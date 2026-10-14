Preso de noche, ladrón de día: cumplía una pena bajo régimen de semidetención y lo arrestaron por el robo de una moto

Imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín.

Guardar

Un hombre de 28 años, identificado como P.G.G., fue detenido en una calle de Junín por el robo de una moto. Hasta aquí, este podría ser un caso más, pero sucede que el sospechoso ya dormía en prisión: era interno de la Unidad Penitenciaria N°16 de Junín, donde cumplía condena por otro robo bajo el régimen de semidetención, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Todo comenzó con la denuncia de una mujer, quien informó que le habían robado una motocicleta Keller de 110 cc, de color negro y sin dominio colocado, que se encontraba estacionada frente a su casa, en inmediaciones de Camino del Resero y Ecuador.

PUBLICIDAD

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos del Grupo Operativo Junín, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los efectivos lograron establecer la presunta autoría del hecho e identificar al sospechoso.

El detenido

Incluso, el centro de monitoreo de Junín registró, de principio a fin, toda la secuencia: desde que toma la moto de la vivienda, se retira a pie con el vehículo y luego la conduce por varias arterias de la ciudad frente a los domos públicos. El video acompaña esta nota.

Las fuentes indicaron que, con el avance de la investigación, se llevaron adelante tareas de campo para dar con la ubicación del acusado. Finalmente, en la intersección de las calles Ricardo Rojas y Pasteur, los policías interceptaron al supuesto ladrón, que circulaba en una moto Mondial de 110 cc, de color negro, con la numeración del motor suprimida. Un detalle: llevaba las mismas zapatillas que se ven el video.

PUBLICIDAD

Tras las verificaciones correspondientes, se dispuso el secuestro del vehículo y la aprehensión del sospechoso. El caso no terminó ahí: más tarde, en un descampado ubicado en la zona de las calles Rioja y Ricardo Rojas, los efectivos hallaron un motor identificado con una numeración que registraba un pedido de secuestro activo en la causa iniciada por el robo, además de varios plásticos pertenecientes a la motocicleta sustraída.

El delincuente fue registrado por las cámaras de seguridad

En la comisaría, los agentes detectaron que el hombre era un reo de la prisión local. “El Juzgado Correccional N°1 le había dado el beneficio para salir a trabajar, pero en lugar de hacerlo, salía a robar”, resumieron fuentes con acceso a la causa.

PUBLICIDAD

En el caso interviene la UFI N.º 8 del Departamento Judicial Junín que indagará al aprehendido por robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública y encubrimiento, mientras permanece alojado en una celda de la DDI local.

Detuvieron a un hombre que estaba prófugo por amenazas con armas de fuego

Personal del Grupo Operativo Chacabuco, dependiente de la DDI Junín, detuvo a un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura vigente por una causa de amenazas con armas de fuego y portación ilegítima de arma de guerra.

El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban tareas investigativas para dar con el prófugo, quien fue localizado en inmediaciones del acceso Elguea Román y avenida Eva Perón, en la ciudad de Chacabuco.

PUBLICIDAD

Tras identificarlo, los agentes procedieron a su inmediata interceptación y detención, en virtud de una orden de captura activa dispuesta luego de que la Justicia declarara su rebeldía en el marco de una causa tramitada ante el Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial Junín.

Sin embargo, quedó en libertad, luego de ser notificado de la causa en su contra.