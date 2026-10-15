Crimen y Justicia

Cuatro delincuentes atacaron a un hombre para robarle el auto en La Plata y se llevaron todas sus pertenencias

El hecho ocurrió en Melchor Romero, cuando la víctima esperaba a un amigo dentro de su vehículo. Los asaltantes lo amenazaron con una pistola y escaparon con el vehículo

El robo ocurrió en Melchor Romero, donde cuatro delincuentes armados sorprendieron a un hombre y le sustrajeron el auto
El robo ocurrió en Melchor Romero, donde cuatro delincuentes armados sorprendieron a un hombre y le sustrajeron el auto
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Un hombre fue víctima de un violento robo en Melchor Romero, localidad de La Plata. Allí, cuatro delincuentes encapuchados lo sorprendieron mientras permanecía dentro de su automóvil, lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon antes de escapar con el vehículo.

Según informó 0221, el asalto se produjo alrededor de las 21 en la zona de 167 y 32. La víctima se encontraba estacionada dentro de un Volkswagen Suran negro, con el motor apagado, mientras esperaba la llegada de un amigo. En ese contexto, fue sorprendida por un grupo de cuatro hombres.

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De acuerdo con la denuncia, uno de los delincuentes intentó abrir la puerta del acompañante, pero no pudo hacerlo porque estaba trabada. Ante esa situación, otro de los integrantes del grupo apuntó un arma contra el conductor y le exigió que descendiera.

El asalto ocurrió en la zona de 167 y 32, en Melchor Romero, cuando la víctima esperaba a un amigo dentro de su auto (Google Maps)
El asalto ocurrió en la zona de 167 y 32, en Melchor Romero, cuando la víctima esperaba a un amigo dentro de su auto (Google Maps)

Sin embargo, mientras salía del vehículo, uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza. De esa manera, el robo no se limitó a la sustracción del automóvil, sino que también incluyó una agresión física contra la víctima.

Los sospechosos se robaron el auto y escaparon por la calle 32 en cuestión de segundos. Además, se llevaron distintos elementos: entre las pertenencias había documentación personal, herramientas, ropa y un teléfono celular.

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Tras el episodio, la investigación quedó orientada a establecer quiénes fueron los autores del asalto y cuál fue el recorrido que realizaron después. Uno de los puntos que podría resultar importante para avanzar con las actuaciones es la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones de 167 y 32.

Las imágenes que eventualmente puedan obtenerse permitirían reconstruir parte de la fuga y aportar información para identificar a los involucrados. Por el momento, de acuerdo con la información difundida por 0221, las tareas se concentran en reunir elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Otro robo en La Plata: sustrajeron una tarjeta de un auto estacionado

En otro episodio de inseguridad ocurrido en La Plata, una joven sufrió el robo de varias pertenencias que había dejado dentro de su automóvil estacionado en el centro de la ciudad. Entre los objetos, había una tarjeta de crédito que, posteriormente, fue utilizada para realizar una compra en un local de la cadena de comidas rápidas.

Los sospechosos quedaron registrados por las cámaras de seguridad mientras realizaban una compra con la tarjeta de crédito robada (Fuente: 0221)
Los sospechosos quedaron registrados por las cámaras de seguridad mientras realizaban una compra con la tarjeta de crédito robada (Fuente: 0221)

El hecho ocurrió el miércoles 7 de octubre en la avenida 44, entre las calles 10 y 11. El sospechoso se acercó a uno de los vehículos estacionados y aprovechó una ventanilla para retirar distintos objetos del interior.

Entre los elementos robados había una computadora portátil Asus Vivobook, un bolso deportivo que contenía una plancha para el pelo y un cepillo secador, además de una cartera con una billetera y tarjetas. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia.

Después de denunciar el hecho, la víctima pudo avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido a partir de los movimientos registrados en su tarjeta de crédito. Así descubrió que se habían realizado consumos en una sucursal.

La joven se dirigió al establecimiento y, tras comunicarse con las autoridades, consiguió acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio. En las grabaciones se observa a dos sospechosos realizando la compra con la tarjeta sustraída. Según el relato publicado por el medio, ambos vestían la misma ropa que llevaban durante el robo en la zona céntrica.

Las imágenes también permitieron advertir que el autor del robo habría actuado junto con un cómplice y que ambos se retiraron en un Renault Clio que se encontraba en la cuadra. Hasta el momento de la publicación, no se había informado la identificación de los sospechosos.

En los dos casos, las denuncias y las imágenes de las cámaras de seguridad pueden resultar fundamentales para reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables.

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