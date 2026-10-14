El Banco Nación asegura que llegará a 40.000 créditos hipotecarios otorgados antes de fin de año

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El Banco de la Nación Argentina (BNA) proyecta alcanzar las 40.000 hipotecas antes de que termine el año, luego de haber lanzado en agosto de 2024 su programa Más Hogares con BNA. Rodrigo García, subgerente general principal de Negocios de la entidad, señaló que ya se superaron las 35.000 operaciones y que el ritmo de colocación ronda las 1.800 por mes.

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, García vinculó la expansión de los préstamos con el cambio en la composición del financiamiento del banco. Según explicó, en marzo de 2024 alrededor del 70 % de los activos destinados a financiamiento se orientaba al sector público y el 30 % al crédito en general. Esa relación pasó a ser de 40 % y 60 %, respectivamente.

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“Cuando empiezan a haber este cambio de modelo, tenías todo el financiamiento muy orientado a lo que era el sector público”, afirmó Rodrigo García. “Hoy ya estás en un 60 % en crédito y 40 %. O sea, se dio vuelta”, agregó al describir la mayor gravitación del financiamiento al sector privado.

El Banco Nación informó $ 6,3 billones más de préstamos al sector privado

El ejecutivo indicó que la entidad expandió sus préstamos al sector privado en $ 6,3 billones. De acuerdo con los datos que presentó, esa cifra equivale al 36,8 % del incremento de todo el sistema financiero. También sostuvo que la cartera del banco avanzó 39,2 %, frente al 15 % informado para el resto del sistema.

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García definió al BNA como “la principal entidad financiera” del país y sostuvo que cuenta con activos por más de $ 85 billones y un patrimonio superior a $ 25 billones. La red de más de 700 sucursales y los canales digitales, entre ellos la aplicación BNA+, forman parte de la estrategia de atención a familias y empresas, según relató.

Según Rodrigo García, subgerente general principal de negocios del Banco Nación, la entidad expandió sus préstamos al sector privado en 6,3 billones de pesos, cifra que equivale al 36,8 % del incremento del sistema financiero.

“El banco es un actor, hoy es la principal entidad financiera del ecosistema financiero argentino”, dijo. A la vez, planteó que esa escala debe estar “puesta al servicio de toda la población argentina” y destacó el alcance federal de la institución.

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Sobre el sistema en general, García afirmó que el crédito pasó de representar 6 % del producto interno bruto en marzo de 2024 a 12 %. “Se duplicó”, resumió. En ese contexto, ubicó el relanzamiento de los préstamos hipotecarios como uno de los ejes de la política comercial del banco.

Las hipotecas se concentran en la primera vivienda y en montos de hasta USD 250.000

El programa Más Hogares con BNA tiene como prioridad la compra de la primera vivienda y procura cubrir la demanda en distintas regiones del país. García señaló que las propiedades alcanzadas por la línea se ubican, en términos generales, por debajo de 157.000 a 200.000 UVA, un rango que asoció con inmuebles de hasta USD 250.000.

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“El grueso está entre USD 100.000 y USD 150.000”, precisó sobre el crédito promedio. Según explicó, las diferencias de precios entre regiones hacen que el acceso tenga características distintas: mencionó zonas del sur de Neuquén con un mercado más demandado y localidades del norte del país donde los valores pueden resultar más accesibles.

La entidad había fijado una meta de 40.000 hipotecas en tres años. “Ya estamos en 35.000 y monedas, así que antes de fin de año vamos a llegar”, aseguró García. En relación con las tasas, indicó que el banco inició la línea en UVA más 4,5 puntos porcentuales y que la tasa se ubicaba en UVA más 6,70 puntos. “El crecimiento fue acompañando cómo fue el ajuste de precios, pero no fue un alza grande de esa tasa con el objetivo de seguir colocando”, sostuvo.

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El directivo señaló que la gestión se puede iniciar y seguir de manera digital. “Hoy tenemos un sitio que se llama Más Hogares con BNA, donde se gestiona todo digitalmente”, explicó. Añadió que la plataforma reunía más de 20.000 propiedades y trabajaba con más de 15.000 inmobiliarias mediante convenios con colegios de martilleros.

Los créditos hipotecarios de la institución se concentran en la primera vivienda con montos promedio situados entre 100.000 y 150.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los monotributistas pueden solicitar préstamos hipotecarios con un año en la misma categoría

García confirmó que los monotributistas están contemplados entre los posibles tomadores de préstamos hipotecarios del Banco Nación. La condición mencionada por el ejecutivo es que la persona haya permanecido al menos un año en la misma categoría del régimen, además de cumplir con los criterios de evaluación de ingresos y comportamiento financiero.

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“El crédito para monotributista está disponible”, afirmó. Diferenció esa evaluación de la que se aplica a una persona en relación de dependencia, porque en ese caso existe una trayectoria de ingresos que puede ser más directa de verificar.

También puso el foco en los plazos de respuesta. Según García, el preacuerdo o calificación inicial para un préstamo hipotecario puede estar listo en diez minutos. Una vez que el cliente reserva una propiedad, el proceso debería resolverse en un plazo máximo de 60 días, salvo que surjan observaciones sobre los títulos o la documentación del inmueble.

“Si no tenés ese problema, se resuelve en ese plazo fácilmente”, dijo. El ejecutivo advirtió que sucesiones, planos u otros antecedentes registrales pueden demorar una operación, aunque aclaró que esos inconvenientes no derivan de la aprobación crediticia.

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Los créditos para empresas sumaron $ 18 billones y los préstamos en dólares ya superan 30 % de la cartera

En el segmento empresario, García informó que el banco desembolsó $ 18 billones en préstamos. Afirmó que la participación de la entidad en el crédito dirigido a empresas pasó de 12 % en marzo de 2024 a 20 %, con una distribución aproximada de 30 % para la industria, 30 % para el agro y 30 % para el resto de las actividades económicas.

“El banco, por carta orgánica, tiene el mandato de acompañar a las pymes”, expresó. Asimismo, indicó que los préstamos en dólares ya representan más de 30 % de la cartera y están dirigidos a exportadores o firmas que proveen bienes y servicios a esa cadena de valor.

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El agro fue otro de los sectores mencionados por García. Dijo que el banco participó en las tres principales exposiciones del rubro y que desembolsó cerca de $ 1 billón en créditos para maquinaria agrícola. “La verdad que el agro hoy es un gran motor de la economía”, señaló.

En materia de cobranzas, el ejecutivo sostuvo que la morosidad comenzó a estabilizarse en el banco y en el sistema financiero. Explicó que la entidad dispone de mecanismos de atención temprana para clientes con más de 30 días de atraso, antes de que la deuda alcance los 90 días que identificó como el umbral de mora. “Cuanto antes se pueda atacar y resolver, más rápido vas a volver a estar en orden”, afirmó García.

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