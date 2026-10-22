Crimen y Justicia

Detuvieron a un prófugo por homicidio y a otras nueve personas en el marco del operativo por el recital de BTS

La Policía identificó al sospechoso cerca del Estadio Único tras intervenir ante denuncias por desórdenes y pedidos de dinero a quienes circulaban por Ringuelet

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BTS se presentó en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )
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Durante el operativo de seguridad desplegado por el recital de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, la Policía detuvo a un hombre de 36 años con un pedido de captura vigente desde 2018 por una causa de homicidio agravado. El procedimiento se realizó en la zona de Ringuelet, ante denuncias por disturbios y pedidos de dinero a conductores y peatones.

Como parte de una serie de tres shows previstos, el recital esperaba reunir a más de 150.000 personas a lo largo de las tres fechas. Esto motivó un operativo municipal con drones, un Centro de Operaciones y Monitoreo móvil, corredores seguros y cortes de tránsito progresivos. El esquema también contempló la presencia de Bomberos, SAME y equipos de limpieza en los alrededores del estadio.

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De acuerdo con la información publicada por El Día, el detenido fue identificado como Adrián Leonel T., sobre quien pesaba una orden de captura emitida a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7. La investigación judicial lo vincula con un expediente por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego.

Uno de los hombres aprehendidos durante los procedimientos realizados en las inmediaciones del estadio (Fuente: El Día)
Uno de los hombres aprehendidos durante los procedimientos realizados en las inmediaciones del estadio (Fuente: El Día)

La aprehensión ocurrió en las inmediaciones de las calles 17 y 32, una de las zonas donde se concentraron operativos preventivos durante la jornada. Según fuentes policiales citadas por el diario platense, los efectivos fueron alertados sobre grupos de hombres que provocaban desorden en el área, se desplazaban entre vehículos y solicitaban dinero a las personas que circulaban.

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La Justicia dispuso la detención del hombre y ordenó que fuera trasladado junto con las actuaciones correspondientes. El pedido de captura se encontraba activo desde el 5 de abril de 2018, lo que permitió su identificación durante el control efectuado en las cercanías del estadio.

En el mismo procedimiento fue identificado Daniel Ángel L., de 38 años, quien tenía un pedido de comparendo compulsivo en una causa por lesiones leves calificadas. El juzgado interviniente dispuso su liberación.

Además, la Policía aprehendió a otros tres hombres por los incidentes registrados en la zona de 17 y 32. Sin embargo, los investigadores no lograron localizar a personas que afirmaran haber sido víctimas de un delito.

Ante esa ausencia de damnificados identificados, la UFI N.º 8 dispuso que los aprehendidos por los disturbios recuperaran la libertad. La resolución se adoptó luego de que los agentes pusieran en conocimiento de la fiscalía las circunstancias del procedimiento y las actuaciones realizadas en el lugar.

Parte de los hombres aprehendidos en un procedimiento realizado en la zona de 32 y 28 (Fuente: El Día)
Parte de los hombres aprehendidos en un procedimiento realizado en la zona de 32 y 28 (Fuente: El Día)

Como parte del dispositivo de seguridad por el recital, los controles se extendieron a las calles próximas al estadio, donde se concentraba la circulación de vehículos y asistentes. En el cruce de 32 y 28, los efectivos detectaron a otro grupo de personas que, según la información policial, ocasionaba molestias a quienes transitaban por el sector y pedía dinero a los conductores.

En ese segundo procedimiento fueron aprehendidos cinco hombres. Al igual que en el operativo anterior, la fiscalía no contó con una denuncia concreta ni pudo ubicar a una persona que se presentara como víctima de un hecho delictivo. Por ese motivo, se ordenó la liberación de los involucrados.

El caso del prófugo por homicidio quedó a disposición de la Justicia por la captura vinculada con la investigación por homicidio agravado. En tanto, las restantes intervenciones fueron incorporadas a las actuaciones del operativo de seguridad montado alrededor del recital y de la circulación de público en los accesos al estadio.

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