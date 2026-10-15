Una periodista de Misiones denunció más de un año de acoso digital: imágenes sexuales falsas, amenazas y una publicación sobre su supuesta muerte

La periodista misionera Vanina Naumtchuk denunció más de un año de acoso digital por parte de un hombre al que no conocía

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La periodista misionera Vanina Naumtchuk denunció que un hombre al que no conocía la acosó durante más de un año en Misiones mediante videos, imágenes manipuladas con inteligencia artificial y contactos con empresas para las que trabajaba, y que el hostigamiento continuó incluso después de que el acusado fuera identificado, detenido y liberado.

La situación alcanzó otro nivel cuando alguien contactó a Naumtchuk para preguntarle si estaba bien, tras ver una publicación en redes sociales titulada “Justicia por Vanina”. El perfil atribuido al denunciado había difundido una imagen que instalaba la versión de su muerte.

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Esa publicación derivó en la entrega de un botón antipánico a la periodista y describió los cambios que el acoso impuso en su vida cotidiana.

El relato sobre el acoso digital

Naumtchuk situó el inicio del hostigamiento en agosto de 2025, aunque precisó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que lleva “más de un año” lidiando con la situación. Sobre el hombre al que denunció, remarcó que no existía ningún vínculo previo: “Una persona que yo no conozco, con la que nunca tuve ningún tipo de trato ni de contacto y con la que no tengo absolutamente ninguna persona en común”.

El acusado utilizó inteligencia artificial para crear imágenes falsas de la periodista con connotación sexual y de consumo de cocaína (Captura de video)

La periodista describió una escalada de publicaciones en distintas plataformas. “Decidió obsesionarse conmigo y comenzar a crear videos, videos y videos a través de diferentes plataformas, hablando de mí, insultándome, usando mi nombre, mi cara, mi apellido, mi lugar de trabajo”, afirmó.

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El contenido no se limitó a videos o menciones. “Contactándose con las empresas con las que trabajo a través de redes sociales e incluso creando imágenes mías, utilizando inteligencia artificial, de connotación sexual y también de apología al consumo de cocaína”, relató Naumtchuk al describir las acciones que atribuye al denunciado.

La difusión de esas imágenes y los contactos laborales marcaron un salto en el caso. Según explicó la periodista, el objetivo habría sido perjudicar a la periodista en su trabajo, tras una etapa inicial en la que Naumtchuk había tomado las primeras publicaciones como mensajes aislados.

La denuncia y las medidas que no detuvieron el hostigamiento

Naumtchuk explicó que acudió primero a la Policía y después a la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de Misiones. “Lo que logré fue, en principio, que le cierren todas las cuentas que utilizaba tanto en Instagram como en YouTube, así como también que lo pongan preso”, dijo.

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El denunciado contactó a las empresas contratantes de la periodista con el objetivo de perjudicar su trabajo (Instagram)

La periodista aseguró que la detención fue temporal y que, tras la liberación, debió modificar de forma profunda su vida cotidiana. “Estuvo detenido un tiempo, pero la realidad es que estuvo detenido el tiempo que puede estar, porque nadie recibe perpetua por acosar virtualmente a alguien ni por amenazar a alguien”, expresó.

El acusado habría utilizado distintos usuarios y pseudónimos para continuar con las publicaciones, y precisó que Naumtchuk pidió que no se difundiera su nombre. La documentación del caso fue presentada ante la fiscalía especializada y la publicación sobre la supuesta muerte de la periodista fue denunciada.

Tras la liberación del hombre denunciado, Naumtchuk dijo que el hostigamiento se redujo, pero que no recuperó su vida anterior. “Una vez que recuperó su libertad, la situación estuvo un poco más tranquila, más allá de que yo tuve que alterar básicamente toda mi vida”, afirmó la periodista.

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