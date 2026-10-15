La salud de León XIV y el viaje a la Argentina: la batalla contra el cáncer y las discusiones secretas por una visita que sigue en duda

El papa León XIV sigue en recuperación en el Policlínico Gemelli, tras su operación por un cáncer de pulmón

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El papa León XIV conoce los límites que impone una enfermedad grave y decidió ponerse en manos de los médicos. Lo hizo con una naturalidad que llamó la atención dentro del Vaticano y que marca una diferencia con la relación tirante que mantuvo Francisco con los profesionales que lo atendieron durante sus últimos años. Robert Francis Prevost, de 71 años, tiene una historia familiar atravesada por el cáncer, una formación espiritual que encuentra en san Agustín una explicación sobre la fragilidad humana y una disposición personal que lo llevó a aceptar sin demoras la intervención quirúrgica. Ahora, mientras se recupera de la operación en el hospital Gemelli de Roma, esa misma actitud puede resultar determinante para definir el futuro de su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, cuya realización permanece sujeta a la evolución médica.

La situación presenta una particularidad. Mientras el Papa atraviesa una enfermedad que obliga a revisar los tiempos de su pontificado, dentro de la Iglesia continúan las conversaciones sobre los discursos que pronunciaría en la Argentina, las actividades pastorales y la relación con el gobierno de Javier Milei. El programa anunciado por la Santa Sede permanece formalmente vigente, aunque su realización depende de los estudios pendientes. En paralelo, distintos sectores eclesiásticos trabajan sobre el contenido de una visita que podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos y políticos más importantes de los últimos años en el país.

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En Roma conviven así dos procesos. Uno transcurre en el hospital Gemelli, donde los médicos siguen la recuperación de un paciente al que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho después de detectar un adenocarcinoma. El otro se desarrolla en los ámbitos de la Curia, entre religiosos argentinos y en los equipos encargados de organizar la visita. Allí se discuten cuestiones que abarcan desde el tono de los discursos papales hasta la presencia de funcionarios en determinadas actividades. También aparecen diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia y la preocupación de sectores vinculados con Francisco por el contenido social que debería preservar el nuevo pontificado.

El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025

La primera cuestión tiene, sin embargo, una prioridad evidente. León XIV enfrenta una enfermedad cuyo alcance definitivo todavía debe determinarse. Los resultados iniciales de la operación fueron favorables, pero resta conocer información clínica necesaria para establecer si deberá recibir tratamientos adicionales. Los médicos tendrán una intervención decisiva sobre la agenda de un hombre que, desde su elección en mayo de 2025, había desarrollado una intensa actividad y proyectaba una gira de doce días por Uruguay, Argentina y Perú. Son trece vuelos los previstos por Sudamérica, una exigencia física y mental que deberá tener una autorización médica rigurosa.

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La decisión de someterse a la cirugía ofrece una aproximación a su manera de afrontar la enfermedad. El domingo 11 de octubre, durante el Ángelus en la plaza de San Pedro, el propio León XIV informó que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar en una etapa temprana. Explicó que los especialistas consideraban conveniente intervenir y que había aceptado esa recomendación. “Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, afirmó ante los fieles.

La disposición de León XIV ante la enfermedad y el contraste con Francisco

La expresión contiene un rasgo que sus interlocutores destacan especialmente: la disposición a reconocer los conocimientos de los profesionales y aceptar las decisiones que corresponden al tratamiento de su salud. Prevost es definido en esas conversaciones como un paciente disciplinado, previsor y consciente de las experiencias familiares que atravesaron su vida. Su confianza en la medicina convive con su fe religiosa y con una percepción de la vida en la que la enfermedad y la muerte forman parte de la condición humana. Para quienes siguen de cerca su recuperación, esa disciplina constituye una característica que puede resultar determinante a la hora de decidir si está en condiciones de viajar a Sudamérica.

