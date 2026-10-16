Crimen y Justicia

Policías se disfrazaron de albañiles y detuvieron a dos sospechosos por venta de droga en Wilde

La investigación derivó en el secuestro de cocaína, balanzas, teléfonos celulares y más de $ 111.000 en efectivo. Los videos del operativo

Policías se disfrazaron de albañiles y detuvieron a dos sospechosos por venta de droga en Wilde
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Dos personas fueron detenidas en el marco de un operativo realizado por agentes encubiertos como albañiles, jardineros y una pareja en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda. Los sospechosos estaban siendo investigados por la presunta comercialización de cocaína en el lugar.

El procedimiento se realizó este viernes 16 de octubre, tras una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos. La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda.

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De acuerdo con la información policial, los investigadores realizaron tareas de vigilancia durante un período prolongado para identificar una presunta operatoria de venta de estupefacientes en un departamento del complejo cerrado.

El predio cuenta con 50 torres de seis pisos y cuatro departamentos por planta, además de personal de seguridad privada en los accesos. Según fuentes policiales, esa disposición dificultaba el ingreso y obligó a planificar una modalidad de intervención encubierta.

Policías se disfrazaron de albañiles y detuvieron a dos sospechosos por venta de droga en Wilde

Para ejecutar la orden de allanamiento, los efectivos ingresaron caracterizados como trabajadores de la construcción, jardineros y una pareja. La fuerza señaló que el objetivo era evitar alertas ante movimientos inusuales dentro del barrio.

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Secuestraron cocaína, balanzas y más de $ 111.000

Una vez dentro del edificio, los agentes aguardaron el ingreso de un vecino para atravesar el acceso con cerradura inteligente. Luego subieron hasta el departamento señalado y se identificaron como policías antes de concretar el operativo.

Policías se disfrazaron de albañiles y detuvieron a dos sospechosos por venta de droga en Wilde
El material secuestrado

Durante el operativo, se secuestraron 116 envoltorios de cocaína, con un peso total de 65 gramos, además de otros dos paquetes con cerca de 23 gramos de la misma sustancia, parte de ella preparada para su fraccionamiento.

También fueron incautadas dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, recortes de nailon y elementos presuntamente utilizados para estirar y dividir la droga. En el lugar había una pistolera y $ 111.050 en efectivo.

La policía estimó que el valor comercial de la sustancia secuestrada rondaría los $ 2.500.000. Las dos personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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