Crimen y Justicia

Viajó a Córdoba por el Día de la Madre y murió tras recibir un tiro en la cabeza

Dana Morena Sosa tenía 19 años, vivía en Salta y había regresado a su ciudad natal para reencontrarse con su familia. Investigan si la muerte se produjo en un contexto de robo

Primer plano del rostro de una mujer joven con flequillo, cabello oscuro peinado en dos trenzas y un arete circular
La joven murió el martes por la noche, tras haber sufrido una grave lesión cerebral y una fisura en el pulmón (Gentileza: La Voz del Interior)
Guardar

Luego de haber permanecido internada en estado crítico por varias horas, se confirmó la muerte de Dana Morena Sosa, la joven de 19 años que había recibido un disparo en la cabeza en el barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba.

Según relataron los familiares de la víctima, Sosa había viajado desde Salta, donde vivía y trabajaba desde hacía 11 meses, para pasar el Día de la Madre junto a su familia. De hecho, tenía previsto regresar al norte del país este martes.

PUBLICIDAD

Todo comenzó la noche del lunes, cuando la joven se había reunido con sus amigos para despedirse antes de viajar. No obstante, fue durante la madrugada que el grupo se habría encontrado con otras personas en una esquina de Villa La Tela y allí se produjo un conflicto que derivó en disparos.

“Anoche salió con los amigos para despedirse. Se fueron a ese barrio, no sé a qué”, relató su mamá Valeria, cuando Dana aún permanecía hospitalizada. Durante un diálogo con Noticiero Doce, la mujer indicó que les había llegado esa información, pero que conocían pocos detalles sobre la secuencia.

PUBLICIDAD

Hospital de Urgencias de Córdoba
La madre de la joven relató que su hija ocupaba el asiento de acompañante en el automóvil al momento del ataque en Villa La Tela.

En línea con esto, la madre de la víctima relató: “Supuestamente se pelearon con unos chicos que estaban en una esquina, quisieron robarles, uno sacó un arma y empezó a disparar”. Y señaló: “Mi hija estaba en el lugar del acompañante y recibió el tiro en la cabeza”.

Tras el ataque, Sosa fue llevada al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, sobre la ruta 20, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, por la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital de Urgencias de Córdoba y sometida a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información obtenida por La Voz del Interior, la familia de la víctima había recibido la noticia de que el estado era de “extrema gravedad” mientras aguardaba novedades en el hospital. Además de una lesión cerebral, también presentaba una fisura en un pulmón.

No obstante, la joven no logró recuperarse de las heridas y murió durante la noche del martes. La noticia fue confirmada por el director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, al medio cordobés Cadena 3.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros informó que la Policía investiga la hipótesis de un intento de robo del vehículo.
El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros informó que la Policía investiga la hipótesis de un intento de robo del vehículo.

En las horas previas a que se confirmara la muerte de Sosa, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, indicó que el episodio está bajo investigación. “Estos chicos son del otro lado de la ciudad, aparentemente habían salido de un baile y habían ido hasta el lugar a pedir hielo, pero todo es materia de investigación”, planteó.

De la misma manera, Quinteros afirmó que también se investigaba si los jóvenes fueron víctimas de un intento de robo del auto en el que se trasladaban. Esa hipótesis coincide con la versión que recibió la familia, aunque hasta el momento no fue confirmada oficialmente.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 4, turno 1, conducida por la fiscal María Andrea Martin Artesi. Mientras tanto, la Policía de Córdoba y las áreas de investigaciones criminales buscan determinar quién efectuó los disparos y cuál fue la participación de las personas involucradas.

Un hombre fue baleado en Córdoba y su ex cuñado se entregó a la Policía

Días antes del crimen de Sosa, otro hombre fue ingresado al Hospital de Urgencias con varias heridas de arma de fuego en la pierna izquierda después de una discusión ocurrida durante la madrugada del domingo en el barrio General Bustos. El presunto autor de los disparos, identificado de manera preliminar como su ex cuñado, se presentó luego ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Vista urbana a nivel de calle con el nombre Gino Galeotti escrito sobre el pavimento, flanqueada por casas, árboles y automóviles
Una toma de la calle Gino Galeotti en la ciudad de Córdoba ubica el lugar donde un hombre fue herido por su excuñado. (Google Maps)

El hecho fue conocido cerca de las 02:50 horas, cuando el centro de salud informó el ingreso del herido. La secuencia habría ocurrido en la vía pública, en Gino Galeotti al 100, aunque las circunstancias previas al ataque todavía son materia de investigación.

Según las primeras averiguaciones, la víctima y otro hombre mayor de edad habrían mantenido una discusión antes de los disparos. Los investigadores encontraron fragmentos de proyectiles en el lugar, que serán sometidos a peritajes para determinar cómo se produjo el episodio.

Poco después del hecho, el hombre señalado como presunto agresor se entregó en una dependencia policial tras el ataque. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su declaración ni sobre una eventual imputación.

A raíz de esto, la investigación judicial deberá establecer la secuencia del enfrentamiento, la responsabilidad del sospechoso y las circunstancias en las que la víctima recibió los impactos de bala. También se aguardan los resultados de las pericias y nuevas declaraciones que puedan incorporarse al expediente.

Temas Relacionados

CórdobaHomicidiosDisparosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apuñalaron a un hombre por la espalda en una comisaría de Chubut cuando buscaba refugio tras una pelea

La víctima había ingresado al edificio policial de la localidad de Trevelín para pedir ayuda luego de una pelea. Allí fue alcanzada por su perseguidor en la sala de espera

Apuñalaron a un hombre por la espalda en una comisaría de Chubut cuando buscaba refugio tras una pelea

Desaparición de Axel González: una pericia descartó que el ADN hallado en un patrullero fuera del joven

La muestra fue levantada de una Nissan bajo análisis. La Justicia investiga el accionar de efectivos que estuvieron de servicio durante la madrugada en que el joven desapareció

Desaparición de Axel González: una pericia descartó que el ADN hallado en un patrullero fuera del joven

Detuvieron a un hombre en Misiones tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante años

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú tras una presentación que involucra a una adolescente. Además, se secuestraron dos celulares que serán peritados

Detuvieron a un hombre en Misiones tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante años

Arrestaron a un hombre tras una pelea en Bahía Blanca: le disparó a su sobrino y amenazó a un vecino

Se trata de un hombre de 73 años. Todo comenzó por un vehículo mal estacionado. Las autoridades trabajan por encontrar el arma utilizada

Arrestaron a un hombre tras una pelea en Bahía Blanca: le disparó a su sobrino y amenazó a un vecino

Un hombre fue atacado a tiros en Neuquén, agonizó por más de una semana y murió

Hay un detenido, por lo que la Fiscalía reformularía los cargos en su contra. El sospechoso disparó al menos tres veces, una de esas balas hirió a la víctima en la cabeza

Un hombre fue atacado a tiros en Neuquén, agonizó por más de una semana y murió

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia