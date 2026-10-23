Radiografía de Galperin, el argentino más rico: radicalización tuitera, apoyo a Milei y su rol como tecno magnate latino

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, (EFE/ Isaac Fontana)

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“Galperin”, a secas. Ese es el título de la biografía no autorizada del creador de Mercado Libre y el hombre más rico de la Argentina, según la revista Forbes, con un patrimonio que ronda los USD 7.500 millones, que acaba de publicarse.

El libro sale a la venta en las próximas horas e Infobae adelanta algunos de sus principales fragmentos.

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La historia de Marcos Galperin es contada por el periodista Jairo Straccia. A lo largo de las 320 páginas que editó Sudamericana, se describe la vida del empresario, desde el origen de su familia y su infancia hasta su relación con el presidente Javier Milei y sus siempre polémicas posturas en redes sociales.

“Zambullirse en la biografía de Marcos Galperin es meterse en el origen, los métodos y la transformación de un hombre que fue capaz de construir una de las empresas más impresionantes del continente y una de las marcas más populares y masivas de Argentina, Brasil y México. Pero, al mismo tiempo, es intentar entrar en la cabeza de un hombre que se fue cerrando cada vez más sobre su pensamiento e ideología”, dice Straccia en el comienzo de la obra.

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Y se pregunta: “¿Debía ser indefectiblemente está su posición ante la vida por la educación que tuvo o la familia en la que se crio o los valores que le inculcaron? ¿Se trata de un efecto de la pandemia? ¿Es el resultado inevitable tras un determinado nivel de acumulación de riqueza? ¿Fue el atentado de Hamas el 7 de octubre en Israel? ¿Es una deriva propia del consumo de recortes de opiniones editadas en plataformas y redes sociales? Como sea, su vida es una parábola con final abierto que lo une desde esta parte del mundo a figuras del nuevo poder global como el propio Musk, Jeff Bezos —creador de Amazon— o el propio Peter Thiel".

Fragmentos de “Galperin”

A continuación algunos extractos del libro (las negritas son de Infobae, no del libro).

El uso de la red social X como vía de comunicación, provocación o amplificación de insultos, combinado con el enfoque anti Estado, más la idea de la batalla cultural “en defensa de Occidente” lo terminaron de ubicar casi naturalmente como un militante de la figura, las ideas, los modos y, finalmente, la presidencia de Javier Milei. El 7 de diciembre de 2023, envió las primeras señales de que habría una sintonía especial cuando el empresario reposteó, sin más, la convocatoria a la ceremonia de asunción presidencial que había hecho el líder político. Y ya el 21 de diciembre, luego de que el jefe de Estado y su equipo hicieron una cadena nacional para dar a conocer un mega decreto de necesidad y urgencia que modifica centenares de leyes, Galperin escribió: “Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”.

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Al día siguiente, cuando el periodista Mariano Martín detalló el capítulo laboral de la norma en un hilo de tuits con, entre otras resoluciones, la eliminación de la obligación de pagar sueldos en cuentas bancarias, abriendo la puerta al universo de las billeteras virtuales, Marcos tampoco lo dejó pasar y sacó a la superficie toda su bronca al referirse a la Argentina como “Peronia”: “Peronia era el único país de América Latina donde podías pagar sueldos en bancos y en efectivo, pero estaba prohibido pagarlos en billeteras digitales, que te pagan un interés diario (~ 100% anual) vs las cajas de ahorro del banco que te pagan 0% ... ¡Viva Perón!“.

Para 2024, la fortuna de Marcos Galperin ya había pasado los USD 6.300 millones según Forbes de la mano de una compañía con números muy potentes de crecimiento del comercio electrónico y el negocio financiero. Pero Marcos vivía todavía atrapado en la necesidad de que lo reconocieran especialmente en su país natal. En el verano de 2024, cuando disfrutaba como siempre de su descanso en su paradisíaca casona de José Ignacio, no pudo dejar pasar un posteo de @eudtoxic, una usuaria que se dedica al reclutamiento de personal en tecnología, que había expresado indignación porque a una conocida suya no le pagaban en Mercado Libre las horas extras ni le habían dado una caja navideña en las fiestas. Galperin sintió la necesidad de defenderse en este tono: “Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55.000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte”.

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Jairo Straccia (@nicoperezphotography)

Ese mismo verano de 2024, además, se conoció la última declaración jurada de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en 2023, con una novedad. Antes de las elecciones presidenciales, cuando Milei llamaba al peso “excremento” y había un alto nivel de incertidumbre sobre qué haría en el Gobierno, la exmandataria desarmó un plazo fijo y compró acciones de empresas de porte mundial, entre ellas, Mercado Libre. En total, adquirió 1.667 papeles de la empresa a un precio de 23.858 pesos argentinos cada una, en una inversión de casi 40 millones de pesos al tipo de cambio de fin de 2023. Galperin, en X: “Con la de ellos son capitalistas. El socialismo es siempre con la ‘tuuuuuuuuya contribuyeeeeeente’“.