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La diferencia con Francisco surgió en la prensa italiana después de la internación. Durante los últimos años de Jorge Bergoglio, sus médicos debieron negociar en numerosas oportunidades las recomendaciones de reposo y las limitaciones que imponían sus problemas respiratorios. El Pontífice argentino mantenía una relación exigente con los profesionales y procuraba conservar, dentro de sus posibilidades, la actividad pastoral. Esa disposición formaba parte de su personalidad y había generado dificultades incluso cuando los especialistas consideraban necesario reducir sus compromisos públicos.

Roberto Prevost junto al papa Francisco sosteniendo un documento de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo.

El propio Francisco había reconocido esa característica en conversaciones con el periodista y médico argentino Nelson Castro, autor de un libro sobre la salud de los papas. Bergoglio relató algunas experiencias médicas y las dificultades que había tenido para aceptar determinadas indicaciones. La relación entre sus convicciones personales, su voluntad de mantener la actividad y las recomendaciones de los profesionales apareció en distintas etapas de su pontificado.

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En otras oportunidades, sus médicos debieron insistir para que aceptara períodos prolongados de recuperación. Durante su última internación en el Gemelli, entre febrero y marzo de 2025, el equipo encabezado por Sergio Alfieri enfrentó episodios respiratorios de extrema gravedad. Francisco aceptó los tratamientos y las intervenciones necesarias, aunque su deseo de retomar las actividades continuó presente hasta los últimos días de su vida.

La comparación entre ambos pontífices refleja dos estilos personales. Bergoglio solía discutir los límites que le imponían los médicos y evaluar las recomendaciones en función de sus obligaciones pastorales. Prevost, por lo que mostró hasta ahora, parece inclinarse por una relación más disciplinada con los especialistas. Esa diferencia adquiere importancia ante una cirugía que exige rehabilitación respiratoria y controles posteriores.

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En el caso de León XIV existe, además, una historia familiar que ayuda a comprender su familiaridad con las enfermedades oncológicas, aunque resulta imposible establecer hasta qué punto esos antecedentes influyeron personalmente en su decisión de operarse.

Su madre, Mildred Agnes Martínez, falleció en 1990, a los 78 años, después de atravesar un cáncer que la obligó a someterse a distintos tratamientos. Según reconstrucciones biográficas publicadas en los últimos días, recibió terapias experimentales que le permitieron prolongar su vida varios años más de lo que inicialmente habían estimado los profesionales. Robert Prevost, que entonces desarrollaba su misión religiosa en Perú, viajaba para acompañarla durante la enfermedad.

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Su padre, Louis Marius Prevost, murió en 1997, a los 77 años, después de padecer cáncer de colon y problemas cardíacos. Para entonces, el futuro Pontífice ya había conocido de cerca las consecuencias de las enfermedades graves en ambos padres: los tratamientos, la incertidumbre sobre la evolución y el acompañamiento familiar.

El papa León XIV posa en atuendo eclesiástico junto a su hermano Louis Prevost y un acompañante en un salón de recepciones. (Difusión)

Esa experiencia continúa presente en la vida de su hermano mayor, Louis Prevost, que enfrenta un mieloma múltiple diagnosticado en 2017. La enfermedad afecta a las células plasmáticas de la médula ósea y requirió tratamientos especializados. En 2019 recibió un tratamiento con células madre y participó de un ensayo clínico. Después de atravesar un período de remisión, sufrió una recaída durante los últimos meses, según informó su esposa, Deborah.

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Las enfermedades de los integrantes de la familia presentan características diferentes y esos antecedentes, por sí solos, no permiten establecer ninguna causa genética específica del cáncer pulmonar del Pontífice. Pero conforman una trayectoria personal en la que Robert Prevost convivió durante décadas con el sufrimiento, los tratamientos y la incertidumbre que acompaña a un diagnóstico oncológico.

Cuando llegó su propio turno, eligió seguir las indicaciones médicas. La operación del martes 13 de octubre estuvo a cargo de un equipo encabezado por el cirujano torácico Stefano Margaritora, con la participación de Luigi Carbone, médico personal del Papa. La intervención duró aproximadamente una hora y media y permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

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Los estudios realizados durante el procedimiento confirmaron que el nódulo correspondía a un adenocarcinoma pulmonar. Los médicos informaron que la operación se había desarrollado sin complicaciones y que el tejido afectado había sido extirpado.

