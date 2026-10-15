Crimen y Justicia

Tiene 16 años, está embarazada de cinco meses e investigan un abuso sexual: su madre y padrastro fueron detenidos

Mientras que el hombre de 41 años está sospechado de haber sido el autor de los abusos, la madre de la víctima fue acusada de haber encubierto los hechos

Los detenidos fueron capturados en una vivienda del barrio La Rubita (Gentileza: Diario Chaco)
Los detenidos fueron capturados en una vivienda del barrio La Rubita (Gentileza: Diario Chaco)
Guardar

Un caso aberrante se dio a conocer este miércoles en Chaco, luego de que la Justicia ordenara la captura de una mujer de 47 años y un hombre de 41. Luego de que fueran detenidos, tras una serie de procedimientos, ambos serán investigados por el presunto abuso sexual de una adolescente de 16 años, quien se encuentra embarazada de cinco meses.

La situación salió a la luz cuando la víctima concurrió a un centro de salud del barrio. Allí, una médica ginecóloga detectó que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, un hallazgo que motivó la intervención policial y judicial.

PUBLICIDAD

Según pudo reconstruir la Justicia, la joven habría manifestado que sufría los abusos desde los 14 años. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la hermana de la menor. Así, quedaron bajo la lupa la madre de la adolescente, por presunto encubrimiento, y su pareja, acusada de haber sido el autor de los ataques sexuales.

A partir de la denuncia y los testimonios reunidos durante las primeras horas de la pesquisa, la Fiscalía Penal Nº 6 dispuso la detención tanto del presunto abusador como de la madre de la víctima. De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, la mujer fue localizada en una vivienda del pasaje España, ubicada en el barrio La Rubita de Resistencia, y la trasladaron a la Comisaría Quinta Metropolitana.

PUBLICIDAD

El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía N° 6 de Resistencia
El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía N° 6 de Resistencia

En ese momento, el hombre no se encontraba en el domicilio. No obstante, tras recibir información de familiares del sospechoso sobre su regreso al domicilio, los efectivos policiales montaron un dispositivo de vigilancia en la zona. Cuando lo vieron salir de la vivienda, lo interceptaron en la vía pública y concretaron la detención.

Por disposición de la Fiscalía, ambos detenidos fueron notificados de su situación procesal y trasladados a la dependencia policial correspondiente. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos denunciados y determinar el alcance de la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Denunciaron a un ginecólogo de Chaco por abuso sexual y violencia médica

Una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos denunció al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega por un presunto abuso sexual ocurrido en 2022, durante un encuentro privado en la vivienda del médico en Resistencia. La denunciante declarará por videollamada el próximo lunes 19 de octubre ante la Justicia provincial.

La presentación quedó radicada ante el Equipo Fiscal Nº 4 de Resistencia, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer entregó capturas de conversaciones posteriores al episodio, en las que le reprochó al profesional que hubiera mantenido relaciones sexuales pese a que ella lloraba y le había expresado que no quería hacerlo.

GINECÓLOGO DENUNCIADO EN CHACO
Gustavo Kumiega, el ginecólogo denunciado en Chaco

Según relató, ambos se conocían por redes sociales y no existía entre ellos una relación médico-paciente. En agosto de 2022, aceptó reunirse con Kumiega en su domicilio. Allí, compartieron una cena y bebidas alcohólicas antes de que él le propusiera pasar la noche en la vivienda.

La denunciante afirmó que le manifestó al ginecólogo que no quería tener relaciones sexuales. Sin embargo, al despertarse con malestar físico, el médico comenzó a besarla, quitarle la ropa y la abusó.

“Yo le manifesté que estaba triste y que no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Durante ese momento, mi cuerpo permaneció paralizado. Me encontraba en estado de shock, llorando sin poder reaccionar de la manera en que hubiera querido”, expresó en la denuncia. Después, regresó a su departamento sin contar de inmediato lo ocurrido a familiares o amigos.

Los mensajes que aportó en la causa muestran que el contacto entre ambos continuó durante los meses siguientes. En uno de los intercambios, la mujer le recriminó la situación, a lo que el acusado solo respondió con un “Besos”. Más adelante, según las capturas, el médico volvió a escribirle en varias oportunidades mediante Instagram.

