Viajó a Córdoba por el Día de la Madre y murió tras recibir un tiro en la cabeza

La joven murió el martes por la noche, tras haber sufrido una grave lesión cerebral y una fisura en el pulmón (Gentileza: La Voz del Interior)

Guardar

Luego de haber permanecido internada en estado crítico por varias horas, se confirmó la muerte de Dana Morena Sosa, la joven de 19 años que había recibido un disparo en la cabeza en el barrio Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba.

Según relataron los familiares de la víctima, Sosa había viajado desde Salta, donde vivía y trabajaba desde hacía 11 meses, para pasar el Día de la Madre junto a su familia. De hecho, tenía previsto regresar al norte del país este martes.

PUBLICIDAD

Todo comenzó la noche del lunes, cuando la joven se había reunido con sus amigos para despedirse antes de viajar. No obstante, fue durante la madrugada que el grupo se habría encontrado con otras personas en una esquina de Villa La Tela y allí se produjo un conflicto que derivó en disparos.

“Anoche salió con los amigos para despedirse. Se fueron a ese barrio, no sé a qué”, relató su mamá Valeria, cuando Dana aún permanecía hospitalizada. Durante un diálogo con Noticiero Doce, la mujer indicó que les había llegado esa información, pero que conocían pocos detalles sobre la secuencia.

PUBLICIDAD

La madre de la joven relató que su hija ocupaba el asiento de acompañante en el automóvil al momento del ataque en Villa La Tela.

En línea con esto, la madre de la víctima relató: “Supuestamente se pelearon con unos chicos que estaban en una esquina, quisieron robarles, uno sacó un arma y empezó a disparar”. Y señaló: “Mi hija estaba en el lugar del acompañante y recibió el tiro en la cabeza”.

Tras el ataque, Sosa fue llevada al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, sobre la ruta 20, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, por la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital de Urgencias de Córdoba y sometida a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información obtenida por La Voz del Interior, la familia de la víctima había recibido la noticia de que el estado era de “extrema gravedad” mientras aguardaba novedades en el hospital. Además de una lesión cerebral, también presentaba una fisura en un pulmón.

PUBLICIDAD

No obstante, la joven no logró recuperarse de las heridas y murió durante la noche del martes. La noticia fue confirmada por el director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, al medio cordobés Cadena 3.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros informó que la Policía investiga la hipótesis de un intento de robo del vehículo.

En las horas previas a que se confirmara la muerte de Sosa, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, indicó que el episodio está bajo investigación. “Estos chicos son del otro lado de la ciudad, aparentemente habían salido de un baile y habían ido hasta el lugar a pedir hielo, pero todo es materia de investigación”, planteó.

De la misma manera, Quinteros afirmó que también se investigaba si los jóvenes fueron víctimas de un intento de robo del auto en el que se trasladaban. Esa hipótesis coincide con la versión que recibió la familia, aunque hasta el momento no fue confirmada oficialmente.

PUBLICIDAD

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 4, turno 1, conducida por la fiscal María Andrea Martin Artesi. Mientras tanto, la Policía de Córdoba y las áreas de investigaciones criminales buscan determinar quién efectuó los disparos y cuál fue la participación de las personas involucradas.

Un hombre fue baleado en Córdoba y su ex cuñado se entregó a la Policía

Días antes del crimen de Sosa, otro hombre fue ingresado al Hospital de Urgencias con varias heridas de arma de fuego en la pierna izquierda después de una discusión ocurrida durante la madrugada del domingo en el barrio General Bustos. El presunto autor de los disparos, identificado de manera preliminar como su ex cuñado, se presentó luego ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

Una toma de la calle Gino Galeotti en la ciudad de Córdoba ubica el lugar donde un hombre fue herido por su excuñado. (Google Maps)

El hecho fue conocido cerca de las 02:50 horas, cuando el centro de salud informó el ingreso del herido. La secuencia habría ocurrido en la vía pública, en Gino Galeotti al 100, aunque las circunstancias previas al ataque todavía son materia de investigación.

Según las primeras averiguaciones, la víctima y otro hombre mayor de edad habrían mantenido una discusión antes de los disparos. Los investigadores encontraron fragmentos de proyectiles en el lugar, que serán sometidos a peritajes para determinar cómo se produjo el episodio.

Poco después del hecho, el hombre señalado como presunto agresor se entregó en una dependencia policial tras el ataque. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre su declaración ni sobre una eventual imputación.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, la investigación judicial deberá establecer la secuencia del enfrentamiento, la responsabilidad del sospechoso y las circunstancias en las que la víctima recibió los impactos de bala. También se aguardan los resultados de las pericias y nuevas declaraciones que puedan incorporarse al expediente.