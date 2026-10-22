Crimen y Justicia

Conmoción en Santiago del Estero: una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza, descubrieron que estaba embarazada y detuvieron al padrastro

El aberrante hecho se registró en la zona del paraje El Bracho, a unos kilómetros de la localidad de Colonia Dora. El desgarrador testimonio de la abuela de la víctima

Composición con un hombre de rostro pixelado a la izquierda y un cartel con el texto Colonia Dora en un predio verde a la derecha
Julio Vivas, de 33 años, fue detenido luego de que una obstetra del hospital de Colonia Dora descubriera que la hija de 10 años de su pareja cursaba un embarazo de 6 meses.
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La comunidad de la pequeña localidad de Colonia Dora, perteneciente al Departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, permanece en shock desde este martes, cuando una obstetra del hospital local atendió a una niña de 10 años por un dolor de panza y descubrió que cursaba un embarazo de seis meses.

A raíz de esta situación, y luego de que la víctima revelara que había mantenido relaciones con su padrastro, el fiscal Guillermo Farías, a cargo de la investigación, dispuso la inmediata detención de Julio Vivas, de 33 años y actual pareja de la madre de la menor.

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Según detallaron fuentes policiales a Infobae, el aberrante hecho se conoció cuando la víctima, identificada como G.M.A., se presentó junto a su mamá en el hospital de tránsito de Colonia Dora, debido a un fuerte dolor en la zona del abdomen.

Tras ser recibida por una obstetra de guardia, la madre de la menor le comentó que su hija no había tenido el periodo.

Al examinarla, la especialista descubrió que la niña cursaba un embarazo en estado avanzado. Y en ese contexto, G.M.A. contó que había mantenido relaciones sexuales con Vivas, su padrastro.

Ni bien tomó conocimiento de la aberrante situación, el fiscal Farías ordenó la inmediata aprehensión del sospechoso, quien fue hallado en un domicilio del paraje El Bracho, donde convivía con la víctima y su pareja.

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Personal de las comisarías Comunitaria N° 42 y Departamental N° 18 se dirigieron a la propiedad en cuestión y concretaron la detención de Vivas. Además, secuestraron su teléfono celular.

Asimismo, el investigador dispuso la intervención de la Comisaría de la Mujer y el posterior traslado de la víctima y su madre al Juzgado local.

Aun incrédula por la grave situación que rodea a su nieta, Norma Gómez, abuela de la víctima, habló con un medio local este miércoles y aseguró que ella le había advertido a su hija sobre el peligro que podía conllevar dejar sola a su pequeña con el padrastro.

Ella -por Andrea, su hija- lo conoció a través del teléfono, pero yo siempre le decía que no confíe mucho”, subrayó Norma en diálogo con Noticiero 7.

Con lágrimas en los ojos, la señora pidió justicia por su nieta e imploró que “nunca lo larguen” al imputado. “Yo he pasado lo mismo que ha pasado la nena cuando tenía 8 años. Yo se lo que se sufre. Yo siempre le decía a mi esposo: llegan a tocar a uno de mis hijos, y soy capaz de matarlo con mis propias manos”, afirmó.

Por su parte Lucrecia, maestra escolar de la víctima, explicó durante una entrevista que la niña nunca manifestó indicios de dolor ni le contó alguna situación extraña con su padrastro. “Ella es una niña tranquila, hace las tareas... Nunca he notado una conducta rara de parte de ella ni nunca se ha descompuesto”, señaló.

En cuanto al avance de la investigación, Vivas, el acusado, continúa detenido, mientras que el fiscal Farías trabaja en la toma de testimonios y recolección de pruebas para establecer las circunstancias en las que la menor fue abusada por su padrastro.

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