La recuperación inicial siguió los parámetros previstos. Ayer, los análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron una evolución posoperatoria normal. León XIV comenzó a caminar, retomó su alimentación y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria. Hoy, el Vaticano informó que había pasado bien la noche, se había levantado y había desayunado.

Esas señales permiten describir una evolución favorable, aunque todavía quedan interrogantes sobre el alcance completo del diagnóstico. La información oficial difundida hasta ahora resulta insuficiente para establecer con precisión el estadio del cáncer, el eventual compromiso de ganglios y la necesidad de tratamientos complementarios.

Los resultados definitivos de los estudios anatomopatológicos serán fundamentales para orientar las próximas decisiones. También permitirán evaluar las condiciones en que León XIV podría afrontar una actividad internacional intensa, con desplazamientos prolongados, ceremonias multitudinarias y numerosas intervenciones públicas.

La situación clínica tiene una dimensión que excede las cuestiones médicas. El hombre que dirige la Iglesia Católica y ejerce una de las mayores autoridades religiosas del mundo atraviesa ahora una experiencia que lo coloca frente a los límites de su propia condición humana. Y es precisamente allí donde su formación agustiniana adquiere un significado particular.

Cuadro de San Agustín pintado a finales del siglo XV por un pintor anónimo. (Colección BBVA)

Robert Prevost pertenece y condujo la Orden de San Agustín y ha reivindicado en numerosas oportunidades esa identidad. Su formación religiosa e intelectual se encuentra profundamente vinculada con la obra del filósofo y teólogo del siglo IV, especialmente con su reflexión sobre la vida, la temporalidad y la relación entre la existencia humana y la eternidad.

En conversaciones desarrolladas dentro del Vaticano, la serenidad del Pontífice frente a su enfermedad es interpretada a partir de una referencia al concepto de distentio animi, que San Agustín desarrolló en el libro XI de sus Confesiones.

El concepto constituye una de las reflexiones más importantes de la filosofía occidental sobre la naturaleza del tiempo. Agustín se pregunta cómo puede existir el pasado, que ya ocurrió, y cómo puede hablarse del futuro, que todavía no llegó. También se interroga sobre el presente, cuya duración parece desaparecer en el mismo instante en que se intenta comprenderla.

Su respuesta consiste en trasladar la experiencia del tiempo a la conciencia humana. El pasado permanece mediante la memoria; el presente se experimenta a través de la atención; y el futuro existe para el ser humano como expectativa. Las tres dimensiones forman parte de una experiencia interior en la que la conciencia recuerda, atiende y espera.

En el capítulo 28 de las Confesiones, Agustín explica que la mente humana conserva lo vivido, permanece atenta a lo que sucede y proyecta aquello que todavía desconoce. La expresión distentio animi describe esa extensión o distensión del alma a través del tiempo.

La reflexión ofrece una perspectiva para comprender las circunstancias de León XIV. Su pasado contiene la experiencia de sus padres y la enfermedad de su hermano. Su presente está marcado por la operación, la recuperación y las indicaciones médicas. Su futuro reúne interrogantes sobre la evolución del cáncer, las posibilidades de continuar con la agenda prevista y las decisiones que deberá adoptar durante los próximos meses.

Desde la tradición agustiniana, la incertidumbre sobre lo que vendrá forma parte de la vida humana. El futuro permanece abierto y ninguna persona puede dominarlo por completo. La confianza religiosa introduce frente a esa condición una actitud de aceptación y esperanza, que encuentra su fundamento en la relación con Dios.

La distentio animi es una explicación filosófica de la experiencia temporal, antes que una doctrina destinada específicamente a eliminar el temor ante la muerte. Pero permite comprender la interpretación espiritual que algunos interlocutores del Pontífice encuentran en su actitud. La enfermedad aparece como una circunstancia que exige atención en el presente, sin que las expectativas sobre el futuro se conviertan necesariamente en motivo de angustia.