En abril, Cristina habló en un acto en Quilmes y apuntó contra Mercado Libre. Mostró un cuadro con los beneficios fiscales que percibió la empresa de la mano de la promoción a la economía del conocimiento en los últimos dos años: USD 79 millones en 2022 y USD 103 millones en 2023. “Con eso nos alcanza para financiar a todas las universidades y todos los hospitales universitarios”, disparó antes de recordar que había sido Néstor Kirchner quien impulsó originalmente la ley del software. “Estuvo bien para promover a los chicos, pero son empresas que han cumplido la mayoría de edad”, ironizó, antes de pedir que “comiencen a devolver todo lo que han recibido”. En ese clima, el flechazo de Galperin con Milei se consolidó también por el apoyo presidencial al mundo empresario —y, especialmente, al universo de los emprendedores tecnológicos— que llegó hasta niveles que nunca se habían escuchado.

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Ese mismo mes de abril de 2024, el jefe de Estado aterrizó en Bariloche para participar del Foro Llao Llao, una cumbre de empresarios y políticos que organiza Eduardo Elsztain, factótum del grupo Irsa, junto a nombres como los de Galperin, Migoya y Englebienne, de Globant, y Carlos Miguens, del grupo San Miguel, entre otros. Ese día, Milei criticó los controles de capitales, cuestionó la idea de que quien aleja su patrimonio del fisco sea un delincuente y dejó una frase para la historia: “Es un héroe que logró escaparse de las garras del Estado”. Galperin aplaudió. No terminaba de dar crédito a lo que estaba viviendo. Hacía unos pocos años temía ir preso y se discutía sobre su cambio de residencia tributaria por mudarse a Uruguay. Ahora, un presidente llamaba “héroe” a todo el que había fugado capitales.

Milei visitó el headquarters de Mercado Libre en 2024

En julio de 2024, Galperin pudo manifestar algo de todo ese sentimiento a Milei cuando se lo cruzó brevemente en una nueva conferencia de los millonarios de Sun Valley, en Idaho, Estados Unidos. Allí mismo donde él había empezado a pensar en que había que defender a Occidente al descubrir el libro de Murray, ahora coincidía con el jefe de Estado, de repente un aliado en la batalla cultural.

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Pero la relación se selló en la visita que Milei hizo a las oficinas de Mercado Libre en Saavedra el 4 de septiembre de 2024. La empresa había cumplido 25 años en agosto y, con el aniversario, anunció una inversión de USD 75 millones en una nueva nave en el centro de almacenamiento y distribución de La Matanza. Sí, la misma que había frenado en los albores del gobierno de Alberto. La plana mayor de la empresa y un grupo importante de empleados se sentaron en las imponentes escaleras del edificio, ahí mismo donde había hablado Macri en la inauguración, en 2019, y donde Galperin le había dicho que había algún paralelismo entre el desarrollo de la plataforma de comercio electrónico y la política que estaba tratando de aplicar el modelo de Cambiemos.

Pero, esta vez, el mensaje era de una coincidencia más profunda. Ideológica. Cultural. Milei desgranó la idea de que el empresario exitoso es “un benefactor social” y le dijo, mirándolo a los ojos: “Marcos, vos y tu equipo son grandes benefactores sociales, así que gracias”. Galperin aplaudía sentado en primera fila al lado de Karina Milei, la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. El mensaje, de diez minutos, incluyó guiños y chistes festejados con risas de sintonía total. El cierre, con el tradicional “¡Viva la libertad, carajo!“, recibió la respuesta del auditorio: “¡Viva!”. A continuación, Marcos leyó un mensaje de seis minutos. Al comenzar —bromeó con el “hola a todos”, como cuando saluda Milei—, aseguró que ve “inmejorables condiciones para volver a invertir” en la Argentina y, al final, subrayó: “Queremos transmitirle nuestro fuerte apoyo a su afán de convertir a la Argentina en el país más libre del mundo; por algo hace 25 años decidimos llamarnos Mercado Libre”.

