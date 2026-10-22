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El ayatollah Mojtaba Khamenei y el presidente del Parlamento iraní analizaron la evolución de la guerra en Medio Oriente

Ambas autoridades del régimen se reunieron para revisar “los últimos acontecimientos militares y económicos” del conflicto regional, el cual también presiona la política interna en el país persa, mientras las negociaciones por la paz siguen estancadas

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Teherán, Irán (Europa Press)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Teherán, Irán (Europa Press)
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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se reunió el miércoles con el líder supremo Mojtaba Khamenei para analizar la evolución de la guerra contra Estados Unidos e Israel, aunque las autoridades no difundieron imágenes ni precisaron el lugar del encuentro.

La radiotelevisión estatal iraní, IRIB, informó que ambas autoridades revisaron “los últimos acontecimientos en la guerra militar, económica y cognitiva del enemigo estadounidense-sionista”, así como la respuesta de Irán a la situación actual.

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Ghalibaf presentó reportes sobre la labor de los legisladores desde el comienzo de la denominada “Tercera Guerra Impuesta”, expresión con la que las autoridades se refieren al conflicto en curso en Medio Oriente. A su vez, expuso los planes actuales y futuros del Parlamento para responder a los problemas del país, como la inflación y el descontento por las restricciones sociales del régimen.

Según medios iraníes, durante la reunión también se abordó el refuerzo de los elementos de poder nacional, la preservación de la cohesión social y la cooperación entre el Gobierno y el Parlamento para atender las dificultades económicas y de subsistencia de la población.

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Cabe recordar que Mojtaba Khamenei, hijo del ex líder supremo Alí Khamenei, resultó herido en un ataque aéreo israelí contra Teherán que mató a su padre y a otros familiares. Desde ese episodio no participó de actos públicos y se desconoce su paradero. Las autoridades iraníes sostienen que conserva plenas facultades para conducir el país.

El líder supremo Mojtaba Khamenei en el centro de la imagen (REUTERS/Archivo)
El líder supremo Mojtaba Khamenei en el centro de la imagen (REUTERS/Archivo)

En paralelo a los asuntos de las máximas autoridades de Teherán, Estados Unidos e Israel elaboran planes para posibles nuevos ataques contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, según informó el diario estadounidense The New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses y a personas al tanto de las deliberaciones.

La eventual operación sería breve e intensa y tendría como posibles objetivos instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones, e infraestructura energética iraní. El periódico señaló que los ejércitos de ambos países incrementaron los ejercicios conjuntos y realizaron vuelos sobre Irak para practicar maniobras de ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles que ordenó al Ejército, al Mosad y a los servicios de seguridad trabajar para “derrocar el régimen de Irán”, al que acusó de reactivar sus esfuerzos para obtener armas nucleares. “Irán intenta, una vez más, generar una amenaza terrorista contra Occidente. Por lo tanto, solo hay una forma de eliminar esta amenaza de una vez por todas: derrocar al régimen en Irán”, declaró durante una ceremonia de graduación de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El mandatario sostuvo que Teherán volvió a buscar “armas de muerte” y advirtió que esa posibilidad representa una “amenaza existencial” para Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, asisten a una ceremonia de graduación de nuevos oficiales del ejército israelí en una base cercana a Mitzpe Ramon, Israel, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, asisten a una ceremonia de graduación de nuevos oficiales del ejército israelí en una base cercana a Mitzpe Ramon, Israel, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Amir Cohen)

Además, confirmó que transmitió su posición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conversación telefónica del lunes. “Mi amigo, el presidente Trump, también cree que esta es la única forma”, dijo Netanyahu, según medios israelíes. La Casa Blanca no confirmó esa versión.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en el mismo acto que el régimen iraní atraviesa “el momento de mayor debilidad de su historia” y sostuvo que esa situación puede llevar a Teherán a adoptar medidas extremas. “Nuestro mensaje para el régimen iraní es claro: vemos sus intentos, estamos preparados para frustrarlos y estamos listos para responder con toda nuestra fuerza. Si Irán ataca a Israel, ¡Irán arderá!”, afirmó Katz.

El diario británico Financial Times informó que Netanyahu impulsó un plan para retomar operaciones militares a gran escala hace unos 10 días, pero el presidente estadounidense se opuso.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó el lunes a Israel para reunirse con Netanyahu. La visita no se anunció de forma previa y un portavoz de la oficina del primer ministro confirmó que los funcionarios abordaron la situación en Oriente Medio.

Una fuente de seguridad citada por el Canal 12 israelí señaló que los servicios de seguridad no tenían constancia de la información expuesta por Netanyahu. El medio indicó que esa situación generó preocupación ante la posibilidad de que se tratara de datos erróneos.

(Con información de Europa Press y EFE)

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