Esa perspectiva también fue expresada por el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, después de mantener una audiencia con León XIV el lunes 12 de octubre, horas antes de su operación. En una entrevista con Infobae, el prelado reflexionó sobre la manera en que la fe influye en la relación de los creyentes con la enfermedad y la muerte. “Para nosotros como hombres de fe, la vida sabemos que es un regalo, un don de Dios, y que estamos de paso en este mundo y que más tarde o más temprano todos nos vamos a enfrentar con la muerte. Entonces no es algo que nos cause temor. Aunque yo insisto: el día que conversé con el Papa, ahora el lunes, no me pareció que él estuviera preocupado. Lo estaría asumiendo en forma serena y pacífica”, afirmó.

Cuando se le preguntó por esa actitud frente a una situación de tanta gravedad, Lozano agregó una referencia que resume su interpretación espiritual: “Sí, porque también hay alguna canción que dice por ahí: ‘Yo me muero como viví’, ¿no? Entonces también frente a las pruebas más importantes las asumimos de acuerdo al estilo de vida”. La reflexión conecta la conducta frente a la enfermedad con una manera de comprender la existencia, sin presentar la confianza religiosa y la atención médica como experiencias contradictorias.

Para León XIV, ambas dimensiones parecen convivir. La decisión de aceptar la cirugía y seguir las recomendaciones profesionales responde a las necesidades concretas de su tratamiento. La formación religiosa ofrece, al mismo tiempo, un marco para afrontar una situación cuyo desenlace completo todavía desconoce.

El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Los estudios médicos definirán si se sostiene la gira por la Argentina

Esa combinación es especialmente relevante para el futuro de su visita a la Argentina.

El programa oficial contempla una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La etapa argentina está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La Santa Sede mantiene formalmente el itinerario anunciado. Sin embargo, dentro de la Iglesia existe conciencia de que los resultados médicos podrían obligar a introducir modificaciones, reducir las actividades o reprogramar el viaje.

La decisión representa un asunto importante para el comienzo del pontificado. León XIV fue elegido en mayo de 2025 y, hasta el anuncio de su enfermedad, había mostrado una intensa actividad pública. Su estado físico y sus antecedentes deportivos habían contribuido a instalar la expectativa de un pontificado prolongado, con posibilidades de desarrollar una amplia agenda internacional.

El diagnóstico de cáncer pulmonar introdujo una situación que exige revisar esas proyecciones. La enfermedad aparece en un momento en que el Pontífice todavía está definiendo características de su conducción de la Iglesia y consolidando las relaciones con distintos sectores de la Curia.

En el caso de la Argentina, la visita tiene además un significado singular. Sería la primera presencia de un Papa en el país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita. Francisco, nacido en Buenos Aires y elegido Pontífice en 2013, murió doce años después sin regresar a su país de origen.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento esperado durante casi cuatro décadas. También despierta expectativas políticas por la relación entre la Iglesia argentina y el gobierno de Javier Milei, las discusiones sobre las políticas sociales y las diferencias de sensibilidad que existen dentro del propio Episcopado.

Mientras la posibilidad de concretar el viaje permanece condicionada por la recuperación, los preparativos continúan desarrollándose.

En conversaciones reservadas mantenidas durante los últimos días, religiosos y personas vinculadas con la organización analizaron distintos aspectos del programa. Entre los asuntos que aparecen figuran la participación de autoridades políticas, el carácter de las actividades pastorales y los contenidos que podrían tener las intervenciones del Pontífice.

El Cottolengo Don Orione Cottolengo, kilómetro cero del viaje pastoral del papa León XIV en Argentina

Una parte de esas conversaciones tiene como escenario el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. Allí está prevista una de las actividades más significativas del itinerario argentino.

Según el programa difundido por el Vaticano, León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre. Durante esa jornada cumplirá con las ceremonias de bienvenida, visitará el Monumento al General San Martín y mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada. Después participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La primera actividad del lunes 9 está prevista a las 9.15 en el Cottolengo.

