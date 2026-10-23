Economía

PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo es el trámite

La cobertura total incluye elementos para controlar la glucosa y aplicar insulina. El alta exige estudios de laboratorio, receta electrónica y la gestión del médico de cabecera

La inscripción en el padrón requiere estudios de hemoglobina glicosilada y glucemia.
La inscripción en el padrón requiere estudios de hemoglobina glicosilada y glucemia.
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Las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que tengan diabetes pueden acceder a la cobertura del 100% de los insumos destinados al tratamiento. Para recibirlos, es necesario estar incorporado previamente al Padrón de personas con Diabetes de la obra social.

El registro requiere la intervención del médico de cabecera, quien debe adjuntar un estudio de laboratorio al momento de empadronar al afiliado. PAMI establece además que cada profesional solo puede incorporar a pacientes que pertenezcan a su misma Unidad de Gestión Local (UGL).

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El beneficio contempla elementos para el control de la glucosa y para la aplicación de insulina. Entre ellos figuran tiras reactivas, lancetas, agujas para punción digital, agujas y jeringas descartables para insulina, además de lapiceras para su aplicación.

La cantidad de tiras reactivas depende de la necesidad de cada afiliado. Cuando una persona requiera una cantidad mayor a la prevista, deberá adjuntar la documentación correspondiente y completar el formulario de vía de excepción general.

El médico de cabecera debe incorporar al afiliado al Padrón de personas con Diabetes.
El médico de cabecera debe incorporar al afiliado al Padrón de personas con Diabetes.

El primer paso para acceder a los insumos es quedar registrado en el padrón específico de PAMI. La incorporación debe efectuarla el médico de cabecera, que tendrá que presentar el estudio de laboratorio de la persona afiliada al iniciar el trámite.

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La información requerida incluye un análisis de hemoglobina glicosilada, también identificada como HbA1C, y un estudio de glucemia. El resultado de la hemoglobina glicosilada debe estar expresado en porcentaje o g/dl, mientras que el de glucemia debe consignarse en mg/dl.

Además, el análisis debe llevar la firma de un profesional bioquímico. Esta documentación forma parte de los requisitos para el alta y también será necesaria para actualizar la inscripción.

PAMI señala que el empadronamiento no queda vigente de manera indefinida. Las personas registradas deben realizar una actualización anual a través de su médico de cabecera. Para ello, deberán presentar nuevamente los análisis de HbA1C y glucemia, con la firma del profesional bioquímico.

Qué documentación se necesita para iniciar el trámite

Además de los estudios de laboratorio, la persona afiliada debe contar con documentación personal y médica para completar la gestión. Los requisitos informados por PAMI son los siguientes:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Credencial de afiliación.
  • Receta electrónica.
  • Análisis de hemoglobina glicosilada y glucemia firmado por un profesional bioquímico.
El trámite puede completarse por internet, con el médico de cabecera o en una agencia de PAMI.
El trámite puede completarse por internet, con el médico de cabecera o en una agencia de PAMI.

Para solicitar una entrega superior a la cantidad habitual de insumos, deberá sumarse el formulario de vía de excepción general. PAMI indica que ese pedido requiere documentación que justifique la necesidad de una cobertura mayor.

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, un apoderado o un familiar. De esa forma, quienes no puedan efectuar la gestión por sus propios medios pueden delegarla en alguien autorizado o cercano.

Cómo hacer el trámite web para obtener los insumos

La inscripción en el Padrón de personas con Diabetes es un trámite web. Puede iniciarse desde un celular, una tablet o una computadora. La gestión también puede realizarse con asistencia del médico de cabecera o de una agencia de PAMI.

El procedimiento para acceder a la cobertura puede ordenarse en seis pasos:

  1. Reunir el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y la receta electrónica.
  2. Realizarse los estudios de hemoglobina glicosilada y glucemia requeridos por la obra social.
  3. Verificar que los análisis incluyan los valores correspondientes y que estén firmados por un profesional bioquímico.
  4. Presentar la documentación ante el médico de cabecera para que complete el alta en el Padrón de personas con Diabetes.
  5. Solicitar la actualización anual del registro, con nuevos resultados de HbA1C y glucemia.
  6. Completar el formulario de vía de excepción general si se necesita una cantidad mayor de insumos.

Los afiliados deben empadronarse

La asignación de cada afiliado a una UGL determina dónde puede hacerse el registro. Los médicos de cabecera solo están habilitados para empadronar a personas que pertenezcan a la misma UGL.

En el caso de los afiliados en tránsito, PAMI indica que el alta debe solicitarse en la agencia o UGL correspondiente al área donde se encuentren. Esta condición busca resolver la gestión de quienes estén fuera de su lugar habitual de atención.

Una vez que la persona figura en el padrón, puede acceder a tiras reactivas para medir la glucosa, lancetas, agujas descartables, jeringas y lapiceras para insulina dentro de la cobertura prevista por PAMI. La continuidad del beneficio requiere mantener al día la actualización anual de los análisis solicitados por la obra social.

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