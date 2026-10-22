Delincuentes robaron toda la jubilación a un hombre en La Plata cuando salía del banco

Dos delincuentes asaltaron a un jubilado y le robaron 350.000 pesos tras una extracción en el Banco Provincia de La Plata. (Google Maps)

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Un jubilado fue víctima de un robo de $350.000 tras retirar su dinero de una sucursal del Banco Provincia en el centro de La Plata. Dos hombres lo interceptaron cuando caminaba por las inmediaciones de la entidad, lo amenazaron por la espalda y huyeron con el efectivo.

El episodio ocurrió el martes cerca de las 10.20, en una zona de circulación bancaria sobre la Avenida 7, entre las calles 53 y 54. La víctima acababa de cobrar el dinero correspondiente a su jubilación y se había retirado de la sucursal cuando fue abordada por los sospechosos.

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Según la denuncia, los autores actuaron sin exhibir un arma, aunque uno de ellos le apoyó un objeto en la espalda al hombre. El jubilado interpretó que podía tratarse de un arma de fuego y entregó el dinero ante la amenaza.

“Dame toda la plata”, le dijeron los asaltantes, de acuerdo con lo relatado por el jubilado en la denuncia. Frente a esa situación, el hombre entregó los $350.000 que acababa de retirar y los agresores escaparon sin que se registraran enfrentamientos ni lesiones informadas.

Según informó el portal 0221, después de quedarse con el dinero, los dos hombres huyeron por la calle 54 en dirección a 8, según pudo observar la víctima. El jubilado alcanzó a aportar una descripción de la ropa que utilizaban, un dato que podría servir para orientar la búsqueda de los responsables.

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Uno de los presuntos autores llevaba una remera roja y pantalón de jean. El segundo vestía una campera negra con capucha y un pantalón deportivo azul y blanco. Por el momento, no se difundieron identidades ni se informó sobre detenciones vinculadas al robo en La Plata.

La pesquisa deberá identificar a los autores y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque. Entre los puntos a esclarecer está la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información sobre el cobro, aunque hasta el momento no se informó que exista una prueba que confirme esa hipótesis.

La causa se apoyará en el testimonio de la víctima, la descripción de los atacantes y las eventuales imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas que puedan existir en el trayecto de la avenida 7 y las calles cercanas. También será necesario determinar si hubo testigos del momento en que los hombres interceptaron al jubilado.

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El hombre logró advertir la dirección de fuga, pero no pudo impedir que los asaltantes se alejaran con el efectivo.

La víctima aportó la descripción de la vestimenta de los sospechosos para orientar la búsqueda policial. (Noticias XFN)

Y otra salidera bancaria ocurrió a principios del mes de septiembre, en Pilar, cuando dos hombres en moto rompieron el vidrio de una camioneta y escaparon con un bolso que contenía 26 millones de pesos en efectivo, destinados a la compra de un vehículo.

La víctima fue un hombre de unos 60 años, que había sacado el dinero minutos antes de dirigirse hacia una concesionaria, ubicada sobre la traza de la Panamericana.

El episodio ocurrió cuando el damnificado salió de una sucursal de su banco con una suma superior a $26 millones en efectivo, abordó su vehículo y manejó hasta una agencia, situada a la misma altura, pero del otro lado de la autopista.

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La maniobra delictiva fue rápida. Mientras el hombre descendía de su Renault Kangoo blanca para ingresar a la concesionaria, una moto Yamaha negra de 250 cc se acercó al vehículo estacionado. Uno de los ocupantes rompió los cristales con un objeto contundente, se inclinó dentro del habitáculo y retiró el bolso con el dinero. Después, ambos huyeron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar si hubo un seguimiento desde el banco o si los ladrones detectaron la presencia del dinero cuando el utilitario quedó estacionado frente al comercio. Otra de las hipótesis que barajan es si existió algún tipo de complicidad con algún empleado del banco.

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Tras el robo, las autoridades comenzaron a revisar registros fílmicos de la zona para establecer si la maniobra quedó captada por cámaras de seguridad públicas o privadas. El objetivo es precisar el trayecto de la moto, identificar rasgos de los dos ocupantes y reconstruir los movimientos previos al ataque.

Uno de los datos relevantes del hecho es que el retiro del dinero se produjo debido a que la compra no pudo concretarse por medios electrónicos. Esa circunstancia obligó a la víctima a trasladar una suma elevada en efectivo, un factor que terminó exponiéndola a un ataque en la vía pública.

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