Le robaron la moto a un cartero de Florencio Varela y una red de vecinos permitió recuperarla: “La usa para alimentar a su familia”

Compañeros de la academia difundieron la imagen del vehículo en grupos de WhatsApp para coordinar la búsqueda

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Cuando terminó la clase nocturna de artes marciales mixtas, un alumno salió del gimnasio y descubrió que faltaba la moto con la que trabajaba. Menos de un día después, una red de mensajes, una foto y la recorrida de vecinos y compañeros derivaron en la recuperación de la moto robada en el barrio San Jorge, de Florencio Varela.

El relato de esas horas lo hizo Natanael, profesor de la academia Mente Fighter, quien explicó que el vehículo era una herramienta de trabajo indispensable para su alumno. “La moto la usa para trabajar, para alimentar su familia”, dijo sobre el dueño, que se desempeña como cartero y también hace encomiendas.

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El robo ocurrió un viernes, mientras el alumno asistía a una clase que había comenzado a las 19.00 y terminó una hora más tarde. Al salir, la moto ya no estaba en la puerta del gimnasio. “Se robaron justamente solamente esa, la nuevita”, afirmó Natanael en Infobae Al Mediodía.

Según el profesor, otras dos motos seguían estacionadas afuera cuando se produjo el hecho. La selección del vehículo llamó la atención del grupo, sobre todo por el uso que su propietario le daba a diario. “La moto la usa para trabajar”, insistió Natanael.

Con la urgencia de encontrarla, compañeros de la academia iniciaron una recorrida en un auto y dos motos. El primer destino fue una zona próxima a tomas del barrio, porque suponían que el rodado podía haber sido llevado allí. “Estamos cerca de tomas, que ya sabemos que siempre van ahí a parar”, explicó.

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La búsqueda tuvo un límite en los accesos de tierra. Natanael contó que no pudieron avanzar por algunos sectores debido a las lluvias y al barro acumulado. “Cuando llueve ya no se puede pasar porque es todo barro”, señaló.

Un cartero de Florencio Varela sufrió el robo de su moto mientras asistía a una clase de artes marciales mixtas (Captura de video)

Mientras seguían las averiguaciones, el dueño realizó la denuncia policial. El profesor sostuvo que el trámite era necesario también por la situación del seguro. “Tiene que hacer la denuncia sí o sí”, indicó Natanael.

Un sticker en una foto permitió reconocer el rodado

La búsqueda tomó otra dirección durante la noche, cuando integrantes del sitio donde da clases difundieron un volante en grupos de WhatsApp de Florencio Varela. La intención era que cualquier vecino que viera la moto pudiera identificarla y avisar. “Empezamos a compartir por todos los grupos”, contó el profesor.

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Una alumna encontró luego una imagen de una moto que tenía un detalle distintivo. En la fotografía se alcanzaba a ver un pequeño adhesivo, suficiente para que el propietario la reconociera. “Se ve un pequeño sticker”, recordó Natanael.

El texto del sticker decía “Rojo para la envidia”, de acuerdo con el entrenador. Cuando la foto llegó al dueño, la respuesta fue inmediata. “Sí, esa es mi moto”, dijo el hombre, según el testimonio de Natanael.

Durante la mañana del sábado, vecinos sumaron datos sobre el lugar donde podía estar el vehículo y sobre las personas que, según el profesor, estaban vinculadas con él. “Nos dan la dirección”, relató Natanael sobre esa información.

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Hacia ese domicilio fueron alumnos de la academia, amigos del dueño y otros jóvenes que se sumaron a la búsqueda. El profesor remarcó que el grupo excedía a quienes entrenaban en el gimnasio. “No solamente de la academia, sino que se sumaron otros chicos”, explicó.

Vecinos señalaron que la moto estaba dentro de una vivienda

Al llegar al domicilio indicado, el grupo hizo sonar bocinas y motos para llamar a quienes estaban dentro. La secuencia quedó registrada en videos, según el relato del entrenador. “Empezamos a hacer ruido”, contó Natanael.

Una mujer negó en principio que el vehículo estuviera en la propiedad. “Acá la moto no está”, habría repetido ante el reclamo, de acuerdo con la versión del profesor de MMA.

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Un sticker con la frase Rojo para la envidia facilitó la identificación de la motocicleta a través de una foto

La situación cambió cuando un vecino intervino desde una vivienda cercana. Natanael aseguró que esa persona dijo que la moto había sido probada poco antes y que permanecía en el lugar. “La moto está ahí adentro”, sostuvo que les advirtió.

El reclamo del grupo se concentró en recuperar el vehículo, según el entrenador. “Dame la moto y se terminó acá”, dijo al describir el pedido que hicieron en la puerta de la casa.

Natanael afirmó que, cuando una puerta se abrió, ingresaron personas que no pertenecían a la academia. Sin embargo, aseguró que el único objeto que retiraron fue el rodado buscado. “Se meten muchos”, relató, antes de remarcar que recuperaron “solamente la moto”.

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Tras recuperarla, el dueño y sus compañeros advirtieron daños en los tambores, la traba y el plástico delantero de la moto. “Le rompieron el tambor, le rompieron el plástico de adelante”, detalló Natanael.

También encontraron una marca debajo del asiento que, según el profesor, había sido provocada con un elemento cortante. “Le metieron un cuchillo y quedó clavado”, afirmó al describir el estado del vehículo.

Ante esos desperfectos, alumnos y compañeros del propietario proyectaban reunir dinero para cubrir el arreglo. “Juntamos entre todos y le pagamos la reparación”, aseguró el entrenador.

El alumno pudo usar nuevamente la moto al día siguiente para retomar sus tareas, siempre según Natanael. “Él pudo salir a trabajar porque es cartero”, señaló sobre la importancia de que el rodado volviera a estar en condiciones de circular.

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El miedo y los reclamos por más seguridad en el barrio

El profesor reconoció que el temor estuvo presente durante la búsqueda, ante la posibilidad de que alguien respondiera armado desde la vivienda. “Lo primero que yo sentí fue miedo”, expresó Natanael.

También admitió que el grupo no evaluó en detalle los riesgos antes de ir al domicilio aportado por los vecinos. “Eso la verdad que no lo charlamos”, reconoció el profesor de MMA.

En su descripción de la zona cercana al gimnasio, Natanael mencionó robos, un auto abandonado y otro vehículo incendiado. “Uno también lamentablemente se acostumbra a vivir así”, sostuvo.

Para el entrenador, los grupos vecinales de WhatsApp se volvieron una herramienta para advertir sobre hechos delictivos y compartir información. “El grupo de WhatsApp es superimportante en el barrio”, afirmó.

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Natanael rechazó que la búsqueda y recuperación del rodado constituyeran un caso de justicia por mano propia. “No somos cazacacos”, dijo, y definió el objetivo del grupo con otra frase: “Buscamos que nos devuelvan lo que es nuestro”.

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