Crimen y Justicia

Persecución y tiros en la zona sur de CABA: circulaban a bordo de una moto robada, escaparon de la Policía y terminaron detenidos

La cámara corporal que llevaba uno de los efectivos de la Policía de la Ciudad registró la secuencia completa del seguimiento, que finalizó en el interior de la Villa Zavaleta. Uno de los detenidos es menor de edad

Circulaban en una moto robada y fueron detenidos tras una persecución entre Flores y el Barrio Zavaleta
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Una persecución que comenzó en el barrio porteño de Flores y terminó en la Villa Zavaleta derivó en la detención de dos hombres, uno de ellos de 17 años, que circulaban en una moto con pedido de secuestro por robo. La cámara corporal de uno de los efectivos abocados al operativo cerrojo, que se montó para capturar a los sospechosos, registró la secuencia completa de los hechos.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el procedimiento se inició durante un control preventivo de la Motorizada de la Comisaría Vecinal 7 A, en el cruce de Coronel Esteban Bonorino y José Hernández, a tan solo tres cuadras del estadio Pedro Bidegain, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Allí, los agentes detectaron una motocicleta sin chapa patente ocupada por dos personas.

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Cuando los efectivos ordenaron que se detuvieran, el conductor no acató la indicación y escapó del lugar. La fuga activó las alarmas de la fuerza de seguridad porteña y dio paso a un intenso seguimiento por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el cual se extendió por más de 5 kilómetros.

Circulaban en una moto robada y fueron detenidos tras una persecución entre Flores y el Barrio Zavaleta
La persecución se desarrolló entre los barrios del Bajo Flores y la Villa Zavaleta.

El video que encabeza esta nota da cuenta de que el motociclista entró a la Villa Zavaleta, por lo que los agentes de la comisaría debieron solicitar apoyo a los oficiales de la División Pacificación y Protección de Barrios.

Con esa intervención, se desplegó un operativo cerrojo por los pasillos del barrio para interceptar el vehículo. Durante el procedimiento, un policía efectuó una detonación con munición de estruendo.

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En medio de la persecución, el agente que logró registrar los hechos alcanzó a golpear la moto de los sospechosos, que perdieron la estabilidad y fueron reducidos por los agentes a la altura de la Manzana 23, frente a la denominada “Cancha de Macri”.

Circulaban en una moto robada y fueron detenidos tras una persecución entre Flores y el Barrio Zavaleta
Los sospechosos fueron detenidos luego de que un agente de la División Motorizada los hiciera perder el control de la moto robada en la que circulaban.

Consumada la detención, los efectivos verificaron el número de motor de la motocicleta, una Bajaj Rouser 200. La consulta determinó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente correspondiente a la Comisaría Vecinal 8 B, en una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda el pasado 19 de septiembre.

Circulaban en una moto robada y fueron detenidos tras una persecución entre Flores y el Barrio Zavaleta
Los efectivos recuperaron la moto que tenía pedido de secuestro.

El Juzgado Nacional de Menores Nº 6, a cargo del juez Carlos Federico Cociancich y con intervención de la Secretaría N° 16, dispuso el traslado de T.E.B., el adolescente de 17 años, al Instituto Inchausti.

Por su parte, Marvin Javier Valdez Arce, el otro detenido de 18 años, fue asistido en el hospital Penna por una lesión en el brazo derecho que sufrió al caer de la moto y luego, al recibir el alta, fue trasladado a una dependencia policial. En el operativo se secuestraron la moto y la escopeta del agente que realizó la detonación para disuadir a los sospechosos.

Circulaban en una moto robada y fueron detenidos tras una persecución entre Flores y el Barrio Zavaleta

Las actuaciones fueron caratuladas como “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”.

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