Denuncia ginecologo chaco
Los mensajes que le enviaba el acusado

La denuncia por presunto abuso sexual se conoció mientras otras presentaciones contra Kumiega avanzan en la Justicia chaqueña. Hasta el momento, ocho mujeres lo denunciaron por distintos hechos. Las primeras seis causas se vinculan con situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas y están bajo análisis de la fiscal Ana González de Pacce.

En esos expedientes se investigan posibles hechos de violencia médica, tratos degradantes y un eventual uso excesivo de la fuerza durante prácticas profesionales. Al caso, se incorporó la denuncia de otra paciente, que cuestionó una cirugía que le realizaron en marzo de 2022 en el Sanatorio Femechaco.

En su presentación, la mujer aseguró que fue intervenida tras un diagnóstico de miomas y que luego advirtió, a partir de estudios posteriores, que conservaba el útero pese a haber interpretado que se lo habían extirpado. “Me animo a contarlo ahora porque vi que le pasó a otras personas y no quiero que le pase a nadie más”, señaló la denunciante.

Frente a esto, la defensa de Kumiega, a cargo del abogado Zacarías Issolo, señaló previamente que las prácticas cuestionadas se realizaron dentro de los protocolos médicos y negó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales.

Temas Relacionados

ChacoResistenciaAbusos sexualesEmbarazo adolescenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuatro delincuentes atacaron a un hombre para robarle el auto en La Plata y se llevaron todas sus pertenencias

El hecho ocurrió en Melchor Romero, cuando la víctima esperaba a un amigo dentro de su vehículo. Los asaltantes lo amenazaron con una pistola y escaparon con el vehículo

Cuatro delincuentes atacaron a un hombre para robarle el auto en La Plata y se llevaron todas sus pertenencias

Un policía atropelló a una mujer cuando manejaba borracho en Salta y será imputado este jueves

El test arrojó 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre. La víctima sufrió graves heridas y tuvo que ser sometida a una cirugía

Un policía atropelló a una mujer cuando manejaba borracho en Salta y será imputado este jueves

La Corte rechazó el pedido de domiciliaria de uno de los condenados por integrar una banda de policías que robó drogas

Se trata de Luis Víctor Tourn, uno de los acusados de haber formado parte del esquema de extorsión y apropiación de droga incautada en allanamientos. La defensa había alegado problemas de salud, pero el recurso fue declarado inadmisible

La Corte rechazó el pedido de domiciliaria de uno de los condenados por integrar una banda de policías que robó drogas

La embarazada que sufrió quemaduras en el 15% del cuerpo sigue en terapia intensiva y el caso se investiga como tentativa de femicidio

Los médicos debieron practicarle una cesárea de urgencia a las 33 semanas tras. La víctima, de 29 años, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado

La embarazada que sufrió quemaduras en el 15% del cuerpo sigue en terapia intensiva y el caso se investiga como tentativa de femicidio

“Estaba llorando y lo hiciste igual”: la denuncia por abuso sexual contra el ginecólogo de Chaco y los chats que aportó la víctima

La mujer, que reside en Emiratos Árabes Unidos, declarará el próximo lunes ante la Justicia. Con una nueva presentación conocida este miércoles, ya son ocho las mujeres que denunciaron a Gustavo Kumiega

“Estaba llorando y lo hiciste igual”: la denuncia por abuso sexual contra el ginecólogo de Chaco y los chats que aportó la víctima

DEPORTES

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

TELESHOW

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: la palabra de Charly García, la distinción a Wanda Nara y el recuerdo de Spinetta

INFOBAE AMÉRICA

Japón rechazó las acusaciones de Rusia sobre el detenido nipón por supuesto espionaje y convocó al embajador ruso

Japón rechazó las acusaciones de Rusia sobre el detenido nipón por supuesto espionaje y convocó al embajador ruso

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

Costa Rica extradita a Estados Unidos a un ruso buscado internacionalmente por presunta conspiración para exportar mercancías ilegales

El Poder Judicial de República Dominicana redujo un 93 % su inventario de expedientes en siete años