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La comunión entre Milei y Galperin incluye un capítulo más, tal vez el más íntimo. Ambos se sienten parte del universo de líderes y referentes que fueron cancelados por sus posiciones políticas públicas, en especial en las redes sociales. Cancelados por el wokismo. Además, ahora ven en sus respectivos éxitos —llegar a la presidencia, consolidar la mayor empresa de ecommerce de la región— una especie de revancha, de demostración de que tenían razón. Todo en un momento en el que pareciera que pueden moldear el mundo a su criterio. Milei, que además ha contado de las golpizas que le daba su padre y cómo eso le forjó el carácter, terminó de conquistar el corazón del empresario anfitrión cuando dijo: “Marcos Galperin, Mercado Libre y todo su equipo son el ejemplo de innovación y la fuerza de los argentinos aun en condiciones adversas”. Es exactamente la forma en la que él se había figurado su tarea al frente de la compañía desde un inicio, y cómo pensó siempre cada uno de sus logros “a pesar” del contexto, del país, de los políticos, del Estado y solo “gracias” a su esfuerzo y dedicación. “Vamos a ver a quién le pegaron más, si a vos o a mí; a mí me pegaron más, pero eso genera resiliencia y éxito”, redondeó Milei. La transmisión oficial mostró cómo Galperin asentía con la cabeza.

Otra imagen de Milei y sus funcionarios con Galperin y otros ejecutivos de Mercado Libre

El empresario vivía un año redondo. El cumpleaños número 25 de Mercado Libre había llegado con el reconocimiento público de un presidente en los términos más profundos que le interesaba destacar a su fundador. Un jefe de Estado le daba el reconocimiento que su país siempre sometía a debate, preguntas, dudas. Mientras tanto, el mercado financiero reconocía sus números: el 3 de agosto de 2024, la empresa se convirtió en la firma más valiosa de América Latina al superar, con una valuación bursátil de USD 90 mil millones, a la hidrocarburífera brasileña Petrobras, que quedó en USD 87 mil millones. (...).

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El cruzado

Después de la oficialización de su cambio de rol en Mercado Libre, Galperin respiró. Decidió viajar con su esposa a Nueva Orleans a ver rugby. “Estaba mentalmente agotado”, dice. Su pulsión por planificar y ejecutar con mano de hierro encuentra ahora una pausa. Aspira a mirar los negocios con un enfoque más estratégico y, aunque nunca lo define de esa manera, a darle cada vez más rienda suelta a su participación en la discusión política, mayormente a través de X. Un hecho muy comentado por algunos colegas empresarios, que lo trataron por esos días, revela cómo su obsesión por el peronismo sigue ordenando su mirada sobre cualquier tema. Una noche de mayo de 2025, estaba participando de una cena en la sede del fondo Riverwood Capital, en Miami. El tema de conversación era la reciente muerte de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, tal vez el argentino más importante de la historia, que hizo mucho ruido por el enfoque social de su papado. Surgieron distintos comentarios sobre la figura del extinto sumo pontífice hasta que alguien, en su descripción, repitió la idea de que había sido un “papa peronista”. Galperin lo cortó en seco: “No creo que haya sido peronista. No me consta que alguna vez haya pedido una coima. Así que peronista seguro no fue”. Varios se miraron. Algunos sonrieron, incómodos. (...)

Por momentos, la propia Mercado Libre se transforma en el brazo corporativo de las peleas de su fundador; como, por ejemplo, cuando salió a diferenciar su presencia en las provincias según el nivel de impuestos de cada una, en línea con el reclamo del gobierno nacional de que los gobernadores bajaran los tributos locales. De hecho, en julio de 2025, se enfrentó con el radical Maximiliano Pullaro y el peronista Martín Llaryora por las tasas de Ingresos Brutos, y hasta cerró oficinas en algunas localidades como parte de su gesto de resistencia impositiva. La persistencia de Galperin en estos debates alimenta sueños de altos dirigentes partidarios que quieren transformarlo en un candidato a la presidencia, tal vez en 2027. Es outsider, conoce la tecnología, el idioma de esta era, y tiene posiciones extremas, algo que los votantes parecieran haberse animado a apoyar, como se notó con la llegada de Milei al poder. Pero su vida familiar en Uruguay pareciera hacer inviable un salto a la política tradicional, con cargos, obligaciones, protocolos y riesgos para el entorno. Hoy puede alternar tuits incendiarios con reuniones con pares de negocios en Montevideo. (...)

Al comienzo de 2026, Marcos Galperin parece tomado por otras preocupaciones. En su cuenta de X comparte notas sobre la cantidad de personas llamadas “Mohammed” en países de Europa, sobre cómo un musulmán llegó a intendente en una ciudad del Reino Unido, y posteos que advierten sobre cómo las selecciones de fútbol de Francia e Inglaterra estaban formadas por blancos en los años 70 y ahora compiten con mayoría de negros. El empresario descendiente de inmigrantes judíos rusos está subido a la teoría del “reemplazo poblacional”, que se popularizó en la extrema derecha global a partir de un texto titulado “El gran reemplazo”, escrito por el francés Renaud Camus en 2011. (...)

