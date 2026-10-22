Murió un hombre tras sufrir un fuerte golpe en Santiago del Estero y su hijo se entregó a la Justicia

El crimen ocurrió tras una pelea familiar

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Este miércoles, un joven de 22 años se entregó a la Policía de Santiago del Estero por la muerte de su padre. El hombre agonizó durante días tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en medio de una discusión con su hijo.

El joven, identificado como Braian Daniel T., era intensamente buscado desde el 11 de octubre tras la muerte de Julio Etergidio T., de 60 años, su padre.

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Según informó el portal Diario Panorama, Julio T. permaneció ocho días internado en estado crítico después de recibir asistencia de urgencia y ser derivado entre dos centros de salud de la capital santiagueña. El hombre murió el martes 20 de octubre a las 11:25, mientras estaba alojado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Ramón Carrillo.

El episodio bajo investigación ocurrió el lunes 12 de octubre, cerca de las 21:30, en una casa situada en la esquina de Primer Pasaje y Lomas, dentro del complejo habitacional del barrio General Paz.

Según los testimonios iniciales incorporados a las actuaciones, el conflicto comenzó cuando Julio Etergidio T. se habría negado a que su hijo retirara una motocicleta que estaba en el domicilio. La discusión escaló y derivó en un forcejeo entre padre e hijo.

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Los elementos reunidos de manera preliminar indican que el hombre de 60 años cayó al suelo durante esa secuencia y golpeó su cabeza contra una pila de ladrillos. Los investigadores también analizan la hipótesis de que hubiese recibido un impacto con un adoquín.

El conflicto familiar ocurrió el lunes 12 de octubre en una casa situada en el barrio General Paz de la capital santiagueña.

Después de la discusión, Julio T. fue llevado de urgencia al Hospital Independencia, donde el personal médico constató un traumatismo de cráneo con hundimiento óseo. Ante la complejidad del cuadro, fue trasladado luego al Hospital Regional Ramón Carrillo.

El paciente permaneció internado en terapia intensiva desde su derivación hasta su muerte. La internación se extendió durante ocho días, período en el que recibió atención médica por las lesiones que había sufrido en la cabeza.

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La muerte del hombre modificó el alcance de la causa que ya estaba en curso por el enfrentamiento familiar. La investigación pasó a centrarse en las circunstancias que vinculan las lesiones con el fallecimiento, además de la reconstrucción de lo ocurrido en el domicilio.

Tras conocerse el deceso de su padre, Braian se entregó y quedó detenido a disposición de la Justicia. La Policía lo buscaba desde que tomó conocimiento de la gravedad de las heridas sufridas por su papá.

Con el acusado bajo custodia, la causa ingresa en una instancia que permitirá avanzar sobre su situación procesal. La Justicia deberá evaluar los testimonios, las pericias médicas y los demás elementos que surjan de la investigación.

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