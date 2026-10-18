Crimen y Justicia

Once días sin noticias y un amplio operativo de búsqueda: qué se sabe de la docente desaparecida en Corrientes

Nancy Estela Godoy, de 52 años, fue vista por última vez cuando se dirigía a la escuela rural donde trabajaba. La Policía reforzó los rastrillajes con 90 efectivos, drones, perros y caballos

Nancy Estela Godoy
Nancy Estela Godoy tiene 52 años y es docente en una Escuela Rural (Facebook/María Carmen Arganaraz)
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La búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que permanece desaparecida en Corrientes, continúa sin resultados positivos. Este domingo, a 11 días de su última comunicación con la familia, la Policía provincial reforzó el operativo en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, donde se encuentra la escuela en la que trabajaba.

El despliegue cuenta ahora con 90 efectivos policiales, 16 móviles, 15 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. Los equipos recorren sectores de monte, pastizales y caminos rurales de difícil acceso, mientras la investigación judicial intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

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Las tareas son supervisadas en el terreno por el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón, y tres autoridades con jerarquía de comisario general.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los rastrillajes se concentran en los alrededores de la Escuela Rural Nº 626, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente. Hasta este domingo por la tarde, las autoridades no comunicaron novedades sobre su paradero.

Nancy Estela Godoy
El hijo de la docente explicó que el camino a la escuela incluye bañados profundos y algunos tramos que solo pueden atravesarse a caballo (Facebook/María Carmen Arganaraz)

En paralelo, la Policía salió a aclarar dos versiones que circularon durante los últimos días. Una de ellas indicaba que había dos personas detenidas en el marco de la investigación.

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Consultadas por este medio, fuentes de la Policía de Corrientes aclararon que días atrás hubo dos personas demoradas en el marco de la investigación, pero que no en calidad de detenidas.

Las mismas fuentes desmintieron las versiones que indicaban que vecinos habían encontrado la escuela desordenada y con elementos quemados. Según explicaron, el video que circuló para respaldar esa información era antiguo y había sido grabado por la propia docente.

Nancy Estela Godoy
Cronología de la desaparición de Nancy Godoy

Los últimos movimientos de Nancy Godoy

Godoy fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para dirigirse a la escuela rural del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento de Esquina.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la docente acostumbraba a permanecer durante la semana en el establecimiento debido a las dificultades para trasladarse por la zona. “Para llegar es necesario atravesar caminos rurales, bañados y sectores que, en determinadas condiciones, solo pueden recorrerse a caballo”, contó su hijo, Adán, en una entrevista con Noticias Chajari.ar.

Su último contacto con su entorno ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20.30, cuando le envió un mensaje a otro de sus hijos para avisarle que estaba bien. El joven respondió aproximadamente una hora después, pero los mensajes ya figuraban con una sola tilde, sin confirmación de entrega.

En un primer momento, no interpretaron la falta de comunicación como una señal de alarma, debido a que en el paraje es habitual que no haya señal telefónica. Además, las lluvias habían complicado los caminos, por lo que creyeron que Godoy podía haberse quedado en la escuela sin posibilidad de regresar.

Docente desaparecida en Corrientes
La Policía de Corrientes reforzó el operativo para localizar a Nancy Godoy en El Malezal

La preocupación aumentó cuando personas de la zona fueron hasta el establecimiento y no obtuvieron respuesta. Según relató su nuera, Alejandra Obertello, una joven de apellido Leguizamón le contó que habían encontrado las luces encendidas, pero nadie respondía.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, explicó Obertello en declaraciones a TN.

La mujer también señaló que el establecimiento estaba ordenado y que en su interior había quedado un termo que la docente llevaba habitualmente consigo.

La denuncia por la desaparición fue presentada el jueves 15 de octubre por uno de sus hijos. Esa misma noche, familiares acompañaron a los policías hasta la escuela para comenzar a reconstruir lo ocurrido.

Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy tiene 52 años (Foto/María Carmen Arganaraz)

“Es imposible que Nancy se haya perdido”

La familia de Godoy descarta que se haya extraviado por sus propios medios. Sus allegados sostienen que conocía perfectamente la zona y que difícilmente hubiera abandonado el establecimiento sin ayuda de alguien.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, sostuvo Obertello.

Lourdes, según explicó la nuera, es una mujer encargada de una estancia que habitualmente colaboraba con el traslado de la docente hasta la zona de la escuela.

El recorrido demandaba varias horas. “Es una hora y media para llegar a la estancia y de ahí otra hora y media para llegar al último puesto; desde ahí, dos horas para llegar a la escuela”, detalló.

Por el momento, la posibilidad de que Godoy haya sido engañada es una sospecha expresada por sus familiares y no fue confirmada oficialmente como hipótesis de la investigación.

"Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido", dijo la nuera de la maestra en TN

La causa está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En el marco del expediente se realizaron allanamientos y se analizaron registros de cámaras de seguridad de la ciudad.

Mientras tanto, los equipos policiales continúan recorriendo el terreno con apoyo aéreo y canes especializados. Hasta el momento, no se informaron resultados positivos de los procedimientos.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Nancy Estela Godoy se comunique al 911, al 101 o con la dependencia policial más cercana.

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