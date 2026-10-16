Detuvieron a dos ex policías tras ser baleados en un tiroteo en la megatoma de La Plata

Por el momento, no hay ningún sospechoso por el ataque contra los ex policías

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Durante la madrugada del jueves, dos ex integrantes de la Policía Bonaerense resultaron heridos tras un tiroteo desatado en la megatoma de Los Hornos, en el partido de La Plata. Ambos permanecen fuera de peligro, aunque quedaron detenidos por orden judicial mientras avanza la investigación sobre el episodio.

El hecho será investigado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que busca establecer cómo se originó el enfrentamiento e identificar a quienes efectuaron los disparos. Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque.

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Según trascendió, uno de los ex policías vive cerca de la megatoma de Los Hornos y sufrió heridas en una muñeca y una pierna. El otro, domiciliado en Temperley, recibió un disparo en la zona del pulmón.

Los dos fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221. Sin embargo, la Justicia ordenó que permanezcan detenidos mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

La zona tomada, donde se produjo el tiroteo (Foto: Franco Fafasuli)

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el inicio de la pelea ni sobre la secuencia que derivó en el tiroteo. Tampoco se informó de manera oficial quiénes participaron del enfrentamiento.

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Murió el policía que fue baleado por un compañero durante una guardia en Tucumán

Después de haber pasado varios días internado, este jueves, se confirmó la muerte de Nicolás Agustín Albaca Romano, el agente de 23 años, que había recibido un disparo durante una guardia policial en una garita de San Miguel de Tucumán. Por el hecho, permanece detenido uno de sus compañeros, cuya situación procesal será revisada próximamente.

El episodio se registró el 7 de octubre en una dependencia situada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, cerca de la Vieja Terminal. En ese momento, cuatro efectivos cumplían funciones en el lugar cuando se produjo la detonación.

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Desde entonces, la investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II apunta a establecer cómo se produjo el disparo y qué responsabilidad pudo tener cada uno de los policías presentes. La investigación está a cargo de Carlos Sale.

La garita en donde el policía fue baleado por su compañero de guardia

De acuerdo con la hipótesis expuesta durante una audiencia, el agente Benjamín Eduardo Díaz estaba dentro de la garita, mientras que Albaca Romano se encontraba afuera junto a Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

Por causas que aún deben determinarse, Díaz efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano y no tuvo orificio de salida, lo que derivó en su traslado de urgencia al Hospital Centro de Salud a bordo de un patrullero.

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Antes de la muerte del policía, Díaz había sido imputado por lesiones graves. Asimismo, la Justicia había ordenado su prisión preventiva hasta el 1 de diciembre por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación que planteó la acusación.

Con la muerte de Albaca Romano, la Fiscalía deberá resolver si modifica la calificación legal del hecho. Esa decisión dependerá de los peritajes sobre el arma, el análisis de la escena y los testimonios de los efectivos que estaban de guardia.

Previo a esto, la defensa de Díaz, representada por José María Molina, sostuvo que el disparo fue accidental y que ocurrió mientras su asistido manipulaba el arma. No obstante, esa versión será contrastada con las pruebas que reúna la investigación judicial.

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Tras conocerse su muerte, allegados del agente difundieron un mensaje de despedida en redes sociales. Allí lo recordaron como “un gran compañero” y destacaron su vocación de servicio. Mientras tanto, la causa busca reconstruir la secuencia completa del hecho ocurrido en la garita, para que la Fiscalía defina el alcance de la acusación contra el policía detenido.