Ingeniero Budge: imputaron al policía que chocó y mató a un nene durante una persecución a dos sospechosos

Una cámara de seguridad captó parte de la persecución

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La UFI Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora imputó al policía que chocó y mató a un nene de dos años que viajaba en una camioneta junto a su padre, durante una persecución a dos sospechosos que circulaban en una moto en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que al agente se le inició una causa por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y falta a los deberes de funcionario público.

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El accidente ocurrió ayer en horas de la tarde, en la intersección de las calles Copihue y Bustos, cuando un móvil del Comando de Patrulla de Lomas de Zamora perseguía a una motocicleta tripulada por un hombre no identificado y colisionó con una camioneta Dodge 1500, en la que viajaba el menor con su papá.

De acuerdo con la investigación, el choque provocó la muerte del niño, que fue trasladado junto a su padre a la Posta Sanitaria Santa Marta.

Según la información policial a la que accedió este medio, el llamado al 911 que dio origen al operativo se registró a las 14.07, cuando se alertó al móvil de la zona 49, que se encontraba en las calles Homero y Bayona, en Villa Centenario. El aviso dio cuenta de dos hombres a bordo de una motocicleta que podrían estar cometiendo un ilícito: uno con campera roja y sin casco, y otro con campera negra y casco.

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Los sospechosos

Tras varios minutos, el personal policial observó dos motocicletas, ambas con dos ocupantes cada una. Una de ellas se perdió de vista durante la persecución, mientras que la restante fue seguida por calle Bustos hasta su intersección con Copihue, donde se produjo el choque fatal.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el tramo de la calle Bustos donde se produjo el impacto está asfaltado, posee cuneta y carece de semáforos o lomas de burro en su cruce con Copihue, ambas de doble sentido de circulación.

En el lugar intervino personal de Gendarmería Nacional, de la Policía Científica y de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI).

Sobre los autos involucrados, las fuentes señalaron que la camioneta en la que circulaban las víctimas presentaba mal estado de conservación y carecía de medidas de seguridad, como una silla de transporte para menores. En tanto, el móvil policial se encontraba en buen estado de conservación. Los sospechosos lograron escapar.

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Un detenido

Las tareas de campo del personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) permitieron individualizar a los dos prófugos de la motocicleta, a quienes identificaron como B.U.M. y R.R., alias “Pichu”. Pese a saber quiénes eran, los allanamientos de urgencia realizados para dar con su paradero arrojaron resultado negativo.

El sospechoso detenido y la moto que participó en la secuencia

Sin embargo, en ese marco resultó aprehendido D.M.M., de 24 años, hermano de uno de los prófugos, quien registra antecedentes por una causa, en la que fue liberado, y procesos previos por el delito de encubrimiento.

En el lugar del allanamiento se incautaron dos motocicletas: una Honda XR blanca de 250 cc, la misma que había sido denunciada en el llamado al 911 y que fue objeto de la persecución policial, y una Honda Twister negra y roja de 250 cc con el cuadro suprimido.

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La Fiscalía N°11 dispuso la detención de D.M.M. en orden a los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.