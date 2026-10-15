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Japón rechazó las acusaciones de Rusia sobre el detenido nipón por supuesto espionaje y convocó al embajador ruso

“La protección de los ciudadanos japoneses es extremadamente importante en este momento, y tenemos la intención de centrar nuestros esfuerzos en ello”, sostuvo la jefa del Gobierno Sanae Takaichi

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pronuncia su discurso de política general ante el Parlamento en Tokio, Japón, el 5 de octubre de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pronuncia su discurso de política general ante el Parlamento en Tokio, Japón, el 5 de octubre de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
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Japón rechazó este jueves las acusaciones de espionaje formuladas por Rusia después de que Moscú detuviera a un periodista japonés bajo sospecha de realizar actividades de inteligencia en territorio ruso.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó de falsas las acusaciones durante una conferencia de prensa. “Eso no es cierto”, afirmó, y agregó que “la protección de los ciudadanos japoneses es extremadamente importante en este momento, y tenemos la intención de centrar nuestros esfuerzos en ello”.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú identificó el martes al detenido como Yuki Imai, periodista del diario Hokkaido Shimbun. Una portavoz de esa cartera señaló que el reportero está acusado de “llevar a cabo actividades de espionaje en territorio ruso”.

El servicio de seguridad ruso, FSB, ya había informado con anterioridad sobre la detención de un ciudadano japonés en la isla de Sajalín, en el Extremo Oriente ruso, cerca de un archipiélago disputado por ambos países, islas Kuriles. En ese momento, el organismo no reveló la identidad de la persona y aseguró que había trabajado para la inteligencia japonesa con el objetivo de recopilar información sobre las defensas rusas.

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Tokio convocó al embajador ruso en el país para presentar una protesta formal por el arresto. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés exigió un “trato justo e imparcial” para el periodista detenido.

Imagen de la detención de una persona —identificada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia como un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun y acusada de recopilar información sobre las capacidades de defensa de Rusia (REUTERS/Rossiya-24)
Imagen de la detención de una persona —identificada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia como un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun y acusada de recopilar información sobre las capacidades de defensa de Rusia (REUTERS/Rossiya-24)

Takaichi indicó que su Gobierno todavía no cuenta con precisiones sobre los cargos imputados por las autoridades rusas. “Las leyes nacionales de cada país son diferentes, por lo que aún no conocemos los detalles de lo que ellos denominan una acusación”, explicó. La mandataria añadió que, pese a esa incertidumbre, “Japón transmitirá con firmeza su propia postura”.

El secretario jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara, había declarado el miércoles que las autoridades no lograron comunicarse con el ciudadano detenido y que tomaron conocimiento del caso recién tras el anuncio oficial de Moscú.

El diario Hokkaido Shimbun confirmó que está al tanto del comunicado ruso, aunque señaló que continúa en proceso de verificar la información. “Garantizar la seguridad del periodista es nuestra máxima prioridad y estamos actuando en consecuencia”, indicó el medio en un comunicado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió este jueves la liberación inmediata del periodista japonés detenido en Rusia bajo sospecha de espionaje. La directora de la organización para Europa y Asia Central, Fiona O’Brien, advirtió sobre el riesgo de utilizar a comunicadores con fines políticos. “Los periodistas no deben ser utilizados como moneda de cambio en disputas geopolíticas más amplias”, declaró. Según datos del CPJ, al menos 30 periodistas permanecen detenidos en Rusia en relación con su trabajo.

Sede del periódico Hokkaido Shimbun en Sapporo (REUTERS)
Sede del periódico Hokkaido Shimbun en Sapporo (REUTERS)

El episodio del martes se produce en un contexto de arrestos reiterados por parte de Rusia contra ciudadanos de países que considera “hostiles”, a quienes acusa de colaborar con servicios de inteligencia occidentales. La disputa diplomática se suma a un diferendo territorial de décadas entre Moscú y Tokio por el estatus de las islas Kuriles, conocidas en Japón como Territorios del Norte.

El archipiélago, ubicado en el océano Pacífico frente a la costa noreste japonesa y al suroeste de la región rusa de Sajalín, permanece bajo control ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocupado por la Unión Soviética (US).

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, protestó en agosto por una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a la que calificó como un nuevo revés para el vínculo bilateral, ya tensionado por la guerra de Rusia en Ucrania.

(Con información de AFP y Associated Press)

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