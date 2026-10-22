Crimen y Justicia

Femicidio en La Plata: se negó a declarar el detenido por el crimen de la mujer que fue encontrada muerta en una zanja

Lucy Rueda Batallanos había ido a una fiesta antes de morir por un grave golpe en la cabeza. El sospechoso quedó imputado por femicidio tras ser localizado en una vivienda cercana

Lucy Rueda Batallanos tenía 32 años y fue encontrada sin vida en una zanja de Lisandro Olmos
Lucy Rueda Batallanos tenía 32 años y fue encontrada sin vida en una zanja de Lisandro Olmos
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En el marco de la investigación por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos, el acusado Ausberto Márquez Aguilar se negó a declarar ante el fiscal y continuará detenido por un delito que prevé prisión perpetua. La víctima fue encontrada en una zanja de Lisandro Olmos, en La Plata, el lunes 19 de octubre.

Batallanos tenía 32 años, era de nacionalidad boliviana y había asistido la noche anterior a un evento conocido como “Alta Fiesta”, realizado en la zona de las calles 208 y 52. Según los testimonios incorporados a la causa, permaneció allí luego de que sus amigas se retiraran y fue vista con un hombre que llevaba ropa roja.

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Horas después, a un costado de la Avenida 66, entre las calles 197 y 198, fue encontrado el cuerpo de la mujer. Cerca de las 6:57, una de sus amigas recibió una imagen que circulaba en un grupo de WhatsApp y confirmó la identidad de la víctima después de comunicarse con sus familiares.

El informe preliminar de autopsia estableció que su muerte fue consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, acompañado por una hemorragia subaracnoidea. Se trata de una lesión que puede producirse a partir de un golpe de fuerte impacto en la cabeza y que compromete el funcionamiento cerebral.

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El detenido fue identificado como Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años. El domicilio del hombre está ubicado a unos 300 metros del sitio en el que apareció el cuerpo. A partir de las referencias obtenidas durante las primeras horas de la investigación, los policías llegaron hasta esa vivienda y realizaron un registro.

Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años, está detenido e imputado por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos
Ausberto Márquez Aguilar, de 33 años, está detenido e imputado por el femicidio de Lucy Rueda Batallanos

Mientras la Justicia busca determinar lo sucedido en las horas anteriores al hallazgo del cuerpo, los investigadores también analizan los relatos de quienes estuvieron en la fiesta y las pruebas reunidas en el domicilio del acusado.

Allí secuestraron una chomba roja, una gorra con visera y un pantalón de jean que presentaría manchas de sangre. Las prendas coincidirían con la descripción aportada por testigos sobre el hombre que estuvo con la víctima en el evento. Los peritajes deberán determinar si existe correspondencia entre esos elementos y el hecho investigado.

La causa fue calificada como homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, previsto en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal. Esa figura, conocida como femicidio, contempla como única pena la prisión perpetua en caso de que se determine la responsabilidad penal del acusado.

Durante la audiencia ante el fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, optó por no prestar declaración indagatoria. La decisión de guardar silencio forma parte de las garantías de defensa de cualquier imputado y no equivale a una admisión de responsabilidad. Sin embargo, su situación procesal continúa vinculada a los elementos que la fiscalía reunió desde el inicio de la pesquisa.

Antes de la indagatoria, Márquez Aguilar habría realizado una manifestación ante efectivos policiales, con un testigo presente. De acuerdo con el pedido de detención citado por 0221, el hombre expresó que había cometido “una macana” y que no recordaba con precisión lo sucedido porque estaba bajo los efectos del alcohol. Esa frase extrajudicial fue incorporada como un elemento de la investigación, aunque no reemplaza la declaración formal ante la Justicia.

Con la indagatoria ya realizada y el acusado detenido, la investigación continuará con análisis de laboratorio, declaraciones de testigos y otras medidas para precisar las circunstancias del crimen. La reconstrucción del hecho será central para definir la responsabilidad penal de Márquez Aguilar y la calificación que sostendrá la fiscalía durante el proceso.

La causa tramita en la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N°3. Las próximas medidas se concentrarán en el resultado de los peritajes sobre las prendas secuestradas y en la información que pueda aportar el entorno de la víctima sobre sus últimas horas.

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