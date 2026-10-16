Crimen y Justicia

Un adolescente asesinó a puñaladas a un joven en San Juan

La víctima tenía 24 años, fue atacada en Puesto El Quirquincho y falleció luego de ser derivada a terapia intensiva en la capital provincial. Todo sucedió tras una discusión entre ambos

Germán Ismael Galleguillo falleció a los 24 años tras sufrir cuatro heridas de arma blanca en un puesto rural de Jáchal.
Germán Ismael Galleguillo falleció a los 24 años tras sufrir cuatro heridas de arma blanca en un puesto rural de Jáchal.
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Un encuentro entre jóvenes en un puesto rural, cercano a Villa Mercedes, en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan, terminó con la muerte de Germán Ismael Galleguillo tras recibir cuatro heridas de arma blanca. La víctima tenía 24 años y murió luego de haber sido trasladada a un hospital de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en Puesto El Quirquincho. Allí, se encontraban reunidos Galleguillo, junto a un adolescente de 17 años y otros jóvenes, de acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el caso. Todos habían consumido alcohol.

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La situación cambió de repente cuando la víctima comenzó a discutir con el menor. Ese enfrentamiento derivó en una pelea, que escaló rápidamente. Todo terminó cuando el adolescente utilizó un cuchillo para atacar a Galleguillo.

De acuerdo con lo informado por el portal Tiempo de San Juan, las primeras reconstrucciones sitúan la agresión alrededor de las 3 de la mañana. En medio del altercado, el adolescente apuñaló en cuatro oportunidades al joven, quien quedó gravemente herido dentro del domicilio donde se desarrollaba la reunión.

Las lesiones se habrían concentrado en el cuello y el tórax. Por la ubicación de las heridas y la gravedad de su cuadro, quienes estaban en el lugar tuvieron que solicitar ayuda para trasladarlo a un centro de salud.

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Galleguillo fue llevado inicialmente al hospital de Jáchal. Allí recibió asistencia médica, pero su estado requirió una derivación a la ciudad de San Juan. Finalmente, fue internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson, donde falleció horas después.

Personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes fue alertado sobre la agresión y se dirigió al sitio donde ocurrió el hecho. Luego de tomar intervención, los efectivos realizaron actuaciones en el domicilio de Puesto El Quirquincho.

Por instrucciones del fiscal de turno, la Policía efectuó una inspección ocular en el lugar. Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron un arma blanca que sería la que se habría utilizado en el ataque contra Galleguillo.

Policía de San Juan
La agresión ocurrió durante la madrugada en Puesto El Quirquincho, cerca de Villa Mercedes, en la provincia de San Juan. (Gobierno de San Juan)

El cuchillo quedó incorporado a la investigación como un elemento de interés para determinar la mecánica de la agresión. Las autoridades judiciales deberán establecer, entre otros aspectos, cómo se produjo la discusión, qué personas presenciaron el hecho y cuáles fueron las circunstancias previas al ataque.

El joven de 17 años quedó detenido por disposición de las autoridades judiciales. La medida se concretó en su domicilio, luego de las primeras intervenciones policiales realizadas tras el ataque.

Por tratarse de un menor de edad, el expediente está bajo la órbita del Juzgado de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial. Ese tribunal deberá definir las medidas que correspondan en el marco de la investigación.

Una mujer mató a puñaladas a su esposo junto a su hija en Moreno

Hace tan solo unos días, pero en la Provincia de Buenos Aires, una mujer mató a puñaladas a su esposo, junto con su hija. El personal policial de la Comisaría 7ma de Moreno, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, llegó al domicilio ubicado en la calle San Nicolás 3330 y encontró a la víctima con varias heridas de arma blanca. La fiscalía a cargo del caso ordenó la detención de ambas mujeres.

El hombre fue identificado como Alberto Federico Araoz Aracena, mecánico, nacido en San Juan. Según pudo establecer la policía de la provincia de Buenos Aires, el hombre convivía en el inmueble junto a E.E.C., de 42 años, ama de casa y madre de F.A.A., de 23 años y estudiante. Las tres personas se encontraban en el domicilio al momento de la intervención policial. Ambas participaron del crimen

De acuerdo con lo relevado en el lugar, E.E.C. sufría desde hacía años violencia física y psíquica a manos de Araoz Aracena. La secuencia que derivó en la muerte del hombre habría comenzado con una discusión y agresiones dentro del hogar. Sin embargo, según confirmaron a Infobae, las autoridades verificaron que no existían denuncias previas por parte de la mujer respecto de esa situación de violencia doméstica.

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