Crimen y Justicia

Un hombre cayó en una estafa con una falsa publicidad para pagar el peaje en Salta y le sustrajeron $10 millones

Una persona se comunicó con él y le pidió algunos datos bancarios, así como también le proporcionó dos CBU a donde debería trasferir dinero

Ilustración de una mano con tarjeta bancaria frente a barrera de peaje, una computadora con sitio falso Telepase, cables, señales de advertencia y candado abierto.
Un trabajador rural denunció la sustracción de 10 millones de pesos tras ingresar a un anuncio falso en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un trabajador rural, de 48 años, oriundo de Buenos Aires y residente en Metán, provincia de Salta, denunció que le sustrajeron $ 10.000.000 de una billetera virtual luego de ingresar a una publicación de redes sociales que se presentaba como una vía para obtener información sobre el cobro digital del peaje. El hecho habría ocurrido este miércoles y quedó asentado en una denuncia.

Según el relato del damnificado, la maniobra comenzó con un anuncio por una plataforma y continuó a través de WhatsApp y una llamada telefónica. Durante la conversación, una persona que se presentó como gestor le indicó que accediera a su cuenta de home banking y siguiera determinados pasos relacionados con transferencias.

PUBLICIDAD

En ese momento, también le proporcionó un CBU. La persona que se comunicó con la víctima le habría señalado que, al realizar una transferencia, el dinero quedaría depositado en una cuenta determinada. Más adelante, le compartió un segundo CBU, una situación que despertó la desconfianza del hombre.

Ante la aparición de una nueva cuenta de destino, el denunciante preguntó de manera directa si se estaban realizando extracciones de sus fondos. La respuesta que recibió, siempre según su relato, fue que no se trataba de un retiro de dinero sino de un paso necesario para completar el supuesto trámite.

PUBLICIDAD

Telepase
La estafa aprovechó la necesidad de los conductores para tramitar el peaje de Cabeza de Buey sobre la ruta nacional 9/34. (Foto: Shutterstock)

La víctima advirtió movimientos irregulares cuando terminó la comunicación. Para entonces, afirmó que su cuenta bancaria había quedado sin saldo y que desde su billetera virtual se había retirado el dinero. Tras detectar la situación, resolvió bloquear sus cuentas.

Tras finalizar la comunicación, la víctima afirmó que verificó su billetera virtual y detectó la sustracción de $ 10.000.000. También constató que su cuenta bancaria no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, trabajador indicó además que, antes de atender esa comunicación, ya había recibido intentos de contacto desde otra línea con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante este tipo de situaciones, Mariano Brandanini, vocero de la concesionaria Autovía del Noa (AUNOA), recomendó realizar cualquier gestión vinculada con el sistema mediante el sitio oficil.

La indicación busca evitar que los usuarios ingresen a anuncios, perfiles o enlaces de redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse. En particular, cualquier pedido de ingreso al home banking, de transferencia a un CBU informado durante una llamada o de entrega de datos de seguridad debe ser considerado una señal de alerta.

A medidados de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”.

Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.

Temas Relacionados

PeajeEstafaSaltaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a un agente de tránsito de Córdoba por atacar a tiros una casa por una presunta deuda

Un menor resultó herido luego de que dos personas en moto abrieran fuego. Minutos antes, una mujer se había presentado en la vivienda para exigir el pago de intereses. Sería la esposa del funcionario municipal

Investigan a un agente de tránsito de Córdoba por atacar a tiros una casa por una presunta deuda

Encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer en San Luis e investigan el caso como femicidio

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la víctima tenía 40 años aproximadamente y creen que podría tratarse de una persona que vivía en la zona. Un testimonio de una vecino de la zona podría ser clave en la causa

Encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer en San Luis e investigan el caso como femicidio

Baleó a una repartidora durante un robo en Mar del Plata y cayó tras ocho meses prófuga

La sospechosa, buscada desde febrero, fue localizada este jueves y quedó alojada en Batán. Su pareja fue arrestada en marzo pasado por el mismo hecho

Baleó a una repartidora durante un robo en Mar del Plata y cayó tras ocho meses prófuga

Extraditaron a Georgia al líder de una banda acusada de falsificar visas para ingresar a Estados Unidos y Canadá

Luego de que Interpol emitiera una alerta roja, el fugitivo fue detenido en el barrio porteño de Palermo. Tras confirmarse su identidad, el acusado quedó en manos de la Justicia de Georgia

Extraditaron a Georgia al líder de una banda acusada de falsificar visas para ingresar a Estados Unidos y Canadá

Juicio a “Pity” Álvarez: el debate se retoma con cinco testigos y el músico de forma virtual desde la clínica de Castelar

La audiencia número 14 comenzará este viernes a las 11.30. El cantante continúa internado y sus abogados organizaron un dispositivo para que pueda seguir las declaraciones. En los últimos días, la Justicia rechazó dos nuevos planteos de la defensa

Juicio a “Pity” Álvarez: el debate se retoma con cinco testigos y el músico de forma virtual desde la clínica de Castelar

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Renan Santos, cuarto candidato más votado en las primaras de Brasil, descartó apoyar a Lula o Bolsonaro en el balotaje

Renan Santos, cuarto candidato más votado en las primaras de Brasil, descartó apoyar a Lula o Bolsonaro en el balotaje

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

Fiscalía pide prisión preventiva contra futbolista de la Selección de Costa Rica investigado por extorsión y lavado de dinero

Sequía obliga al cierre de 214 fincas camaroneras y reduce la producción en Honduras

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala