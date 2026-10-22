Felipe Contepomi definió el grupo para el camp de Los Pumas en Londres

Los Pumas se preparan para la ventana de noviembre (Photo by Ramiro VEGA / AFP)

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Los Pumas anunciaron una convocatoria de 33 jugadores para el camp que realizarán en Londres entre el lunes 26 y el jueves 29 de octubre, como parte de la preparación para la segunda etapa del Nations Championship. El seleccionado argentino volverá a reunirse después de siete semanas, con la mira puesta en los partidos frente a Irlanda, Italia y Francia.

El entrenador Felipe Contepomi incluyó en la nómina a referentes del plantel y a varios jugadores que regresan a la consideración. La Unión Argentina de Rugby (UAR) informó que la lista definitiva para la gira de noviembre se conocerá al término de la preparación en la capital inglesa.

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El encuentro en Londres será el primer trabajo conjunto del seleccionado desde el tramo inicial del torneo. El equipo tendrá cuatro días de preparación antes de que el cuerpo técnico defina a los convocados para los compromisos internacionales de noviembre.

Los Pumas abrirán la ventana enfrentando a Irlanda (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

“Este camp es fundamental para nosotros como equipo, ya que nos permitirá reencontrarnos tras siete semanas con todo el grupo y seguir construyendo desde donde dejamos”, expresó Contepomi.

El entrenador agregó que la intención es que el equipo llegue en buenas condiciones a una serie que tendrá exigencia creciente. “Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera al cierre del Nations Championship, el cual será muy exigente con rivales de primer nivel”, sostuvo.

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La nómina cuenta con 18 forwards. Entre ellos aparecen jugadores con experiencia en el seleccionado como Pablo Matera, Julián Montoya, Tomás Lavanini, Marcos Kremer, Guido Petti y Juan Martín González.

También fueron incluidos Thomas Gallo, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Juan Martín Scelzo, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger y Efraín Elías. Santiago Grondona completa el grupo de delanteros.

Argentina buscará hacerse fuerte frente a Italia por la segunda fecha (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

En los backs, Contepomi convocó a Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Faustino Sánchez Valarolo.

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La concentración permitirá al cuerpo técnico trabajar con opciones en todas las líneas antes de definir la integración final del equipo para los encuentros de noviembre. El objetivo será ajustar aspectos del funcionamiento colectivo y evaluar el estado de los jugadores tras la actividad de sus clubes.

La segunda etapa del Nations Championship comenzará para Los Pumas el viernes 6 de noviembre, cuando visiten a Irlanda en Dublín. El encuentro se disputará desde las 17:10, hora de Argentina, en el Aviva Stadium.

Ocho días después, el seleccionado argentino se medirá con Italia. El partido se jugará el sábado 14 de noviembre desde las 08:40, hora argentina, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova.

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El tercer compromiso de Argentina será ante Francia (Photo by Diego Lima / AFP)

El tercer compromiso de la gira será ante Francia, el sábado 21 de noviembre. El encuentro se celebrará desde las 17:10, hora argentina, en el Stade de France de París.

Luego de esos tres partidos, Los Pumas participarán del Fin de Semana de Finales, programado entre el 27 y el 29 de noviembre en Twickenham, Londres. La organización todavía deberá confirmar el rival y el horario del partido que disputará Argentina en esa instancia.