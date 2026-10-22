Crimen y Justicia

Apuñalaron a un joven en Jujuy durante una pelea callejera

La víctima, de 21 años, recibió dos lesiones profundas en sus extremidades y fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria. Buscan al sospechoso

Esquina con casas de ladrillo y postes de electricidad, con las inscripciones Avenida 1 de Mayo y Spano marcadas sobre la calzada
Un joven de 21 años recibió dos heridas de arma blanca durante una discusión en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy. (Google Maps)
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Un joven de 21 años permanece bajo atención médica luego de que recibiera dos heridas de arma blanca durante una pelea callejera. El episodio ocurrió de noche en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy, en la intersección de la avenida 1 de Mayo y la calle Spano.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido gracias a un llamado al Sistema de Emergencias 911, que informó sobre una confrontación entre dos hombres en ese punto de la capital jujeña. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima con lesiones cortantes y sangrado.

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De acuerdo con lo informado por el portal Jujuy al Momento, el joven fue asistido inicialmente en la calle por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Después, fue derivado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado en observación y sujeto a una evaluación quirúrgica.

La intervención sanitaria se produjo mientras las autoridades avanzaban con las primeras medidas para establecer la secuencia completa de la pelea y localizar a la persona señalada como agresora.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es que el joven herido habría podido identificar al hombre que lo atacó. Ese dato fue puesto a disposición de la fiscalía que interviene en el caso.

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A partir de esa identificación, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó ante el Juzgado de Control una orden de detención para el implicado. La medida apunta a ubicar al sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia.

Entre los datos que buscan reconstruirse se encuentra el recorrido que realizó el presunto agresor tras abandonar la esquina donde se produjo el hecho. Los testigos indicaron que escapó caminando tras la agresión.

Como parte de las medidas dispuestas, los investigadores ordenaron el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en el sector. El objetivo es obtener registros que permitan establecer los movimientos previos y posteriores a la pelea.

La causa continúa con medidas orientadas a localizar al hombre identificado por el joven herido y a reunir pruebas sobre el ataque.

Un patrullero de la Policía de Jujuy con balizas encendidas estacionado frente a un edificio de departamentos por la noche
El Ministerio Público de la Acusación solicitó una orden de detención luego de que la víctima identificó al agresor. (Policía Provincia de Jujuy)

A principios de este mes, un adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia por apuñalar a un joven de 23 años en Berisso, provincia de Buenos Aires. La víctima sufrió una lesión en el tórax que derivó en un neumotórax del pulmón izquierdo y debió ser intervenida de urgencia.

El episodio ocurrió el domingo en las inmediaciones de la calle 32, entre 164 y 165. De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el joven habría sido abordado mientras volvía a su casa por dos personas conocidas del barrio, con quienes mantenía conflictos previos.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso cuando el joven herido ingresó a un hospital de la zona. Había sido trasladado en un auto particular para recibir asistencia médica debido a la gravedad de la lesión.

Los profesionales constataron que presentaba una herida cortopunzante en la zona intercostal izquierda. Los estudios médicos determinaron además que la lesión había causado un neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica que puede comprometer la capacidad respiratoria. Ante ese cuadro, los médicos resolvieron realizar una cirugía de urgencia.

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la comisaría segunda avanzaron con las tareas investigativas en el lugar del hecho. En ese contexto, reunieron elementos que permitieron identificar a un adolescente como presunto autor material de la agresión.

La información del caso señala que los investigadores ubicaron al joven luego de distintas diligencias realizadas en el barrio. Con esos datos, la fiscalía especializada solicitó una orden de registro y detención ante la autoridad judicial competente. El procedimiento permitió localizar al adolescente y capturarlo.

Por disposición judicial, el menor quedó alojado en el Centro de Recepción La Plata, un establecimiento destinado al alojamiento de adolescentes alcanzados por procesos en el fuero penal juvenil. La investigación continúa bajo la intervención de la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y lesiones graves en concurso real y en grado de tentativa. Esa calificación provisoria reúne los hechos que la fiscalía atribuye al adolescente en esta etapa inicial del expediente.

En el caso interviene la UFI del Joven N.° 3, que deberá profundizar la investigación sobre el presunto robo y la agresión. Entre las medidas pendientes, la pesquisa puede incorporar declaraciones, peritajes y otros elementos vinculados con el episodio.

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