Para los religiosos de la obra orionita, esa visita tiene un significado que excede el encuentro institucional. Durante conversaciones relacionadas con los preparativos surgió una definición que permite comprender la importancia que le atribuyen: “La visita pastoral de León comienza en el Cottolengo”.

La expresión establece una distinción entre las ceremonias protocolares del domingo y el encuentro del lunes, cuando el Papa visitaría una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad y necesidades de asistencia.

Desde esa perspectiva, el encuentro de Claypole representa el comienzo de la dimensión más profundamente evangélica de la visita. Los religiosos esperan que el Pontífice dedique tiempo a los residentes y trabajadores, y que su presencia permita transmitir un mensaje sobre la dignidad humana, el acompañamiento y la responsabilidad de la comunidad frente a las situaciones de vulnerabilidad.

El establecimiento alberga a más de 400 residentes y más de 500 trabajadores de diferentes áreas, según los datos que manejan quienes participan de la organización.

El esquema previsto contempla un encuentro dentro de la iglesia del predio con los residentes del Cottolengo. En la explanada exterior permanecerían otros integrantes de la institución, incluidos trabajadores y personas vinculadas con sus actividades.

La visita tendría un desarrollo diferente de una celebración multitudinaria. La propuesta consiste en que el Papa ingrese al establecimiento, salude a los presentes dentro y fuera de la iglesia y dirija un mensaje a la comunidad.

También se analiza la posibilidad de realizar un breve intercambio de preguntas y respuestas con dos representantes de la obra: uno de los residentes y un trabajador. La modalidad todavía depende de las definiciones finales sobre el programa.

Otro momento de especial importancia sería la oración del Pontífice ante la reliquia del corazón de san Luis Orione, fundador de la congregación. La presencia de esa reliquia introduce una dimensión espiritual vinculada con la historia de una obra religiosa que tiene una extensa trayectoria de asistencia y acompañamiento social en la Argentina.

Después de esa actividad, el Papa se dirigiría a uno de los pabellones cercanos para mantener un contacto más reservado con sus residentes. Los organizadores prevén que ese recorrido se realice sin transmisión televisiva en vivo, con la intención de preservar las características de un encuentro personal.

La estatua de Don Orione, el santo que fundó el Cottolengo en Claypole

Los preparativos involucran a equipos religiosos, responsables operativos y personas encargadas de coordinar los distintos aspectos del viaje.

Entre ellas se encuentra Mara Gorini, colaboradora de confianza de Karina Milei, que participa de la organización de las actividades y de la coordinación necesaria para cumplir con las exigencias de protocolo, seguridad y logística.

En conversaciones con quienes intervienen en los preparativos, Gorini llegó a describir su función mediante una comparación con el papel que desempeña la secretaria general de la Presidencia dentro del Gobierno. “Yo soy Karina Milei”, comentó en algunas oportunidades, como una manera de explicar su responsabilidad para ordenar las tareas y coordinar las decisiones de organización.

La referencia forma parte de los intercambios que acompañan los preparativos de una visita que requiere la intervención de numerosos equipos y la articulación de organismos públicos, instituciones religiosas y responsables de seguridad.

El Cottolengo y los discursos concentran las tensiones políticas de la visita

En el Cottolengo, uno de los temas que se encuentran en discusión es la presencia de autoridades políticas durante el encuentro.

La intención de los religiosos orionitas es preservar el carácter pastoral de la actividad y concentrar el protagonismo en los residentes, los trabajadores y la comunidad de la institución.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones vinculadas con los preparativos, por el momento se trabaja sobre un esquema de participación limitado a integrantes de la propia obra, con restricciones para la presencia de funcionarios provinciales y municipales.

En esos intercambios se atribuyen las limitaciones a criterios transmitidos desde el ámbito nacional, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la nómina definitiva de autoridades habilitadas para ingresar ni sobre el origen preciso de todas las decisiones protocolares.

