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El papa León XIV continúa con su recuperación tras pasar una buena noche en el hospital Gemelli

Según informaron este jueves fuentes del Vaticano, el sumo pontífice pasó bien la noche del miércoles, se levantó este jueves y desayunó con normalidad. El máximo representante de la Iglesia católica permanecerá hospitalizado hasta la próxima semana

La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León recibe tratamiento contra el cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho, en Roma, Italia, 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)
La estatua del difunto papa Juan Pablo II frente al hospital Gemelli, donde el papa León recibe tratamiento contra el cáncer de pulmón tras una intervención quirúrgica para extirparle parte del pulmón derecho, en Roma, Italia, 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)
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El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras someterse el martes a una cirugía por un adenocarcinoma de pulmón. Según informaron este jueves fuentes vaticanas, el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó con normalidad.

La intervención, realizada el martes por la tarde mediante una técnica de cirugía videoasistida, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

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El último parte médico difundido el miércoles por la Santa Sede describió una evolución posoperatoria normal. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados ese día arrojaron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, según el comunicado oficial.

León XIV también comenzó el miércoles a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria, de acuerdo con fuentes vaticanas. Por la tarde, concelebró misa en la décima planta del hospital.

El Vaticano prevé que el pontífice permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana y canceló su agenda oficial hasta el 20 de octubre, aunque la extensión de la internación dependerá de su evolución clínica.

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Los partes médicos difundidos hasta el momento no hacen referencia a tratamientos posteriores. Resta conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención, que podrían determinar eventuales terapias adicionales.

El papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia (EFE/Angelo Carconi)
El papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia (EFE/Angelo Carconi)

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