Desarticularon dos bandas narco en Córdoba en operativos simultáneos: hay más de 2 mil dosis incautadas y 28 detenidos

Entre los elementos incautados se contabilizaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa (Ministerio Público Córdoba)

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Un operativo con más de 350 efectivos desplegados en simultáneo permitió desarticular dos organizaciones dedicadas a la venta de drogas que operaban en distintas localidades del departamento Río Cuarto. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 32 allanamientos que derivaron en 28 personas detenidas, entre ellas 19 hombres y nueve mujeres, todas mayores de edad.

El despliegue alcanzó a cinco localidades cordobesas: Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. El operativo fue producto de intensas tareas investigativas y buscó golpear de manera simultánea las dos estructuras delictivas identificadas por las autoridades.

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De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas, un dato que ilustra la escala del entramado económico que sostenían ambas bandas en la región.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa que indicarían actividad de cultivo propio por parte de alguna de las organizaciones. El hallazgo de plantines sugiere una producción paralela a la comercialización de sustancias ya fraccionadas.

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En materia económica, los investigadores secuestraron 15.452.100 pesos en efectivo y 10.071 dólares estadounidenses, montos que se suman al valor de las drogas decomisadas para completar el total general informado de 117.943.430 pesos.

El operativo también incluyó el secuestro de cuatro vehículos y cuatro armas de fuego, junto con otros elementos considerados de interés para la causa judicial, cuya naturaleza específica no fue detallada por las fuentes oficiales.

Un dato relevante de la investigación es que las dos bandas desmanteladas no mantenían conexión operativa entre ellas. Según se estableció durante la causa, cada organización operaba de manera independiente, con una dinámica de funcionamiento propia, sin que existiera vinculación entre ambas estructuras delictivas pese a actuar en el mismo departamento.

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Ambas redes se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en las ciudades mencionadas del departamento Río Cuarto, de acuerdo con lo establecido por la pesquisa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la causa, ordenó la remisión de todos los elementos incautados durante los procedimientos y dispuso el traslado de los 28 aprehendidos a sede judicial. Los detenidos deberán responder por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes.

el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas (Ministerio Público Córdoba)

Un par de días atrás, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

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La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

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La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos que quedaron incorporados a la investigación, aunque no se informó públicamente el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.

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