La cuestión tiene una dimensión política por la ubicación del establecimiento en Almirante Brown, un municipio gobernado por el peronismo, y por las gestiones que realizan las autoridades locales para acompañar la organización del encuentro.

El exintendente y actual diputado provincial Mariano Cascallares mantiene una relación política estrecha con el distrito y participa de las conversaciones vinculadas con las actividades que se desarrollan allí. El municipio, según se planteó durante los preparativos, realiza trabajos de infraestructura y mejoras destinados a facilitar las condiciones de la visita.

Mariano Cascallares, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Cascallares y otros representantes del ámbito local manifestaron interés en participar de la actividad. La colaboración municipal es uno de los argumentos que aparecen en esas gestiones, aunque la definición sobre la presencia de funcionarios todavía se encuentra sujeta a las decisiones de los responsables de la organización.

Para los religiosos, el objetivo principal consiste en que el encuentro conserve una identidad propia, centrada en la comunidad del Cottolengo y en el mensaje que pueda transmitir el Pontífice.

En esas conversaciones surge también una comparación con uno de los episodios más significativos del comienzo del pontificado de Francisco.

En julio de 2013, Bergoglio realizó su primer viaje fuera de Roma a la isla italiana de Lampedusa, donde celebró una misa y pronunció un mensaje sobre la situación de los migrantes que atravesaban el Mediterráneo. Aquella visita se convirtió en una referencia central de su pontificado y anticipó la importancia que tendrían las cuestiones sociales y humanitarias en sus intervenciones posteriores.

Algunos interlocutores vinculados con los preparativos de Claypole consideran que la presencia de León XIV podría adquirir una proyección semejante en términos simbólicos.

La comparación expresa una expectativa de quienes organizan la actividad, antes que una decisión conocida del Papa. La intención es que el Cottolengo se convierta en un escenario de fuerte contenido pastoral, con un mensaje dedicado a las personas vulnerables y a las instituciones que trabajan en su acompañamiento.

Esa expectativa tiene repercusiones políticas por el contexto argentino.

Las políticas destinadas a las personas con discapacidad, el financiamiento de las prestaciones y el papel de las instituciones sociales forman parte de las discusiones entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad. Un eventual mensaje del Papa sobre esas cuestiones podría adquirir una repercusión importante, aunque todavía se desconoce qué contenidos tendrán sus intervenciones.

En conversaciones relacionadas con la organización se expresa incluso la expectativa de que la presencia o la ausencia de funcionarios nacionales adquiera significado frente a las palabras que pudiera pronunciar el Pontífice. Se trata, por ahora, de interpretaciones y expectativas de quienes participan de los preparativos, ya que el contenido definitivo del mensaje todavía depende de León XIV y de sus colaboradores.

La discusión sobre los discursos constituye otra dimensión de las conversaciones que se desarrollan dentro de la Iglesia.

Sectores religiosos y dirigentes laicos vinculados históricamente con Francisco siguen con atención el proceso de preparación de las intervenciones papales. Son personas que participaron de distintas instancias de diálogo durante el pontificado de Bergoglio y que mantienen interés en preservar determinados contenidos de su orientación pastoral.

Entre sus preocupaciones aparece la influencia que podrían ejercer los asesores de León XIV y diferentes sectores de la Curia sobre el tono de los discursos.

Las conversaciones reflejan la existencia de sensibilidades diversas dentro de la Iglesia. Algunos de los interlocutores identificados con el legado de Francisco consideran importante sostener una orientación centrada en la atención a los sectores vulnerables, la participación social y el diálogo con distintos ámbitos de la comunidad.

Desde esa perspectiva, observan con especial interés la manera en que el nuevo Papa abordaría la realidad argentina y los asuntos vinculados con las políticas públicas del gobierno de Milei.

En esos intercambios también se mencionan experiencias relacionadas con la preparación de intervenciones papales durante actividades en España. Según las versiones que circulan entre esos sectores, representantes del Episcopado español procuraron transmitir observaciones cuando conocieron el tono que podrían tener algunos discursos.

El episodio aparece como un antecedente para quienes consideran conveniente mantener conversaciones con León XIV antes de que se definan sus mensajes en la Argentina.

