Crimen y Justicia

"Todavía me preguntó qué hizo": pidieron la absolución de otro imputado en el juicio por la muerte de Maradona

Miguel Ángel Pierri junto a Martín Montalto alegaron este jueves en defensa del coordinador de enfermeros Mariano Perroni y cuestionaron la imputación en su contra. A la tarde será el turno de Franco Chiarelli, abogado del enfermero Ricardo Almirón

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros acusado, detrás de Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego
Mariano Perroni, coordinador de enfermeros acusado, detrás de Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego
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Miguel Ángel Pierri, defensor del coordinador de Enfermería Mariano Perroni imputado en el juicio por la muerte de Maradona, comenzó pasadas las 13 de este jueves su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Pidió la absolución de su cliente asegurando que no tuvo ninguna relación con el fallecimiento del Diez.

En su exposición, la defensa planteó que los jueces deben determinar primero la causa del fallecimiento antes de asignar responsabilidades penales. Y señaló que eso no quedó claro en estos seis meses de proceso. “Estoy convencido que administrar justicia es un hecho decididamente simple a veces, pero lo más difícil es ser justos”, sostuvo Pierri al dirigirse al tribunal.

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Sobre Perroni, que fue acusado finalmente de homicidio culposo y pidieron una pena de hasta 4 años y seis meses de prisión, Pierri alegó: “Nunca pensé, realmente, que por su labor y por el despliegue de su actividad podía estar sentado aquí como imputado”.

En este sentido, Pierri sostuvo que Perroni ya sufrió consecuencias personales y laborales desde que quedó involucrado en el expediente judicial por la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. “Mariano Perroni fue condenado, ya está condenado”, manifestó.

“Hace cinco años que la sociedad lo estigmatizó y no le da trabajo de enfermero. Así que lo que menos nos puede preocupar hoy es el alcance de la inhabilitación”, sostuvo Pierri con respecto al pedido de que sea inhabilitado en caso de que lo condenen.

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Sobre la internación domiciliaria

El abogado afirmó que Perroni no tenía control sobre los ingresos ni sobre las decisiones que se tomaban en la vivienda donde murió Maradona. “Acá tenemos que sacarnos la careta y empezar a hablar con la verdad. La casa de Tigre tenía dueños. Había personas que decidían quién podía ver a Diego y quién no podía ver a Diego”, sostuvo.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Los fiscales del juicio por la muerte de Maradona (Foto: Adrián Escandar)

“El mismo día 25, el día de la muerte de Maradona, ni siquiera Mariano Perroni pudo ingresar a la casa. Por lo tanto, me sigo preguntando cuál es la actitud delictiva que le atribuyen la fiscalía y los particulares damnificados para que responda por homicidio culposo”, planteó.

Y siguió: “Mariano no tenía mandato clínico, no tenía que ver con el riesgo y mucho menos podía alterar un cambio de resultados”, agregó.

La defensa se refirió a sus responsabilidades

El codefensor Martín Montalto repasó las acusaciones contra Perroni y señaló que se le reprocha no haber transmitido la epicrisis al personal de enfermería, no supervisar a los enfermeros, no actuar ante novedades clínicas y haber intervenido en planillas que habrían asentado controles que no se realizaron.

“Acá no venimos a explicar por qué otro profesional debe responder por la situación de Mariano. Vamos a demostrar lo que hizo Mariano, cuáles eran las funciones y cómo las ejerció”, dijo Montalto. Según planteó, el rol de Perroni era coordinar que hubiera cobertura de enfermería durante las 24 horas para la internación domiciliaria de Maradona, de acuerdo con la información que recibió sobre un postoperatorio por un hematoma subdural, la automedicación y la adicción al alcohol.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
El altar de los fanáticos afuera de los tribunales

“Mariano no lo vio nunca a Maradona y no faltó ni un minuto de enfermería en esa casa”, afirmó su defensor.

Por último, cuestionó que se evalúe la conducta de Perroni con información obtenida luego de la autopsia y de años de investigación: “Con el diario del lunes todos sabemos cómo terminó el partido el domingo”.

“Estamos convencidos de que la justicia que Diego merece no se consigue buscando una condena a cualquier precio. Estamos convencidos de que de que ustedes van a determinar qué hizo cada uno, cuáles eran las obligaciones y, realmente, si existió alguna omisión concreta de Mariano Perroni que los lleve a contribuir al fallecimiento de Diego Maradona. Y estamos convencidos de que cuando analicen toda la prueba, van a encontrar una sola respuesta: no hubo una sola omisión o incumplimiento de Perroni que contribuya al fallecimiento de Diego Maradona”, concluyó.

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