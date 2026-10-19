Crimen y Justicia

Un hombre resultó herido tras una discusión en plena calle de Córdoba: su ex cuñado se entregó a la Policía

El episodio ocurrió en Gino Galeotti al 100 de la ciudad de Córdoba durante la madrugada del domingo. Las autoridades secuestraron fragmentos de proyectiles en la zona

Vista urbana a nivel de calle con el nombre Gino Galeotti escrito sobre el pavimento, flanqueada por casas, árboles y automóviles
Una toma de la calle Gino Galeotti en la ciudad de Córdoba ubica el lugar donde un hombre fue herido por su excuñado. (Google Maps)
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Un hombre ingresó durante la madrugada de este domingo al Hospital de Urgencias con múltiples heridas de arma de fuego en la pierna izquierda, tras un episodio ocurrido en el barrio General Bustos. La investigación se concentra en una discusión previa que habría involucrado a la víctima y a otro hombre mayor de edad.

El hecho fue conocido por la Policía cerca de las 2.50, luego de que el centro de salud notificara el ingreso del herido. La atención médica permitió activar las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió antes del ataque y cómo se produjeron los disparos.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la secuencia tuvo lugar en la vía pública, en la cuadra de Gino Galeotti al 100. Hasta el momento, las circunstancias que derivaron en la agresión permanecen bajo análisis de la autoridad judicial y de los efectivos que intervinieron en el caso.

La información inicial indica que el hombre recibió varios impactos de bala en una de sus piernas. Los efectivos que trabajaron en la zona secuestraron fragmentos de proyectiles. Ese material quedó incorporado a la investigación y podría aportar datos relevantes para establecer la secuencia del episodio.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se habría originado después de una discusión entre el herido y otro hombre mayor de edad. Este último fue identificado de manera preliminar como el ex cuñado de la víctima.

Luego del hecho, el hombre señalado como presunto autor de los disparos se presentó en una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia.

La Justicia deberá valorar los elementos reunidos por la Policía, los resultados de las pericias sobre los fragmentos de proyectiles y las declaraciones que puedan sumarse al expediente. También será relevante la información médica sobre las heridas sufridas por el hombre que ingresó al hospital.

El caso continúa bajo investigación. Las actuaciones buscarán determinar la responsabilidad del hombre que se presentó ante la unidad judicial y precisar las circunstancias en las que la víctima recibió los disparos.

Los peritos policiales secuestraron restos de proyectiles en la calle Gino Galeotti al 100 de barrio General Bustos.
Los peritos policiales secuestraron restos de proyectiles en la calle Gino Galeotti al 100 de barrio General Bustos.

En medio de una pelea familiar, un hombre de 36 años fue apuñalado por su cuñado y sufrió una grave lesión en la zona axiliar que puso en riesgo su vida. Y hace apenas unos días, tras una investigación, el acusado fue localizado y detenido en Villa Elisa, partido de La Plata, tras permanecer casi dos años prófugo.

El ataque ocurrió el 16 de noviembre de 2024, en las inmediaciones de las calles 59, entre 12 y 13, en La Plata. El hombre herido fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibió atención médica. Los profesionales que asistieron a la víctima determinaron que la lesión era de carácter grave y que había representado un riesgo para su vida.

A partir de la denuncia, el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata inició las averiguaciones para reconstruir la secuencia del hecho. La pesquisa estableció que la agresión se produjo en el contexto de una discusión entre familiares.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial La Plata, que avaló la medida solicitada por la Fiscalía.

Con los testimonios y demás elementos reunidos durante la investigación, solicitaron la captura del sospechoso bajo la imputación de homicidio en grado de tentativa. Los agentes de la DDI realizaron recorridas con vehículos no identificables y localizaron al hombre en la zona de las calles 59 y 14, en Villa Elisa.

El acusado fue interceptado en la vía pública y quedó detenido a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones en el marco de la causa.

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