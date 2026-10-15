Crimen y Justicia

Un policía atropelló a una mujer cuando manejaba borracho en Salta y será imputado este jueves

El test arrojó 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre. La víctima sufrió graves heridas y tuvo que ser sometida a una cirugía

Un efectivo deberá presentarse hoy a la audiencia de imputación luego de atropellar alcoholizado, a una mujer en la ruta 36 en Rosario de Lerma, provincia de Salta
Un efectivo deberá presentarse hoy a la audiencia de imputación luego de atropellar alcoholizado, a una mujer en la ruta 36 en Rosario de Lerma, provincia de Salta
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Un efectivo policial que circulaba con 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, según la investigación, embistió a una mujer que cruzaba la ruta provincial 36 en la provincia de Salta. Por esto mismo, deberá presentarse hoy ante la Justicia en una audiencia de imputación.

El siniestro ocurrió el pasado 3 de octubre a las 6 de la mañana. La víctima intentaba cruzar la calzada en dirección a barrio Rastreador Fournier cuando fue alcanzada por la motocicleta en el kilómetro 9 de la ruta, a la altura del ingreso a esa zona residencial. Según su propio relato, antes de avanzar había mirado hacia ambos lados sin advertir la presencia de ningún vehículo. El impacto se produjo cuando ya había recorrido casi la totalidad del cruce.

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La mujer, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo que debió resolverse con una cirugía y la colocación de tornillos. El certificado médico incorporado a la causa fijó un plazo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo que se presenten complicaciones o secuelas posteriores.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, resolvió citar al efectivo policial a una audiencia de imputación en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito. La figura está prevista en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, que contempla un agravante específico cuando el responsable del siniestro conducía bajo los efectos del alcohol.

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El efectivo se presentará en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito
El efectivo se presentará en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito

La audiencia se desarrollará este jueves en el marco de la causa abierta por el siniestro vial. Según pudo reconstruirse, tanto la damnificada como un testigo presencial coincidieron en señalar que la motocicleta circulaba a gran velocidad en dirección a Campo Quijano al momento del impacto.

Entre las actuaciones incorporadas al expediente figura el test de alcoholemia practicado al conductor de la moto, que arrojó un resultado de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos para circular. Ese dato, sumado a las declaraciones testimoniales, la denuncia de la víctima y el certificado médico que acredita las lesiones, conformó la base probatoria sobre la que el fiscal Escalante sustentó el pedido de imputación.

A partir de las circunstancias relevadas durante la investigación, la Fiscalía dispuso además oficiar, en carácter de recomendación, a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano, así como a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia. El objetivo de la medida es que se intensifiquen los controles de tránsito periódicos en el tramo donde ocurrió el siniestro, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones legales para circular, entre ellas los límites de velocidad y los controles de alcoholemia a conductores

La causa continuará su curso tras la audiencia de imputación prevista para hoy jueves, en la que el fiscal Escalante formalizará los cargos contra el efectivo policial investigado.

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