Caso Martín Cáceres: postergaron el juicio contra los rugbiers acusados de agredirlo a la salida de un boliche en 2025

Martín Cáceres, el joven brutalmente atacado por rugbiers que se encuentra internado, sonríe en una imagen capturada al aire libre.

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A dos días de que comenzara el juicio por la agresión a Martín Cáceres, que estaba previsto para comenzar este viernes 23 de octubre, la Justicia de Córdoba confirmó la reprogramación del debate que tiene como acusados a Agustín Fasulo y Mateo Verdú.

“Comunicamos que hubo cambio de fecha del juicio y cambio de fiscal”, informó la familia de la víctima a través de Instagram. Así, en el mismo comunicado señalaron que las nuevas fechas para las audiencias serán comunicadas en los próximos días.

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Hasta ahora, la investigación estaba a cargo del fiscal Marcelo Hidalgo. No obstante, con las modificaciones, Fernando López Villagra fue designado para reemplazarlo, según la información obtenida por La Voz del Interior.

Frente a esta situación, los familiares y personas cercanas a Cáceres expresaron su disconformidad con la postergación del debate oral. “Estamos en total desacuerdo con esta medida y entorpece el proceso judicial”, apuntaron.

El comunicado publicado por la familia de Martín Cáceres

En línea con esto, el entorno de la víctima sostuvo: “Por nuestra parte, no vamos a dejar de luchar por un juicio justo y condenas ejemplificadoras”. De acuerdo con la reconstrucción realizada por El Doce.tv, el ataque se produjo durante la madrugada del 16 de marzo de 2025.

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El joven se había acercado para intentar frenar una discusión que involucraba a un amigo. Después de la agresión, se retiró del lugar en auto y llegó a la casa de su amigo. Cerca de una hora más tarde, comenzó a sentirse mal y se desplomó en la ducha.

Luego de que lo trasladaran de urgencia al Sanatorio Parque, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un hematoma subdural por un traumatismo craneoencefálico con sangrado interno. Tras estar tres meses en coma, hoy continúa un proceso de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación INER.

La investigación logró identificar a Fasulo como el principal acusado, quien continúa detenido e imputado por lesiones gravísimas. A su vez, permitió que Verdú fuera acusado de lesiones leves, calificación por la que le otorgaron la posibilidad de permanecer en libertad hasta que concluya el juicio.

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Un memorial improvisado con el lema 'Justicia por Tincho' se exhibe en la calle, con mensajes de apoyo y fotografías de Martín Cáceres, quien fue agredido por rugbiers y se encuentra hospitalizado.

De acuerdo con la Fiscalía, esa noche Cáceres fue atacado a golpes al salir de un boliche cordobés llamado Kabana y sufrió heridas de gravedad. Desde entonces, atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas, más de 365 días de internación y un proceso de rehabilitación.

Actualmente, el joven recuperó parte de sus capacidades, pero todavía no puede caminar y requiere asistencia médica permanente. También tiene una traqueotomía para respirar, un botón gástrico para recibir parte de su alimentación y una ileostomía, una abertura abdominal conectada a una bolsa para la eliminación de materia fecal.

En los últimos meses, Cáceres empezó a ingerir papillas y comidas semisólidas. Además, logró emitir palabras después de que le colocaran una cánula de fonación en la traqueotomía. Antes de esto, solo se comunicaba mediante parpadeos, movimientos de cabeza y gestos con la mano izquierda.

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Mientras que conserva mayor movilidad en el izquierdo, el lado derecho de su cuerpo permanece comprometido. Puede manipular algunos objetos y utilizar cubiertos, pero aún no camina. Su madre, Lidia, explicó a Infobae que el equipo médico no realiza proyecciones a largo plazo y evalúa la evolución de forma gradual.

La recuperación tuvo además una complicación reciente, cuando se rompió la bolsa de la ileostomía y sufrió lesiones en la piel del abdomen. Esa situación obligó a interrumpir temporalmente parte de los ejercicios de movilidad y rehabilitación.

Por otro lado, la querella anticipó que buscará una modificación de la calificación legal durante el debate oral. El abogado de la familia, Leandro Ortiz Morán, sostuvo que Fasulo debe responder por tentativa de homicidio y que Verdú debe ser considerado partícipe necesario de ese delito.

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