAD

No obstante, las otras cuatro detenciones se produjeron durante una serie de procedimientos de la PFA, denominada “Operativo Plomo Letal”, en domicilios repartidos entre las localidades de Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. Entre los detenidos hay tres mujeres y un hombre, todos vinculados de forma directa con la planta investigada.

De acuerdo con la información oficial difundida, las cinco personas quedaron arrestadas en una causa por presunta trata de personas y homicidio culposo. Aunque no trascendieron sus identidades, confirmaron que son todos argentinos mayores de edad.

Nueve trabajadores de Misiones vivían y comían en el galpón entre residuos de óxido de plomo y ácido sin equipos de protección

La investigación comenzó a partir de la muerte del joven oriundo de Misiones, quien se desempeñaba en la planta de reciclaje ubicada en Tortuguitas. Según los estudios médicos, la víctima tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una concentración cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta laboralmente a ese metal.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, el viernes pasado, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires participó de un operativo en dos establecimientos: una planta clandestina dedicada al desarme de baterías de plomo y una fundición. Allí relevaron a 23 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 14 de ellos fueron identificados como posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral.

De hecho, entre ese grupo había nueve misioneros que compartían tareas con el joven que murió por intoxicación con plomo. Según las autoridades, las personas rescatadas vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde cumplían jornadas laborales de hasta 12 horas.

PUBLICIDAD

También realizaban sus tareas sobre residuos de óxido de plomo y ácido, sin elementos de protección personal. “Era un desarmadero de baterías de autos y camiones y después estaba la fundición de plomo. Convivíamos con eso. Era una situación precaria, de abandono total”, relató uno de los misioneros.

La Policía Federal Argentina detuvo a cinco personas vinculadas a la planta de reciclaje de baterías de Tortuguitas por presunta trata y homicidio culposo

La intervención incluyó informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), de la aseguradora y el testimonio de un familiar de la víctima, cuya identidad no fue difundida. A partir de esos elementos, el Ministerio de Trabajo bonaerense detectó un segundo predio que no estaba declarado ante las autoridades.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores informaron el secuestro de un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa.

PUBLICIDAD

Asimismo, el 13 de octubre, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) por los presuntos delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

La tarea fue encabezada por la directora provincial de Inspección, María Pía Baccega, junto con inspectores de las direcciones de Inspección Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, participaron la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; dos brigadas del Departamento de Delitos Ambientales; la SRT; el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (Ceprotox).

PUBLICIDAD

Frente a esto, las autoridades recordaron que las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de forma confidencial al 0800-666-2187, mediante el correo inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar o a través de la Plataforma de Denuncias Web del Ministerio de Trabajo bonaerense. La Línea 145 recibe denuncias por trata de personas durante las 24 horas.