En particular, algunos interlocutores plantean que el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, podría desempeñar un papel relevante en esos contactos.

La intención que expresan consiste en transmitir al Pontífice las características del contexto político argentino, contribuir a moderar posibles tensiones y favorecer un clima de diálogo durante la visita.

También aparece la preocupación por la situación del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que mantuvo durante los últimos años intervenciones públicas sobre la realidad social y cuyas posiciones provocaron diferencias con sectores cercanos al oficialismo nacional.

Dentro de esos ámbitos eclesiásticos se considera importante respaldar su tarea pastoral y preservar un espacio de interlocución entre la Iglesia y las autoridades políticas.

Las conversaciones describen expectativas y gestiones que todavía se encuentran en desarrollo. La existencia de sectores con diferentes sensibilidades dentro de la Iglesia no implica necesariamente una confrontación institucional, aunque permite comprender los intereses que rodean la preparación de los mensajes papales.

El programa anunciado por el Vaticano ofrece numerosos escenarios para esas intervenciones.

Además de la audiencia con Milei y la visita al Cottolengo, el Pontífice tiene previsto celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participar de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y compartir actividades con el Episcopado.

El martes 10 viajaría a Córdoba para celebrar una misa y reunirse con religiosos y agentes pastorales. Por la noche regresaría a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. Al día siguiente visitaría un establecimiento penitenciario y celebraría una misa en el Santuario de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

Cada una de esas actividades permitiría abordar aspectos diferentes de la realidad argentina. El encuentro con el mundo del trabajo, la visita a una institución de asistencia, la vigilia juvenil y la celebración en Luján forman parte de una agenda que reúne dimensiones religiosas, sociales e institucionales.

La preparación de esos mensajes continuará mientras el Vaticano aguarda definiciones sobre la recuperación del Papa.

El proceso médico y las conversaciones eclesiásticas avanzan, por lo tanto, con tiempos diferentes.

Los organizadores necesitan establecer detalles operativos, resolver cuestiones protocolares y definir la participación de instituciones y autoridades. Los responsables de preparar los discursos deben trabajar sobre asuntos que podrían formar parte de las intervenciones. El Gobierno argentino y las autoridades provinciales y municipales, por su parte, mantienen sus respectivas previsiones.

Pero el Pontífice continúa en el Gemelli y su evolución será determinante para resolver si puede afrontar una gira internacional de semejantes características.

La situación coloca nuevamente en primer plano la diferencia entre sus deseos personales y las condiciones que deberá establecer la medicina.

León XIV expresó su intención de viajar y mantuvo esa disposición hasta las horas previas a su intervención. Sin embargo, su conducta ante el diagnóstico permite advertir que concede especial importancia a las recomendaciones profesionales y que la eventual modificación del calendario forma parte de las posibilidades que deberá considerar.

La decisión definitiva dependerá de los resultados médicos, de las condiciones de su recuperación pulmonar y de la evaluación sobre las exigencias físicas de la gira.

Mientras tanto, las conversaciones políticas y religiosas continúan en Roma y en la Argentina. Se preparan encuentros, se discuten discursos y se organizan actividades para una visita que todavía depende de una circunstancia fundamental: la salud de quien debe protagonizarla.

La reflexión de san Agustín sobre el tiempo encuentra allí una resonancia particular. León XIV tiene una memoria familiar atravesada por la enfermedad, enfrenta un presente que exige atención médica y mantiene expectativas sobre un futuro cuyo desarrollo desconoce.

En esa experiencia conviven la fe, la medicina y las responsabilidades de conducir la Iglesia. La serenidad que destacan sus interlocutores no elimina la incertidumbre, pero permite comprender la disposición con la que atraviesa este momento.

El Papa quiere viajar a la Argentina. Dentro del Vaticano ya se discuten los mensajes que podría pronunciar y el significado pastoral y político de su presencia. La última palabra sobre las condiciones para realizar ese viaje, sin embargo, todavía pertenece a los médicos.