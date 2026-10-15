Política

Marcha Universitaria y contra el DNU 70/2023, en vivo: las últimas noticias de las protestas en Congreso

El reclamo por fondos para la educación superior se renueva esta tarde y tendrá como destino el Congreso de la Nación. Buscará exigir la aplicación “inmediata” de la norma. La oposición intenta ganar una pulseada legislativa

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marcha universitaria congreso
Acto de docentes, no docentes, autoridades y estudiantes en el Congreso de la Nación (MAXI LUNA/NA)

Esta tarde, se realizará la 5° Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo, a la que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.

El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

En esta nueva oportunidad, los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro salarial. “El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

Las que también se plegarán a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros grupos.

12:05 hsHoy

La magnitud del ajuste acumulado en las universidades

La UBA - clases públicas en Plaza de Mayo
RSFotos

Según un informe del centro CEPA, el presupuesto destinado al “Desarrollo de la Educación Superior”, que afecta a las universidades públicas, representa una caída en términos reales que alcanzó 25,2%.

Si se compara el 2023 con el presupuesto vigente en 2026 – hasta el 14 de octubre (en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en el Proyecto de Presupuesto 2027), los cálculos arrojan que “sin actualizaciones de por medio hasta fin de año”, habrá “una reducción acumulada de 22,0% respecto de 2023″. En ese marco, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 1,2%, en comparación con el crédito vigente para 2026, consolidando la pérdida de años anteriores.

Desde el centro de investigación pusieron como ejemplo el salario histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), y su pérdida salarial. Para la categoría JTP semi-exclusivo sin antigüedad, pasó de cobrar $1.185.861 (noviembre de 2015) a $672.309 (septiembre de 2026) en pesos de septiembre 2026. Se trata de una caída real de 43,3%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $887.581 (-25,2%).

11:55 hsHoy

Continúan las tomas en algunas facultades

Paro universitario, sede Puán
La sede Puán de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hoy permanecía tomada (Franco Motocam, Infobae)

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encontraba tomada hoy, cuando estudiantes, docentes y no docentes se movilizaban hacia el Congreso en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno por la demora en poner en vigencia la normativa.

Por otro lado, los dirigentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron en asambleas interclaustros la ocupación de varias unidades académicas, como la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Políticas y RRII y la Facultad de Psicología.

Esta modalidad de protesta surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigiendo el aumento de la Beca Progresar.

11:40 hsHoy

Sesión clave en Diputados: el Gobierno confía en los aliados para blindar el Decreto 70, aún hay dudas sobre las chances de éxito

En las redes se lanzaron a dar la batalla en defensa del DNU. En La Libertad Avanza calculan en un “80 por ciento” que no esté asegurado el quórum, pero dejaron en suspenso varias actividades, incluida la reunión quincenal con el PRO, a la espera de que se confirmen los acuerdos para voltear la sesión

La oposición buscará sesionar hoy en Diputados (Foto: RSFotos)
La oposición buscará sesionar hoy en Diputados (Foto: RSFotos)

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

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11:39 hsHoy

Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

Las casas de estudio se muestran firmes en la previa de la marcha de este jueves. Por su parte, en Casa Rosada buscarán apelar la decisión del juez que le impuso una sanción económica a Diego Santilli

Mientras el Gobierno analiza apelar la condena a una multa diaria que le impuso la Justicia a Santilli, las universidades mantienen firme el reclamo (Foto: NA)
Mientras el Gobierno analiza apelar la condena a una multa diaria que le impuso la Justicia a Santilli, las universidades mantienen firme el reclamo (Foto: NA)

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apelará tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

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11:28 hsHoy

Sin margen de acción, el Gobierno analiza modificar el Presupuesto para cumplir con el Financiamiento Universitario

La idea se barajó en las reuniones de la mesa política, aunque por el momento no cuenta con el consenso de todos sus integrantes. Los fallos que fueron complicando a las autoridades nacionales

Gremios y partidos políticos realizarán una nueva marcha universitaria (Maximiliano Luna)
Gremios y partidos políticos realizarán una nueva marcha universitaria (Maximiliano Luna)

Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.

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11:28 hsHoy

El mapa de la marcha al Congreso, los ejes de los reclamos al Gobierno y el operativo de seguridad

La protesta, que confluye con la “V Marcha Federal Universitaria”, comenzará con concentraciones desde las 10.30. Organizaciones sociales, políticas y sindicales apoyarán la derogación del decreto 70/23, que se tratará en el parlamento. También marcharán por la emergencia en Discapacidad. Habrá un amplio operativo de seguridad coordinado entre Nación y Ciudad de Buenos Aires

La "V Marcha Federal Universitaria" confluirá con otros reclamos contra las políticas del gobierno de Javier Milei y la derogación del DNU 70/23 NA
La "V Marcha Federal Universitaria" confluirá con otros reclamos contra las políticas del gobierno de Javier Milei y la derogación del DNU 70/23 NA

A partir de las 10.30 de hoy, comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación columnas de amplios sectores de la vida académica, estudiantil, universitaria, científica, social, sindical y de colectivos vulnerables, que protestarán contra políticas e iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los reclamos pueden sintetizarse en cuatro ejes: tierras, universidades, endeudados y discapacidad.

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