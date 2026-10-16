Crimen y Justicia

Cumplió una pena por homicidio y lo condenaron por amenazar a su pareja: “Te tengo entre ceja y ceja”

La Fiscalía sostuvo que la víctima atravesaba situaciones de control y violencia. Sumado al antecedente penal del acusado, la jueza dio por acreditada la amenaza

En una sala oscura, una mujer sentada en un sofá se cubre el rostro frente a un hombre encapuchado con el puño levantado. Hay una silla volcada y papeles esparcidos.
La denuncia fue radicada en noviembre de 2025, cuando el acusado amenazó a la víctima en la propiedad que compartían (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una jueza de Caviahue, provincia de Neuquén, declaró culpable a un hombre por amenazas simples contra su pareja, luego de considerar que una frase pronunciada durante una discusión tenía capacidad concreta para intimidar a la víctima. Además, el acusado ya contaba con una condena previa por homicidio.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían. En medio de una discusión, el acusado le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

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A partir de esto, la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez plantearon que las palabras debían evaluarse dentro del vínculo de pareja y de un contexto en el que la mujer había atravesado episodios de control y violencia.

Según la información obtenida por LMNeuquén, también señalaron que el acusado había recibido una condena previa por homicidio, pena que ya había cumplido. Además, indicaron que la víctima conocía ese antecedente, por lo que ese dato permitía comprender el temor que le provocó la expresión.

Ministerio Público Fiscal Neuquén
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén logró acreditar los cargos por amenaza simple

Fue así que el hombre, identificado como L.F.B., llegó a debate acusado de amenazar a su pareja. Durante el juicio, su defensa solicitó la absolución y sostuvo que la denuncia se originó en una disputa económica, centrada principalmente en un vehículo que ambos compartían.

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De la misma manera, los representantes del imputado cuestionaron la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito. Entre sus argumentos, remarcaron que no hubo testigos de la conversación ni lesiones físicas constatadas.

A pesar de esto, la jueza Bibiana Ojeda rechazó la interpretación de la defensa. Después de valorar las pruebas, concluyó que la frase no podía ser tomada como un exabrupto aislado en una discusión por dinero.

Así, la magistrada consideró el relato de la denunciante y los testimonios de profesionales que describieron el temor que experimentó después de la amenaza. Con esos elementos, declaró a L.F.B. penalmente responsable de amenazas simples, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

No obstante, la sentencia escrita se dará a conocer dentro del plazo legal. Asimismo, indicaron que la identidad completa del condenado y otros datos que podrían exponer a la víctima permanecerán bajo reserva.

Balearon a un hombre en Plottier y lo amenazaron de muerte

A mediados de agosto, un hombre de 57 años denunció haber sido atacado a golpes y baleado en una zona de chacras de la localidad neuquina de Plottier. Antes de escapar, los agresores encapuchados le advirtieron: “La próxima vez va a ser en la cabeza”.

El hecho ocurrió el martes 18 de agosto, cerca de las 20 horas, en inmediaciones de la Ruta 22 y la Autovía Norte. La víctima caminaba por un campo que identificó como de su propiedad cuando fue interceptada por dos personas.

El ataque ocurrió en una zona de chacras de Plottier, cerca de la Ruta 22 y la Autovía Norte
El ataque ocurrió en una zona de chacras de Plottier, cerca de la Ruta 22 y la Autovía Norte

Según relató el hombre ante la Policía, los atacantes lo golpearon y, durante un forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo que le provocó una herida en una pierna. A pesar de la lesión, logró mantenerse consciente.

Mientras aguardaba la asistencia médica, el herido utilizó parte de su ropa para improvisar un torniquete y contener el sangrado. Incluso, un vecino colaboró con los primeros auxilios y dio aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre con la lesión de arma de fuego. Más tarde fue asistido por personal médico y quedó fuera de peligro, sin necesidad de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer el móvil de la agresión. Sin embargo, no surgieron elementos que permitan sostener que se trató de un intento de robo, ya que el hombre no denunció que le hubieran sustraído pertenencias.

Además, la investigación enfrenta dificultades iniciales por la falta de cámaras de seguridad, testigos directos y precisiones sobre cómo se movilizaban los sospechosos. La víctima, oriunda de Allen, no pudo determinar si los agresores llegaron caminando o en un vehículo.

Una de las hipótesis apuntaba a un posible conflicto previo por las tierras donde ocurrió el hecho. La amenaza que escuchó la víctima después del disparo también forma parte de las líneas de análisis de la causa.

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