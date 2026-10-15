Tiene 16 años, está embarazada de cinco meses e investigan un abuso sexual: su madre y padrastro fueron detenidos

Los detenidos fueron capturados en una vivienda del barrio La Rubita (Gentileza: Diario Chaco)

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Un caso aberrante se dio a conocer este miércoles en Chaco, luego de que la Justicia ordenara la captura de una mujer de 47 años y un hombre de 41. Luego de que fueran detenidos, tras una serie de procedimientos, ambos serán investigados por el presunto abuso sexual de una adolescente de 16 años, quien se encuentra embarazada de cinco meses.

La situación salió a la luz cuando la víctima concurrió a un centro de salud del barrio. Allí, una médica ginecóloga detectó que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, un hallazgo que motivó la intervención policial y judicial.

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Según pudo reconstruir la Justicia, la joven habría manifestado que sufría los abusos desde los 14 años. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la hermana de la menor. Así, quedaron bajo la lupa la madre de la adolescente, por presunto encubrimiento, y su pareja, acusada de haber sido el autor de los ataques sexuales.

A partir de la denuncia y los testimonios reunidos durante las primeras horas de la pesquisa, la Fiscalía Penal Nº 6 dispuso la detención tanto del presunto abusador como de la madre de la víctima. De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, la mujer fue localizada en una vivienda del pasaje España, ubicada en el barrio La Rubita de Resistencia, y la trasladaron a la Comisaría Quinta Metropolitana.

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El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía N° 6 de Resistencia

En ese momento, el hombre no se encontraba en el domicilio. No obstante, tras recibir información de familiares del sospechoso sobre su regreso al domicilio, los efectivos policiales montaron un dispositivo de vigilancia en la zona. Cuando lo vieron salir de la vivienda, lo interceptaron en la vía pública y concretaron la detención.

Por disposición de la Fiscalía, ambos detenidos fueron notificados de su situación procesal y trasladados a la dependencia policial correspondiente. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos denunciados y determinar el alcance de la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Denunciaron a un ginecólogo de Chaco por abuso sexual y violencia médica

Una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos denunció al ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega por un presunto abuso sexual ocurrido en 2022, durante un encuentro privado en la vivienda del médico en Resistencia. La denunciante declarará por videollamada el próximo lunes 19 de octubre ante la Justicia provincial.

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La presentación quedó radicada ante el Equipo Fiscal Nº 4 de Resistencia, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer entregó capturas de conversaciones posteriores al episodio, en las que le reprochó al profesional que hubiera mantenido relaciones sexuales pese a que ella lloraba y le había expresado que no quería hacerlo.

Gustavo Kumiega, el ginecólogo denunciado en Chaco

Según relató, ambos se conocían por redes sociales y no existía entre ellos una relación médico-paciente. En agosto de 2022, aceptó reunirse con Kumiega en su domicilio. Allí, compartieron una cena y bebidas alcohólicas antes de que él le propusiera pasar la noche en la vivienda.

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La denunciante afirmó que le manifestó al ginecólogo que no quería tener relaciones sexuales. Sin embargo, al despertarse con malestar físico, el médico comenzó a besarla, quitarle la ropa y la abusó.

“Yo le manifesté que estaba triste y que no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Durante ese momento, mi cuerpo permaneció paralizado. Me encontraba en estado de shock, llorando sin poder reaccionar de la manera en que hubiera querido”, expresó en la denuncia. Después, regresó a su departamento sin contar de inmediato lo ocurrido a familiares o amigos.

Los mensajes que aportó en la causa muestran que el contacto entre ambos continuó durante los meses siguientes. En uno de los intercambios, la mujer le recriminó la situación, a lo que el acusado solo respondió con un “Besos”. Más adelante, según las capturas, el médico volvió a escribirle en varias oportunidades mediante Instagram.

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Los mensajes que le enviaba el acusado

La denuncia por presunto abuso sexual se conoció mientras otras presentaciones contra Kumiega avanzan en la Justicia chaqueña. Hasta el momento, ocho mujeres lo denunciaron por distintos hechos. Las primeras seis causas se vinculan con situaciones ocurridas durante consultas ginecológicas y están bajo análisis de la fiscal Ana González de Pacce.

En esos expedientes se investigan posibles hechos de violencia médica, tratos degradantes y un eventual uso excesivo de la fuerza durante prácticas profesionales. Al caso, se incorporó la denuncia de otra paciente, que cuestionó una cirugía que le realizaron en marzo de 2022 en el Sanatorio Femechaco.

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En su presentación, la mujer aseguró que fue intervenida tras un diagnóstico de miomas y que luego advirtió, a partir de estudios posteriores, que conservaba el útero pese a haber interpretado que se lo habían extirpado. “Me animo a contarlo ahora porque vi que le pasó a otras personas y no quiero que le pase a nadie más”, señaló la denunciante.

Frente a esto, la defensa de Kumiega, a cargo del abogado Zacarías Issolo, señaló previamente que las prácticas cuestionadas se realizaron dentro de los protocolos médicos y negó que las conductas denunciadas constituyan delitos sexuales.