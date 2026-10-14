La agenda de Caputo en Bangkok incluyó al FMI, organismos internacionales y proyectos por USD 10.000 millones

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, mantiene una reunión bilateral con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y sus delegaciones en una sala de reuniones.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, desplegó en Bangkok una agenda de reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro de Estados Unidos, con foco en la revisión del programa argentino, la financiación de proyectos y la llegada de capitales privados. Según informó el funcionario, las conversaciones incluyeron iniciativas vinculadas con infraestructura, minería, energía, pequeñas y medianas empresas e inteligencia artificial.

La actividad se desarrolla en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, a las que también asistió el viceministro de Economía, José Luis Daza. Caputo tiene previsto participar en encuentros del G20, del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional, además de paneles dedicados a la coyuntura global y a las reformas económicas en América Latina y el Caribe.

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El FMI destacó la disciplina fiscal y continuará la tercera revisión

Uno de los encuentros centrales de la agenda fue la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la que participaron Caputo, Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. El Gobierno señaló que el diálogo abarcó la evolución de la economía argentina y el escenario internacional.

Tras la reunión, Caputo sostuvo que Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal argentina y que consideró esa conducta “ejemplar en el mundo” pese a los shocks externos. El ministro añadió que los equipos técnicos continuarán trabajando para completar la tercera revisión del programa acordado con el organismo.

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Georgieva, por su parte, definió el encuentro como una “excelente reunión” con Caputo y Bausili. La titular del Fondo expresó su respaldo a las mejoras en los fundamentos económicos y a la capacidad de respuesta de la Argentina, que atribuyó a la disciplina fiscal. También contrastó esa situación con la de países que enfrentan déficits elevados, de acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo argentino.

El ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, posa junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.

El avance de la tercera revisión es relevante para el calendario financiero del país, dado que la evaluación del FMI determina los próximos pasos del acuerdo vigente. La información difundida no precisó fechas para la finalización de ese proceso ni montos asociados a eventuales desembolsos.

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El Banco Mundial analizó proyectos e inversiones por USD 10.000 millones

Caputo mantuvo otra de sus reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora. El ministro indicó que se revisaron nuevos proyectos respaldados por el organismo y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para la Argentina.

En un mensaje difundido luego del encuentro, Caputo afirmó que las partes detectaron oportunidades de inversión privada en sectores considerados estratégicos. La expectativa oficial es que esos proyectos impulsen puestos de trabajo, cadenas de valor y herramientas de inclusión financiera para las PyMEs. El Gobierno informó que trabaja para viabilizar inversiones privadas por USD 10.000 millones, aunque no detalló las compañías involucradas, los plazos ni la distribución sectorial de esos fondos.

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El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, posa junto a la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne.

La conversación incorporó además el papel del Banco Mundial en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la información oficial, la institución ofrecerá asistencia técnica para el seguimiento y la ejecución de iniciativas alcanzadas por el régimen. La agenda incluyó recursos mineros y energéticos, dos de las áreas que el Gobierno busca presentar como receptoras de capital para elevar exportaciones y actividad económica.

Otro punto abordado fue el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y un proyecto que pueda escalar a distintas actividades y regiones del país. El planteo prevé la intervención de varias agencias del Banco Mundial. Por el momento, no se comunicaron el presupuesto, el alcance inicial ni el cronograma de esa iniciativa.

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El BID revisó la cartera argentina y el financiamiento del próximo año

Más tarde, el ministro se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para analizar el apoyo del organismo al desarrollo argentino y al programa de reformas impulsado por la administración nacional. Caputo señaló que ambos repasaron la cartera vigente de proyectos y las perspectivas de financiación para el año siguiente.

“Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país”, escribió el ministro tras el encuentro. La comunicación no precisó si las conversaciones derivaron en nuevos créditos o aprobaciones concretas. El BID es uno de los organismos multilaterales que financian programas públicos y privados en la región a través de préstamos, cooperación técnica y garantías.

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El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, posan juntos e indican aprobación con los pulgares hacia arriba.

La agenda bilateral de Caputo también incluyó una reunión con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con el ministro, el intercambio se concentró en los avances de la relación entre ambos países y en los acuerdos ya firmados. “Coincidimos en la importancia de seguir profundizando y fortaleciendo los lazos”, afirmó.

Caputo sumará reuniones del G20 y paneles sobre la economía mundial

Durante su estadía en Tailandia, Caputo tiene previsto reunirse con ministros de Economía latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. También participará del panel “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, junto con Georgieva, el ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; el viceprimer ministro y ministro de Finanzas tailandés, Ekniti Nitithanprapas; y el titular del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

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El programa contempla además la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y un panel sobre el impacto del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe. La jornada de Caputo concluirá con un desayuno de trabajo con representantes del G20 y su participación en el Comité Monetario y Financiero Internacional.