Incluso reproduce advertencias como esta: “La cuestión de si los marxistas utilizan a los musulmanes o los musulmanes utilizan a los marxistas es interesante, pero en última instancia, inútil. La cuestión es que dos ideologías colectivistas que odian a Occidente han unido sus fuerzas para derrocarnos. Ahí es donde estamos ahora”. Es como si, por fuera de su pelea política en la Argentina, se sintiera parte de una cruzada global. La perspectiva paranoica que lo acompañó durante toda su vida ahora encuentra una validación al más alto nivel de los magnates de la tecnología que tallan candidaturas y campañas políticas, y moldean el enfoque de los principales gobiernos del mundo. Peter Thiel, el empresario formado en Stanford y cofundador de PayPal, inspiración también para Mercado Pago, está recorriendo el mundo con la advertencia de que la humanidad puede llegar a enfrentarse a un “gobierno totalitario global” cuando la izquierda quiera contener la inteligencia artificial o el cambio climático. Dice que entonces puede emerger la figura de alguien que se pueda asimilar al “anticristo” del que habla la religión. (...)

Los dueños de la tecnología, que aceleraron su enriquecimiento a niveles jamás vistos después de la pandemia, se abrazan a los liderazgos como los de Trump, Milei o Bolsonaro porque —además de alabar la baja de impuestos que los favorece directamente— comparten la idea de que hay amenazas externas contra Occidente. Cualquier crítica desde el progresismo o cualquier política de regulación o redistribución de ingresos la traducen como un ataque que enmascara resabios del marxismo o de los intereses chinos, rusos o iraníes, según corresponda. Como si todo conspirara para alimentar sus peores expectativas, Thiel se compró en abril de 2026 una casa en Buenos Aires a cinco minutos del departamento que usan los Galperin en la capital argentina. The New York Times afirma que el desembarco en la Argentina es parte de sus búsquedas de refugios ante la posibilidad de que ocurra un escenario apocalíptico. La revista Wired reveló, además, que la organización secreta creada por Thiel bajo el nombre “Dialog” hará una cumbre en Dublín, Irlanda, en agosto de 2026. La filtración sobre la que se basa el artículo la divulgó la hacker y activista suiza Maia Aarson Crimew en su cuenta de Bluesky. Entre los temas de las sesiones de debate figuran “Navegando la Tercera Guerra Mundial”. Allí está la nómina de los 222 invitados de todo el globo. Uno de ellos es Galperin.

El fundador de Mercado Libre asoma, de este modo, apenas como el exponente latinoamericano de una clase de multimillonarios de escala planetaria que está dispuesta a hacer valer su influencia y poder como nunca antes. (...)

Todo esto sucede en el marco de una disputa geopolítica entre las principales potencias para ver quién avanza más rápido y controla mejor el desarrollo de la inteligencia artificial, protagonista de la carrera armamentística del siglo XXI, que en buena medida tiene a muchos de esos ultrarricos como protagonistas. La cuestión ha sido, de hecho, tema de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde expresó su preocupación por la emergencia de un grupo reducido de tecnomagnates: “Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”.

El ensayista y sociólogo Giuliano da Empoli dice que es “la hora de los depredadores” y que tanto los señores de la tecnología como los nuevos líderes populistas radicales de la derecha comparten el desafío a las leyes como motor y metodología. Unos, para crear compañías con las que ganan millones al ofrecer soluciones que no cuajan en los marcos regulatorios vigentes. Otros, porque rompen con el sistema y son capaces de pasar por alto también las leyes para brindar respuesta a demandas populares. Es el universo en el que el creador de Uber, por ejemplo, se cruza con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Los taxistas reniegan de la app que ignora normas, pero que elige cada vez más gente. Las ONG denuncian violaciones a los derechos humanos, pero la popularidad del líder que bajó la delincuencia vuela. En ambos casos, apunta da Empoli, se trata de “personajes excéntricos que han tenido que romper las reglas para salir adelante”. Los moguls digitales y los líderes como Trump o Milei “tienen gusto por la acción y están convencidos de que pueden moldear la realidad según sus deseos”, escribe, en un marco donde “la viralidad prevalece sobre la verdad” y en el que “la velocidad está al servicio del más fuerte”. “No sienten más que desprecio por los burócratas: ven su debilidad e hipocresía y creen que su era está llegando a su fin”, concluye. Mientras ganan cada vez más dinero y suman poder por sobre la política, aumentan su influencia de la mano de la tecnología. Pueden ser protagonistas de la nueva carrera armamentística digital con la inteligencia artificial y los data centers o pueden delinear la vida cotidiana de millones de personas a través de los celulares, los algoritmos y el scroll infinito de las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico y préstamos. Es el mundo ideal para Galperin.