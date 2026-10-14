Honduras

Honduras: Crece rechazo a negocios de origen chino, piden frenar permisos

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí (CCID), Salomón Morga, solicitó detener la entrega de nuevos permisos a negocios de origen chino, al denunciar pérdidas millonarias para los pequeños empresarios

Pancartas con consignas contrarias a la expansión de los negocios chinos aparecieron en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Pancartas con consignas contrarias a la expansión de los negocios chinos aparecieron en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
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La expansión de los establecimientos comerciales chinos genera preocupación entre los representantes del sector empresarial de Danlí, departamento de El Paraíso. Salomón Morga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí (CCID), considera que el crecimiento de estos negocios está afectando a los comerciantes locales, quienes deben mantener sus operaciones en un entorno de mayor competencia.

Morga aseguró que alrededor de “22 empresas ya cerraron sus puertas en la ciudad” y advirtió que la cifra podría incrementarse durante los últimos meses de 2026. Según sus proyecciones, el número de establecimientos cerrados podría llegar a 90 para diciembre si persisten las condiciones que, a su criterio, están perjudicando al comercio tradicional.

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El dirigente calculó también que los empresarios dejan de percibir aproximadamente 90 millones de lempiras mensuales, equivalentes a unos 3.4 millones de dólares.

Morga atribuyó estas dificultades a la proliferación de negocios chinos y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla la competencia comercial. Las cifras de pérdidas y cierres corresponden a sus estimaciones y no se acompañan de un registro independiente que permita establecer el impacto total sobre la actividad económica de Danlí.

Nuevos permisos comerciales

Ante esta situación, Morga solicitó a las autoridades detener la entrega de nuevos permisos de operación a establecimientos chinos mientras se analiza el alcance de su presencia en el mercado hondureño.

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El representante empresarial argumentó que es necesario revisar las condiciones bajo las cuales estos comercios se instalan y determinar cuántos funcionan actualmente, dado que, según señaló, no existe una auditoría que permita conocer con precisión la cantidad de negocios de este origen en el país.

La solicitud deberá ser analizada por las autoridades competentes, tomando en cuenta la normativa aplicable a los permisos comerciales y los requisitos que deben cumplir los establecimientos, independientemente de su nacionalidad u origen.

Morga planteó también la realización de un cabildo abierto en Danlí para discutir la problemática con las autoridades municipales y los habitantes.

El sector empresarial y otros comercios han solicitado a las autoridades hondureñas la suspensión de nuevos permisos de operación para tiendas de origen chino.
El sector empresarial y otros comercios han solicitado a las autoridades hondureñas la suspensión de nuevos permisos de operación para tiendas de origen chino.

La propuesta busca llevar las preocupaciones del sector empresarial a un espacio de discusión pública en el que puedan exponerse las dificultades que enfrentan los comerciantes y analizarse posibles medidas.

Pancartas contra negocios chinos en Tegucigalpa

El reclamo de los empresarios de Danlí coincide con manifestaciones de rechazo registradas en Tegucigalpa y Comayagüela, donde aparecieron pancartas con mensajes contra la expansión del comercio chino.

Entre los mensajes figura la frase “Tegucigalpa y Comayagüela dicen no al comercio chino”, colocada en distintos puntos de la capital, incluidos sectores comerciales de Comayagüela.

Hasta el momento no se ha identificado públicamente a los responsables de colocar las pancartas ni se ha confirmado que correspondan a una postura oficial de alguna cámara empresarial u organización determinada.

Tras la aparición de las pancartas, la Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que buscaría abordar las preocupaciones relacionadas con estos establecimientos. Luis Pinel, director de Competitividad y Empleo de la municipalidad, comunicó que se había solicitado una reunión con el alcalde Juan Diego Zelaya para analizar el asunto y examinar las posibles acciones.

Pancartas con consignas contrarias a la expansión de los negocios chinos aparecieron en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Pancartas con consignas contrarias a la expansión de los negocios chinos aparecieron en diversos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

La ausencia de un registro integral dificulta dimensionar su crecimiento y evaluar con precisión su participación en el mercado, así como el impacto sobre las ventas y el empleo en los comercios locales.

Las denuncias de Morga reflejan la preocupación de una parte del sector empresarial por mantener la actividad de los pequeños comercios frente a un mercado cada vez más competitivo.

Los empresarios de Danlí mantienen su llamado a revisar la autorización de nuevos establecimientos, mientras las manifestaciones registradas en Tegucigalpa muestran que la discusión sobre la competencia y el futuro del comercio local continúa tomando fuerza en Honduras.

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