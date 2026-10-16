Un hombre cayó en una estafa con una falsa publicidad para pagar el peaje en Salta y le sustrajeron $10 millones

Un trabajador rural denunció la sustracción de 10 millones de pesos tras ingresar a un anuncio falso en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un trabajador rural, de 48 años, oriundo de Buenos Aires y residente en Metán, provincia de Salta, denunció que le sustrajeron $ 10.000.000 de una billetera virtual luego de ingresar a una publicación de redes sociales que se presentaba como una vía para obtener información sobre el cobro digital del peaje. El hecho habría ocurrido este miércoles y quedó asentado en una denuncia.

Según el relato del damnificado, la maniobra comenzó con un anuncio por una plataforma y continuó a través de WhatsApp y una llamada telefónica. Durante la conversación, una persona que se presentó como gestor le indicó que accediera a su cuenta de home banking y siguiera determinados pasos relacionados con transferencias.

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En ese momento, también le proporcionó un CBU. La persona que se comunicó con la víctima le habría señalado que, al realizar una transferencia, el dinero quedaría depositado en una cuenta determinada. Más adelante, le compartió un segundo CBU, una situación que despertó la desconfianza del hombre.

Ante la aparición de una nueva cuenta de destino, el denunciante preguntó de manera directa si se estaban realizando extracciones de sus fondos. La respuesta que recibió, siempre según su relato, fue que no se trataba de un retiro de dinero sino de un paso necesario para completar el supuesto trámite.

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La estafa aprovechó la necesidad de los conductores para tramitar el peaje de Cabeza de Buey sobre la ruta nacional 9/34. (Foto: Shutterstock)

La víctima advirtió movimientos irregulares cuando terminó la comunicación. Para entonces, afirmó que su cuenta bancaria había quedado sin saldo y que desde su billetera virtual se había retirado el dinero. Tras detectar la situación, resolvió bloquear sus cuentas.

Tras finalizar la comunicación, la víctima afirmó que verificó su billetera virtual y detectó la sustracción de $ 10.000.000. También constató que su cuenta bancaria no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, trabajador indicó además que, antes de atender esa comunicación, ya había recibido intentos de contacto desde otra línea con característica de la Ciudad de Buenos Aires.

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Ante este tipo de situaciones, Mariano Brandanini, vocero de la concesionaria Autovía del Noa (AUNOA), recomendó realizar cualquier gestión vinculada con el sistema mediante el sitio oficil.

La indicación busca evitar que los usuarios ingresen a anuncios, perfiles o enlaces de redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse. En particular, cualquier pedido de ingreso al home banking, de transferencia a un CBU informado durante una llamada o de entrega de datos de seguridad debe ser considerado una señal de alerta.

A medidados de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”.

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Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

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La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.